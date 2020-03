Les fans annulent-ils vraiment Netflix maintenant que “ Love Is Blind ” est terminé?

Notre admiration pour certains de ces participants à l’expérience prouve que l’amour est vraiment aveugle – et nous ne sommes pas seuls. Les utilisateurs de Netflix annulent-ils vraiment leur abonnement sur cette série de réalité originale? Voici ce que nous savons de la version 2020 de la plateforme de streaming, Love is Blind.

Cameron Hamilton et Lauren Speed ​​assistent à la soirée de visionnement VIP «Love is Blind» de Netflix | Marcus Ingram / . pour Netflix

La série de téléréalité «Love is Blind» est maintenant entièrement disponible pour regarder les frénésie sur Netflix

Pouvez-vous vraiment aimer quelqu’un sans jamais le voir? Cette expérience sociale a testé pour voir si de parfaits inconnus pouvaient tomber amoureux – et se marier – sans l’attraction physique initiale. Certains abonnés Netflix étaient assez attirés par cette série.

Pour l’une des premières fois depuis les débuts de Netflix, ils ont créé de nouveaux épisodes chaque semaine, au lieu de tous en même temps. Avec toute la première saison emballée et disponible sur la bibliothèque Netflix, certains fans se demandent quand de nouveaux épisodes de Love is Blind seront présentés, avec un nouvel ensemble de participants.

“Love is Blind” est l’une des émissions de télé-réalité les plus populaires sur Netflix

Une poignée de séries originales de Netflix a gagné la faveur des fans et des critiques. Cela comprend la série de téléréalité Queer Eye, qui a remporté quelques Emmy Awards lors de la cérémonie de l’année dernière. La plateforme de streaming a également lancé sa série de téléréalité sur les réseaux sociaux, The Circle.

Dans les semaines qui ont suivi le début de chaque épisode, Love is Blind est devenue l’une des émissions de télévision les plus populaires du réseau (selon leur section «Top 10 aux États-Unis aujourd’hui» récemment ajoutée.) Les candidats ont gagné des milliers d’abonnés sur leurs plateformes de médias sociaux et même enseigné le mot «timide» aux téléspectateurs. Merci pour ça, Ambre.

Depuis les retrouvailles de la saison 1, Netflix n’a pas encore révélé si Love Is Blind reviendrait sur la plate-forme de streaming pour une deuxième saison. Les téléspectateurs ne devraient pas s’inquiéter, cependant, car cette plate-forme de streaming est connue pour retarder les informations sur leurs émissions de télévision originales.

Les fans de «Love Is Blind» ont partagé leur amour pour la série télé-réalité sur les réseaux sociaux

Les fans annuleront-ils réellement leur abonnement Netflix maintenant que Love Is Blind est terminé? C’est assez improbable, surtout parce que Netflix n’a pas annoncé si oui ou non la téléréalité reviendra pour une deuxième saison. Pourtant, certains fans se sont tournés vers les médias sociaux, partageant leur amour pour les couples et cette série.

Pendant la diffusion, un utilisateur de Twitter a déclaré: “Cameron et Lauren feraient mieux de se marier demain sur Love is Blind ou je dis à ma connexion Netflix d’annuler son abonnement.”

«J’étais sur le point d’annuler mon abonnement Netflix mais j’ai ensuite vu la bande-annonce de Love is Blind. J’attendrai après avoir regardé de façon excessive lol Plaisir coupable = amour et toute émission de téléréalité sur l’amour », a déclaré un autre utilisateur de Twitter.

«Eh bien, ce fut un vrai voyage. Comme j’ai maintenant soutenu la communauté Love is Blind avec mon temps, mes dollars d’abonnement Netflix, et en suivant plusieurs d’entre eux sur Instagram, je les mets au défi de retourner la faveur et d’acheter mon roman », a déclaré un autre utilisateur de Twitter, partageant son livre.

Ce ne serait pas la première fois qu’une série originale crée un mouvement aussi massif sur les réseaux sociaux. L’année dernière, Disney + a sorti son émission liée à Star Wars, intitulée The Mandalorian. Il est rapidement devenu l’une des émissions de télévision les plus populaires disponibles sur toutes les plateformes de streaming, dépassant la popularité d’émissions comme Stranger Things de Netflix.

Plus d’informations concernant la saison 2 de Love is Blind seront probablement annoncées dans les prochaines semaines. Jusque-là, la première saison de la série de téléréalité de Netflix est disponible pour une frénésie sur la plate-forme de streaming.