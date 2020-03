Les fans adorent les comiques hilarantes de Sarah Lacina cette saison

Même si l’officier de police Sarah Lacina a remporté une victoire dominante dans Survivor: Game Changers, beaucoup se sont plaints qu’elle était une gagnante «ennuyeuse». La championne de Game Changers est revenue pour Winners at War et a noté qu’elle «s’amusait le plus» dans son histoire de Survivor, et les fans l’adorent.

Sarah Lacina | Robert Voets

Sarah Lacina sur «Survivor»

Il y a cinq ans, la flic de l’Iowa, Sarah Lacina, a fait ses débuts de Survivor lors de la 28e saison, Cagayan, en tant que membre de la tribu Brawn. Après avoir réalisé que Tony Vlachos travaillait également comme officier de police, ils ont formé une alliance Cops-R-Us.

Une fois que les tribus ont fusionné, Lacina a cru qu’elle était le vote swing entre les nouvelles tribus. Cependant, après son incapacité à choisir un camp, la tribu de Tony, avec l’aide de Kass McQuillen, qui a fait volte-face, l’a aveuglée cette nuit-là au Conseil tribal.

L’officier de police est revenu pour la 34e saison, Game Changers, et a joué un jeu plus agressif. Elle a créé des liens étroits avec les joueurs, dont Troyzan Robertson, a joué avec succès un avantage de vol et de vote, et a contrôlé une grande partie du jeu en orchestrant plusieurs blindsides.

Sa performance impressionnante dans Game Changers lui a valu la victoire lors d’un vote 7-3-0. Deux ans plus tard, la policière de l’Iowa est revenue pour sa troisième saison, Winners at War.

Sarah Lacina est revenue pour «Survivor 40: Winners at War»

Le champion des Game Changers est revenu concurrencer 19 autres anciens Sole Survivors pour un tir à un autre titre et un grand prix historique de 2 millions de dollars.

En tant que membre de la tribu dominante Dakal, Sarah n’a jusqu’à présent participé qu’à deux conseils tribaux. Même si elle traîne avec Kim Spradlin-Wolfe, Sophie Clarke et Tyson Apostol, sa principale allégeance se trouve avec le tribu de Cagayan, Tony, alors qu’ils relancent leur alliance Cops-R-Us.

Dans l’épisode 3, Natalie Anderson a vendu à Sarah un indice d’un avantage de voler un vote situé sur l’autre tribu. Le policier a demandé l’aide de son allié Cops-R-Us, et il a aidé à la camoufler en frottant la saleté sur son visage.

De nombreux fans sont tombés amoureux du moment, et le showrunner et producteur exécutif Jeff Probst l’a appelé l’un de ses favoris de la saison.

Les fans adorent Sarah Lacina sur «Survivor 40: Winners at War»

Dans l’épisode 4, Sarah et Tyson avaient un petit segment qui montrait leur amitié croissante. Tout d’abord, la gagnante du Game Changers a demandé au champion Blood vs. Water de respirer sur elle pour qu’elle puisse sentir son «souffle de palourde».

Plus tard dans l’épisode, Kim a admis qu’elle avait d’abord été frappée par les étoiles qu’elle avait vu grandir dans la série. Sarah l’a remerciée en plaisantant, faisant rire tout le monde parce que Kim a concouru quatre saisons devant le policier.

Ces moments et plus sont les raisons pour lesquelles plusieurs fans pensent que Sarah est «plus tolérable» cette saison et aiment regarder le côté amusant de sa personnalité.

De nombreux fans pensent que les autres personnages exubérants de Cagayan l’ont “noyée” et pensent qu’elle a reçu le montage d’une gagnante du “bot de jeu ennuyeux” dans Game Changers.

D’autres ont admis qu’ils n’étaient pas particulièrement enthousiasmés par le retour de l’officier de police, mais pensent maintenant que «Sarah 3.0 a été la meilleure itération d’elle.» De plus, le champion Game Changers est constamment mentionné parmi les personnages les plus divertissants et est considéré comme un «grand atout pour le spectacle cette saison».

En plus de cela, Sarah est entrée dans la saison avec l’une des plus grandes cibles sur le dos alors que Michele Fitzgerald, Sophie et Kim l’ont choisie comme premier vote.

Malgré cela, Sophie et Kim traînent souvent avec Sarah alors que le champion du Pacifique Sud a enseigné au policier comment tresser les cheveux de Tyson dans une scène supprimée, et Kim a pleuré sur l’épaule de Sarah lorsqu’elle a commencé à manquer la maison.

Parce que Sarah crée apparemment des liens sociaux solides et évite que quiconque la cible, de nombreux téléspectateurs pensent qu’elle pourrait encore aller jusqu’au bout. Regardez Survivor 40: Winners at War les mercredis à 20 h EST sur CBS.