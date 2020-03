Les exercices de butin préférés de Kim Kardashian pour les entraînements à domicile

Kim Kardashian West est connue pour beaucoup de choses: elle est une star de la télé-réalité sur Keeping Up With the Kardashians, elle est une femme et mère de quatre enfants avec son mari Kanye West, elle possède plusieurs entreprises telles que sa société de shapewear, SKINS, et elle est étudie pour devenir avocat dans un avenir proche.

Avec tout cela, il est difficile de l’imaginer, mais Kardashian West passe également au moins six jours par semaine à s’entraîner au gymnase. Maintenant que Kardashian West est coincée à la maison, ainsi que beaucoup d’autres dont les villes sont sur des commandes d’abris sur place, sa formatrice, Melissa Alcantara, partage une séance d’entraînement de butin que nous pouvons tous faire à la maison, bien que le jury soit absent s’il peut produire n’importe où près des résultats qu’il fait pour Kardashian West.

Qui est Melissa Alcantara?

Selon le site Web de son entreprise, Fitplan, Alcantara est un «entraîneur de haut niveau et athlète entièrement naturel» et elle «a transformé son corps après la grossesse en un physique de déesse spartiate». Après avoir perdu environ 40 livres en 60 jours, elle a décidé de continuer sur sa lancée et a remporté des compétitions de culturisme et de Jiu-Jitsu et a partagé ses progrès via Instagram et YouTube.

Alcantara est notamment l’entraîneur personnel de Kardashian West. Dans un article de blog intitulé «L’entraîneur de Kim K veut que vous cessiez de mentir à vous-même», Alcantara offre ce petit conseil: «Ne me mentez pas, ne vous mentez pas à vous-même. Réalisez que vous faites juste une excuse et dites f * ck que, je ne vais pas faire ça, je fais ça pour moi et ça va faire partie de ma vie. “

Comment Kim Kardashian West reste-t-elle si en forme?

Kardashian West aura 40 ans cette année et a donné naissance à deux enfants – ses deux plus jeunes étaient des mères porteuses – mais vous ne le sauriez jamais en la regardant. Kardashian West travaille dur pour rester en forme et en bonne santé et même si elle a l’aide d’Alcantara et d’un chef personnel, le fait est qu’elle met le travail à 5h30 du matin, six jours par semaine.

Kardashian West a déclaré à E! en 2018: «Je fais environ une heure et demie chaque jour, des poids lourds, je ne fais pas beaucoup de cardio.» Au moment de l’interview, elle s’entraînait déjà avec Alcantara depuis un an et est toujours aussi forte avec elle aujourd’hui.

Kardashian West ne s’en tient pas à un régime strict ces jours-ci, permettant quelques glucides simples et des indulgences comme la crème glacée, mais elle dit qu’elle mange le plus possible à base de plantes, mange des protéines maigres comme le poisson et le poulet et aime les smoothies à la mousse de mer . Alcantara n’est pas dans le train anti-glucides, admettant avoir mangé beaucoup de riz et de pain elle-même, et dit à Kardashian West de manger des glucides simples, comme des patates douces, avant et après l’entraînement.

Quel plan d’entraînement Melissa Alcantara a-t-elle donné à Kim?

Kim Kardashian | Rodin Eckenroth / .

Pour les fessiers, Alcantara suggère 4 séries de 30 squats de plyo sumo de poids corporel. Pour les non-initiés, plyo est l’abréviation de pliométrie, également appelée entraînement au saut. Cela signifie que ces squats vous feront sauter sont parmi les plus difficiles que vous puissiez faire.

Ensuite, elle dit de faire des promenades accroupies en bande latérale, 4 séries de 20. Cela nécessite de mettre une bande au-dessus des genoux et de marcher latéralement tout en maintenant la position accroupie.

Les derniers exercices du jeu de butin sont appelés relances de jambon fessier et nécessitent 4 séries de 8 à 12 répétitions. Normalement, cela se fait au gymnase sur une machine, mais à la maison, elle dit que vous pouvez utiliser un canapé, un banc ou un haltère lourd pour empêcher vos pieds de se lever pendant que vous l’exécutez.

La routine ne s’arrête pas là, elle énumère trois autres exercices pour les abdominaux: le lever des jambes droites allongées (4 x 20), les craquements de corde en bande (4 x 30) et les croquages ​​en V «style de Mel» (4 x 20).