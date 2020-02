Les épisodes de la semaine dernière comprenaient tous les clichés de télé-réalité du livre

La saison de Peter Weber de The Bachelor a connu des hauts et des bas, mais si nous sommes honnêtes, ce fut un peu plus de vallée que de sommet. De nombreux podcasts et fans de Bachelor ont souligné que les concurrents de Pilot Pete semblent tout à fait disposés à s’entraider. Il semble qu’il ne se passe pas un instant qu’une des femmes n’essaie pas de faire démarrer un autre acteur, simplement parce qu’elle ne l’aime pas vraiment. Mais la semaine dernière sur The Bachelor, dans laquelle nous avons eu deux épisodes et cinq heures de contenu au total, les candidats étaient sur une marque particulière de stéréotypes de Bachelor. Des choses comme dire «Je ne suis pas là pour me faire des amis», qui ne semblaient que récemment appartenir à la télé-réalité, sont de retour et sont là pour rester. Nous notons tous les moments clichés de cette dernière semaine de The Bachelor Season 24 pour vous seul, ci-dessous.

Interroger une candidate sur sa jeunesse et / ou son expérience relationnelle passée

Hannah Ann Sluss, une des premières candidates au méchant de la saison (voir: Champagne Gate 2020), est restée à l’écart du drame ces dernières semaines. Nous supposons qu’elle n’est pas vraiment une voleuse de champagne – les producteurs ont donc dû trouver un nouvel angle sur elle.

En la reportant à l’histoire de Bekah Martinez sur la saison d’Arie (Martinez a depuis admis que les producteurs l’avaient littéralement empêchée de dire à Arie son âge jusqu’à son un à un), Hannah Ann a 22 ans et n’a jamais été amoureuse.

Hannah Ann Sluss sur le baccalauréat | Eric McCandless / ABC via .

Bien que le fait que vous n’ayez pas encore été amoureux ne détermine en aucun cas si vous êtes sur le point ou non, Weber est très préoccupé par cela.

Pour être juste, Hannah Ann donne à Peter des réponses très habiles et reconstituées à ses questions difficiles. (Pour paraphraser: «vous avez les qualités que j’ai été élevé à vouloir.» Quoi?) Bien sûr, elle n’est peut-être pas prête – mais elle n’est pas moins prête pour le mariage que les autres femmes de la série cette saison, qui se soucient de l’anniversaire champagne et semblent penser que les autres filles qui pleurent constituent une dépression mentale. (Sauf pour Kelley et Madison, qui, selon de nombreux fans, sont les deux seules femmes de la saison de Pilot Pete à avoir leur merde ensemble.)

ABC nous lance trop de contenu “Bachelor”

Cinq heures de The Bachelor rien que la semaine dernière! Nous avons des vies, Chris Harrison. Mais ces génies de ABC savent que nous regarderons chaque seconde des nouveaux épisodes de licence. À tout le moins, cette saison a été riche en contenu, ce qui est un soulagement. Sur les quelques heures de The Bachelor diffusées récemment, pas une minute n’a été passée dans un studio de backlot, interviewant Ben Higgins pour la 18e fois depuis qu’il était Bachelor. (Nous vous aimons, Ben, mais nous obtenons de vraies vibrations de senior qui a obtenu son diplôme mais n’a pas vraiment bougé, vous savez?)

La phrase la plus emblématique de la télé-réalité: c’est de retour, bébé !!!

Lundi, Tammy l’a dit. Et quelque part dans le monde, une narcissique sans talent a obtenu sa propre série YouTube. C’est vrai, Tammy a dit les mots iconiques de la télé-réalité: «Je ne suis pas ici pour me faire des amis.» Comme si c’était 2002 et que la télé-réalité en était à ses balbutiements. Un moment plus simple!

Honnêtement, cependant, Tammy (et tous les autres concurrents de la série cette saison): pourquoi n’êtes-vous pas ici pour vous faire des amis? Vous vivez tous dans une maison pleine de femmes où le vin coule librement et généralement il n’y a littéralement rien à faire. Faites des bracelets d’amitié, vous les imbéciles!

Deandra et Tammy sur le baccalauréat | John Fleenor via .

“Est-elle ici pour les bonnes raisons?”

Comme l’a souligné Jared Haibon sur Instagram, cette phrase ne devrait plus vraiment être utilisée, sauf en parodie.

Et pourtant, il est sorti plusieurs fois de la bouche de Mykenna. Il est également sorti de la bouche de Tammy à propos de Mykenna.

L’accusation, comme elle a tendance à aller, accuse un autre concurrent d’être simplement ici pour la publicité, pour les émissions dérivées, ou peut-être pour leur carrière de jingle de nourriture pour chiens en plein essor. Mais à l’ère des influenceurs Instagram, REVOLVE voyage plein d’aluns de bachelor et de parrainages de blanchiment des dents, y a-t-il quelqu’un pour les bonnes raisons?

Bien sûr, vous pourriez gagner le spectacle, bien que ce soit peu probable. Vous avez une bien meilleure datation dans le monde réel ou en ligne. De nos jours, les seules vraies garanties d’apparaître sur The Bachelor sont: les adeptes du vin et d’Instagram. (Si vous êtes à la télévision assez longtemps, de toute façon.)

