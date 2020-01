Les fans appellent Beyoncé et sa nouvelle collection Ivy Park pour ne pas avoir inclus la taille

Les fans attendent la sortie de la collection Ivy Park x Adidas de Beyoncé depuis des mois. Lorsque la pré-vente a débuté le 17 janvier, ils se sont précipités en ligne pour s’approvisionner en articles préférés. Mais certains n’étaient pas en mesure de mettre la main sur quoi que ce soit, car la plupart des marchandises n’étaient pas de tailles supérieures à XL. Beaucoup d’entre eux ont fait part de leurs préoccupations sur les médias sociaux, appelant Beyoncé et Adidas à ne pas inclure une gamme plus large de tailles.

Beyoncé sur le tapis rouge en 2016 | Anthony Harvey / . Amérique du Nord

Qu’est-ce que la collection Ivy Park x Adidas?

Beyoncé a annoncé la collection avec une série de publications Instagram partagées en décembre 2019. La ligne comprend des baskets, des combinaisons, des pantalons cargo, des hauts, des sweats à capuche, des robes, des shorts de motard, des manteaux, des sacs à dos et des leggings. Les articles suivent une palette de couleurs marron, orange solaire et crème.

“Mon équipe a travaillé dur avec l’équipe Adidas pour donner vie à ma vision de cette première collection et je suis reconnaissante et fière”, a déclaré Beyoncé dans un communiqué. «Des accessoires aux vêtements et chaussures, j’ai voulu concevoir et ré-imaginer des pièces qui servent d’armure préférée à tous ceux qui reconnaissent la force de leur style individuel et qui vivent librement et hardiment.»

Dans le numéro d’ELLE de janvier 2020, Beyoncé a décrit la collaboration comme non sexiste et a noté qu’elle conçoit des articles Ivy Park avec «tout le monde à l’esprit».

Lancement de la collection Ivy Park x Adidas

Un jour avant le lancement officiel, les fans ont eu la chance le 17 janvier d’acheter des articles plus tôt. Après s’être connecté en ligne, certaines personnes ont été déçues de voir que les articles n’étaient pas disponibles dans leurs tailles. Selon les rapports, les pièces ne viennent que du XS au XL.

Ils ont donc visité des sites Web tels que Twitter pour exprimer leur déception.

Une femme a tweeté que bien qu’elle aime la chanteuse et qu’elle soit «un membre reconnu de la Beyhive», il est «incroyablement décevant qu’une femme qui a fait de l’inclusion une partie de sa marque ait délibérément exclu les grandes tailles de sa ligne d’athlétisme».

Un autre a déclaré: «Je stan Beyoncé, mais il est décevant de voir que cette collection ne monte que jusqu’à un XL, en particulier parce qu’Adidas a récemment commencé à vendre des vêtements de sport avec taille incluse.» (Adidas a lancé une collection avec taille plus avec la taille plus) marque, Universal Standard fin 2019.)

Quelqu’un d’autre a tweeté à Beyoncé: «[It’s] triste d’avoir oublié vos millions de fans de grande taille. NOUS AIMONS REGARDER [GOOD] À!!”

Même ceux dont les tailles sont disponibles se sont prononcés contre la ligne, avec une femme disant que même si elle peut s’adapter à la XL, elle est toujours “très surprise que Beyoncé elle-même ne s’assure pas que les tailles plus soient incluses … blessées en fait.”

D’autres, cependant, ont adopté des positions différentes.

“J’adore Beyoncé, mais je n’avais pas l’intention d’acheter Ivy Park, donc je ne suis même pas en colère contre le manque de pièces de taille plus”, a déclaré une personne.

Un autre a tweeté: «Nous aimons tous Beyoncé. il est normal que ses fans de taille plus soient contrariés par la gamme de tailles de lierre. la responsabilité est la façon dont les gens s’améliorent.

Au moment de l’écriture, ni Beyoncé ni Adidas n’ont commenté la critique. Il n’est pas clair si Beyoncé a l’intention d’étendre la taille d’Ivy Park à l’avenir.

Ce n’est pas la première fois que Beyoncé fait face à ce genre de contrecoup

Le chanteur de Lemonade a également fait l’objet de critiques après un lancement d’Ivy Park en 2016. Les articles n’étaient également disponibles que dans les tailles XS à XL.

“Ce qui est drôle dans cette collection Beyoncé #IvyPark, c’est qu’elle veut que les gens soient FIT mais la seule taille qu’elle propose est déjà des tailles FIT, donc …”, a tweeté une personne à l’époque.

Un autre l’a appelé «Absolument dégoûtant».

Oof.

Les fans de Beyoncé se présentent sous toutes les formes, donc on comprend pourquoi les gens espéraient que la ligne aurait eu une gamme de tailles plus large. Espérons que Bey tiendra compte de ces préoccupations et publiera quelque chose de plus inclusif la prochaine fois.