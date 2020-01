Les fans appellent Jessica Simpson “ incroyable ” et “ courageuse ” pour avoir partagé son histoire d’abus et de toxicomanie

Jessica Simpson s’ouvre sur les abus qu’elle a subis lorsqu’elle était enfant et sa bataille contre la dépendance.

Dans son nouveau mémoire, Open Book, la chanteuse raconte le traumatisme des abus sexuels durant l’enfance et comment cela a affecté sa vie personnelle et sa carrière, ainsi que sa lutte contre l’alcool et les pilules et sa décision de devenir sobre en 2017.

Bien que les mémoires candides ne soient pas sortis dans les magasins avant le 4 février, les fans félicitent déjà la femme de 39 ans pour sa décision de parler de ses expériences.

Jessica Simpson partage son histoire

Jessica Simpson | Jim Spellman / WireImage

Dans le livre, Simpson écrit que les abus sexuels ont commencé quand elle avait six ans et «partageait un lit avec la fille d’un ami de la famille». Elle savait que ce qui se passait était mal et voulait le dire à ses parents, mais cela lui a pris des années parler. Ce n’est qu’à l’âge de 12 ans et lors d’un voyage en voiture avec sa mère et son père qu’elle leur a raconté ce qui s’était passé.

“Je vous ai dit que quelque chose se passait”, a déclaré la mère de Simpson, Tina à son père Joe.

«Papa a gardé un œil sur la route et n’a rien dit», écrit Simpson. “Nous ne sommes jamais restés chez les amis de mes parents, mais nous n’avons pas non plus parlé de ce que j’avais dit.”

Plus tard, Simpson a connu la gloire en tant que chanteur, star de la télé-réalité et magnat de la mode. Mais le traumatisme de l’abus n’a pas disparu. Elle s’est tournée vers l’alcool et les pilules pour y faire face, avant de frapper «au fond» en 2017 et de décider de devenir sobre. Elle a également commencé une thérapie.

“Quand j’ai finalement dit que j’avais besoin d’aide, c’était comme si j’étais cette petite fille qui l’avait retrouvée appeler dans la vie”, a-t-elle déclaré à People. «J’ai trouvé la direction et c’était de marcher droit devant sans crainte.»

Les fans qualifient Simpson de «courageuse» et «incroyable» pour avoir parlé de son expérience

Le 22 janvier, Simpson a partagé l’histoire de couverture de People avec ses followers sur Instagram, en écrivant: “Il y a tellement de beauté de l’autre côté de la peur et j’espère que ma vérité peut aider.”

La réponse des fans a été extrêmement favorable, beaucoup jugeant sa décision de partager son histoire «inspirante», «incroyable» et «puissante».

“Courageux d’entre vous de révéler la vérité, il n’y a pas de calendrier pour les traumatismes et j’espère que cela libérera beaucoup de femmes et d’hommes des leurs”, a commenté une personne.

“Vous êtes tellement étonnant de parler et d’aider les autres à savoir qu’ils ne sont pas seuls. Sous l’argent, la célébrité et le statut de célébrité, nous sommes vraiment les mêmes en matière de dépendance », a écrit un autre.

Plusieurs personnes ont écrit que les révélations de Simpson mettaient son comportement passé, comme une interview maladroite de 2017 avec Ellen DeGeneres où elle semble en état d’ébriété, sous un nouveau jour. D’autres ont partagé leurs propres histoires de dépendance et de rétablissement.

“Hier était mon 800ème jour sans boisson, je suis devenu sobre en novembre 2017 aussi”, écrit l’un d’eux. “Merci d’avoir partagé votre histoire.”

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, appelez la ligne d’assistance téléphonique nationale RAINN sur les agressions sexuelles au 1-800-656-4673 pour entrer en contact avec un membre du personnel formé d’un fournisseur de services d’agression sexuelle dans votre région.