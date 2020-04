Les ex-Bruce Willis et Demi Plus s’isolent ensemble, la femme de Bruce Emma Heming réagit

Demi Moore et leurs filles Tallulah, Scout et Rumer Willis ont été enfermées ensemble pendant la pandémie de coronavirus – mais lundi, les fans ont appris qu’un autre membre surprenant de la famille était là avec eux: Bruce Willis.

Tallulah a partagé une photo des ex, de la sœur Scout, de son propre petit ami Dillon Buss et de l’un des chiens de la famille qui se balancent en pyjama rayé vert et blanc. “neutre chaotique”, elle a légendé la photo (ci-dessus).

Dans les commentaires, un adepte a dit qu’ils étaient “sociaux, pas vraiment à distance” en étant ensemble. Tallulah a expliqué la situation en écrivant: “salut! Nous avons fait le choix de mettre en quarantaine ensemble et nous sommes ensemble depuis 27 jours en prenant toutes les précautions. Veuillez rester à l’intérieur et vous laver les mains! :)”

Moore a partagé sa propre photo du groupe (ci-dessus), avec Scout, le petit ami de Scout Jake Miller, un autre ami, un certain nombre de chiens et de l’argenterie surdimensionnée. Elle a sous-titré la photo «Lien familial».

Beaucoup sur les deux publications Instagram se sont demandé si la femme de Bruce, Emma Heming, et les deux filles du couple – Evelyn et Mabel – étaient également là avec eux. Heming, cependant, a semblé confirmer que ce n’était pas le cas en commentant la photo de Demi. “[Family bonding] à son meilleur … vous aimez et vous manquez les gars. “

Alors que le couple a divorcé en 2000 après 13 ans de mariage, Willis et Moore sont restés proches depuis. Demi était une invitée d’honneur au Bruce’s Comedy Central Roast en 2018 et elle a écrit à quel point elle était “fière” de leur divorce et de leur capacité à devenir coparent après leur séparation dans son mémoire de 2019 “Inside Out”.

Willis et Heming ont même assisté à la soirée de lancement du livre l’année dernière. TooFab a contacté les représentants de Willis et Heming pour des commentaires supplémentaires, mais n’a pas immédiatement répondu.

