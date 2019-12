Les fans accusent Khloe Kardashian de photoshopping son visage dans les dernières photos Instagram avec True

Khloe Kardashian a publié les photos les plus adorables d'elle-même avec sa fille True et, alors que les fans aiment le doux moment qu'elle a partagé sur Instagram, certaines personnes ne peuvent pas se rendre compte à quel point la star de la réalité est méconnaissable. At-elle Photoshop son visage dans les photos?

Les critiques de Kardashian ont visé avant

Les abonnés de Kardashian pensaient qu'elle avait l'air d'un "tout nouveau visage" dans un article Instagram du 30 septembre qu'elle a sous-titré "Happy Monday".

Kardashian a désactivé les commentaires sur le post, mais ses détracteurs se sont tournés vers Twitter pour discuter de son apparence modifiée, avec des commentaires comme «veuillez cesser de jouer avec votre visage! Tu es déjà si belle. Depuis toujours !! Plus de remplisseurs »et demandant« qu'est-ce que @khloekardashian a fait à son visage? »

Kardashian subit à nouveau le feu

Les fans ont critiqué le look de Kardashian une fois de plus dans sa récente publication sur Instagram de photos avec sa fille True, croyant qu'elle a de nouveau modifié son visage.

Dans la série de photos, Khloe et True se blottissent ensemble dans des vêtements de détente assortis mère-fille Skims, gracieuseté de Kim Kardashian. Elle l'a légendé: "Moi et mon lapin."

Ses critiques ont encore une fois beaucoup de choses à dire, laissant des commentaires tels que: «Vous vous attendez à ce que je croie que c'est Khloe ??» et un autre notant: «Qui est-ce avec True? Le visage entier de Khloe a changé! "

D'autres ont souligné qu'elle avait l'air très différente, avec une personne demandant: «Qu'est-il arrivé à votre visage?! Vous êtes complètement méconnaissable! ”

Khloe modifie-t-elle son visage en photos?

Le compte Instagram Celebface a précédemment déclaré que

Kardashian modifie son visage sur les photos avec l'application FaceTune.

Le compte a publié des photos de comparaison côte à côte qui montraient à quoi elle ressemble généralement, par rapport aux photos qu'elle publie sur les réseaux sociaux.

Le post a noté: «Khloe Kardashian: Instagram / En personne Facetune ou non? Rappelez-vous, vous ne pouvez pas ajuster votre énergie… mais vous pouvez toujours ajuster votre visage. »

À l'époque, les gens ont laissé des commentaires comme: «Elle ressemble à une autre personne sur Instagram. Tellement triste "et" Il semble toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec son visage … et c'est parce qu'elle l'a édité et que cela le rend contre nature. "

Un autre intervenant a souligné qu’il n’y avait aucun mal à

de l'édition, en notant: "pourquoi vous souciez-vous tous si elle fait ou ne fait pas la mise au point ?? Si

voici ce qu'elle fait pour se sentir mieux à propos de la publication d'une photo, puis laissez

elle le fait. Pourquoi attaquer quelqu'un qui a clairement des problèmes d'estime ?? ”

Est-ce juste du maquillage?

Au cours d'un didacticiel de maquillage que Kardashian a fait en juillet, elle a montré comment appliquer le contouring à son nez lui donnait l'air "fou".

Elle a noté lors de la vidéo: «L'une de mes choses préférées est le contour du nez. Mais cela me stresse un peu. En personne et comment les caméras réfléchissent et éclairent, tout semble différent, donc parfois je vais contourner mon nez et dans la vraie vie, je pense que je suis si beau et puis sur certaines photos, j'ai l'air fou! ”

Elle a ensuite démontré la façon dont elle obtient un nez plus mince en traçant des lignes le long des côtés du sourcil vers le bas, dans ce qu'elle a appelé «contour du nez pour les nuls».