Les ex Kaitlynn Carter et Brody Jenner partagent leur vol ensemble depuis Bali

On dirait qu’il n’y a pas de mauvais sang entre les ex Kaitlynn Carter et Brody Jenner.

Laissant ses histoires Instagram lundi, Kaitlynn, 31 ans, a publié une vidéo d’elle et de son ex, 36 ans, partageant un vol de retour ensemble après avoir assisté au mariage d’un ami commun à Bali – l’endroit où l’ancien couple avait célébré un mariage deux ans auparavant .

Dans le clip, “The Hills: New Beginsings” les stars – qui se sont mariées sur l’île de Sumba au large des côtes indonésiennes en 2018 – peuvent toutes deux être vues portant des masques faciaux alors qu’elles sont assises l’une à côté de l’autre dans l’avion. Alors que Kaitlynn portait un masque jetable blanc, Brody avait un masque noir avec un respirateur attaché.

“Eh bien, l’un de nous va survivre au Coronavirus et ce n’est probablement pas moi dans mon masque fragile”, a déclaré Kaitlynn en se penchant sur Brody.

“Allons-nous arriver à Los Angeles en vie”, a écrit la star de télé-réalité à côté du clip, ajoutant également un sondage qui demandait “la mort par …” et avait les choix “coronavirus” et “Brody”.

Les ex ont tous deux documenté leur séjour à Bali, y compris un article de Kaitlynn où elle a déclaré que des vacances sur l’île indonésienne étaient la “première fois” qu’elle “se sentait complètement comme elle”.

“merci @theudaya pour ce magnifique cadeau 🙏🏼🙏🏼 il ne reste que quelques heures précieuses ici à Bali”, a-t-elle légendé la photo ci-dessus. “pour être honnête, le moment où j’ai atterri ici était la première fois que je me sentais COMPLÈTEMENT comme moi depuis très longtemps, je me sentais comme si je revenais à la vie (et cela m’a surpris parce que je pensais avoir été se sentir plutôt bien)! “

“Je suis devenue triste ce matin en pensant à partir”, a-t-elle poursuivi. “LA est devenu un endroit assez lourd pour moi ces derniers temps (plus vraiment là où je préfère être, mais où je dois être pour le travail 🤷🏼‍♀️), donc j’essaie de capturer l’esprit et l’énergie que je ressens ici et ramenez un peu de cette maison avec moi! 🌸🐒🌿☀️ merci Bali, et tous ceux qui ont fait partie de ce voyage! Je m’en souviendrai toujours !! ☺️ “

Brody et Kaitlynn ont annoncé qu’ils s’étaient séparés en août un peu plus d’un an après leur mariage. Il a été révélé plus tard que le couple n’était jamais légalement marié.

Alors que Brody était romantiquement lié à Josie Canseco quelques semaines plus tard, Kaitlynn a alors commencé à se fréquenter Miley Cyrus. L’ancien couple s’est séparé en octobre. Brody et Josie ont également appelé à l’abandon le même mois.