Un vieux couple d’un pays étranger à une seule date qui est une usine de production évidente

Pourquoi, à chaque saison de The Bachelor et Bachelorette, obligent-ils le leader et l’un de ses premiers à «croiser» un couple qui est ensemble depuis un certain temps fou? C’est toujours dans un pays étranger où le bachelor parle à peine la langue (le pilote Pete n’est vraiment que légèrement meilleur en espagnol qu’un étudiant espagnol de première année du secondaire). Le vieil homme ou la femme demande toujours depuis combien de temps le couple Bachelor sort ensemble, ce qui est une question horrible à poser à deux personnes sur The Bachelor, car cela fait toujours environ deux semaines. (Et il y a encore une dizaine d’autres femmes impliquées). Ensuite, le couple donne des conseils de chaudière, des conseils inutiles, comme «communiquer!» Et le célibataire est comme «Wow… incroyable». Oui, nous pourrions nous passer de la plante des amoureux âgés.

Un rendez-vous en tête-à-tête avec deux filles qui se détestent

Le plus triste, le plus fabriqué en tête-à-tête de l’histoire du spectacle est arrivé cette semaine. Nous voulons dire, les deux femmes se sont présentées une heure plus tôt pour le cocktail et chacune s’est assise avec Weber sur un canapé. Pouvez-vous appeler ça une date?

C’était si clairement un hack de producteur de dernière minute pour alimenter la querelle entre Mykenna et Tammy. Bien sûr, nous avons obtenu des lignes totalement ridicules et dignes de meme de la lutte condescendante et anti-intellectuelle entre les deux femmes. Mais vous souvenez-vous de la saison de Ben Higgins, quand Ashley Iaconetti a été laissée pleurer sur une île après avoir combattu avec son ennemi juré, Kelsey!? Maintenant, c’est un deux contre un, les gens.

Il n’y avait même pas de rose sur ce deux contre un. Ce n’est pas une vraie date de licence! Pauvre Mykenna, il ne lui restait que quelques heures de plus et devait probablement reprendre le même vol que Tammy vers les États-Unis.

“Tu vas rendre quelqu’un si heureux un jour”

Note à tous les futurs bacheliers, et à tous les dumpers de copines et copains partout: ce n’est pas utile. Ils le savent aussi. Soyez cool et dites au revoir.

Quelqu’un obtient un deuxième tête-à-tête avec le baccalauréat avant que plusieurs femmes n’en aient même obtenu un

Chase Rice | Matt Winkelmeyer / . pour ACM

Victoria F., espèce de serpent! Façon de transformer le fiasco Chase Rice (euh, finasco) en une chose suffisante pour que Pete ait besoin de plus de temps avec vous.

Et quelle meilleure façon de s’assurer que les outsiders disparaissent complètement du mur? (Nous regardons autour de vous et vos réactions sauvages du visage et de la langue, Mykenna). L’absence d’un face à face à ce stade est fondamentalement une condamnation à mort pour votre temps sur The Bachelor. Donc le fait que Victoria F. en est à son deuxième rendez-vous privé? Une télévision tout simplement géniale.

Transformer la lutte contre une autre femme sur «Le baccalauréat en votre propre récit féministe

Mykenna a vraiment passé une nuit la semaine dernière. Nous serons sacrés si elle n’a pas regardé la saison de Colton, voir la réaction très forte et mesurée d’Hannah Brown d’être renvoyée à la maison, remarquer qu’elle est finalement devenue The Bachelorette et prendre des notes. Avant même qu’elle ne marche vers le SUV noir géant, Mykenna se battait avec Tammy et s’assurait que nous savions qu’elle était une femme forte. Elle a même remercié Tammy, en quelque sorte, de lui avoir fait «trouver sa voix».

«L’amour gagne», a-t-elle dit, ce qui ne s’applique pas du tout à cette situation.

Plus tard, en obtenant la botte, Mykenna a remarqué à travers les larmes à quel point elle est résiliente et dure. Tout cela est beau et bon; nous croyons en l’amour de soi, en partageant vos sentiments et en affirmant votre propre force. Ceci, cependant, est le baccalauréat. Nous laissons notre féminisme à la porte pour regarder les jeunes femmes en lingerie se battre entre elles tandis que le mâle les regarde, puis les appelle «chiches». (Ah-yikes.)

C’est une chose que de se défendre et de bien se présenter à la télévision – c’est une tout autre chose de coopter le langage et les idéaux d’un groupe marginalisé et de les emmener dans une émission de téléréalité avec des idéologies très traditionnelles sur les hommes et les femmes.

Les candidats perdent leur précieux temps à bavarder sur d’autres femmes

L’une de ces femmes a-t-elle déjà vu le spectacle? Est-ce que le candidat au baccalauréat qui évalue d’autres membres de la distribution a déjà gagné? (C’est possible – mais ces dernières années, cela n’a pas été le cas). Les femmes ont profité de toutes les occasions pour jeter Alayah sous le bus – le crime d’Alayah, pour autant que nous puissions en juger, était une fille de reconstitution historique ennuyeuse.

Alayah et Peter sur le baccalauréat | John Fleenor / ABC via .

Étant donné que de nombreux candidats ont passé environ quatre-vingt-dix minutes seuls avec le baccalauréat jusqu’à présent, vous penseriez qu’ils voudraient se concentrer sur lui. Et pourtant, les femmes célibataires ne peuvent pas s’aider elles-mêmes. “Elle est fausse! Elle crée des hashtags! Elle prend des pilules! »Cela ne finit jamais. Cette saison, pleine de trope de télé-réalité après trope de télé-réalité, a vraiment l’impression qu’elle ne le sera jamais.