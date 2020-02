Les ex Kylie Jenner et Travis Scott éliminent Stormi

2020-02-24 12:30:06

Les ex Kylie Jenner et Travis Scott ont passé une journée avec Stormi le week-end dans un entrepôt de trampolines.

Kylie Jenner et Travis Scott ont passé une journée avec Stormi ce week-end.

L’ancien couple – qui a leur fille de deux ans ensemble – s’est peut-être séparé l’année dernière, mais ils travaillent dur pour coparrainer leur petit si leurs activités de week-end sont un passe-temps.

Les ex ont été vus tous les deux dans l’entrepôt de trampoline Sky High Sports à Woodland Hills, Los Angeles, où ils ont joué avec Stormi dans un après-midi amusant, rapporte TMZ.

Pendant ce temps, une source a précédemment affirmé que Kylie et Travis Scott “travaillaient à se remettre ensemble”.

Ils ont partagé: “Tout le monde autour de Kylie et Travis se mobilise pour ces deux-là. Ils coparentent et traînent de plus en plus, travaillent à se remettre ensemble … Kylie et Travis sont très bien ensemble et leurs proches espèrent qu’ils obtiendront officiellement ensemble, mais Kylie et Travis font leur truc et essaient de garder leur statut de relation discret et pour eux-mêmes pour le moment. ”

Cependant, la star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ a récemment rejeté les rumeurs d’amour entre elle et Travis, car elle a déclaré qu’elle n’était actuellement que “les meilleures amies” du rappeur.

Elle a expliqué: “Nous avons une relation tellement formidable. Nous sommes comme les meilleurs amis. Nous aimons tous les deux Stormi et voulons ce qui lui convient le mieux. Nous restons connectés et coordonnés. Je pense à [my parents] dans des situations avec Stormi, ce qu’ils feraient. Ils ont été très actifs avec moi, et je veux la même chose pour Stormi. ”

Mais lorsque le couple s’est séparé, les initiés ont affirmé que ce n’était pas une “rupture totale”.

Une source a déclaré à l’époque: “Kylie et Travis ont été à plusieurs reprises tout au long de leur relation. Kylie aime toujours Travis et cela n’est pas considéré comme une rupture complète pour l’un ou l’autre.”

Mots clés: Kylie Jenner, Travis Scott

Retour au flux

.