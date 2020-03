Les fans appellent Kenya Moore pour ombrager le secteur du vin de Cynthia Bailey

Cynthia Bailey et Kenya Moore prétendent être la meilleure paire d’amis des Real Housewives d’Atlanta, mais leur amitié a été remise en question par certains acteurs et téléspectateurs après le dernier épisode. Les deux se sont retrouvés dans une petite faille après que Bailey ait senti que Moore avait pris des coups dans sa cave à vin et son commerce de détail. Les fans de l’émission ont également appelé Moore sur les réseaux sociaux tout au long de l’épisode.

Cynthia Bailey et Kenya Moore via Twitter

Kenya Moore remet en question les connaissances de Cynthia Bailey sur le vin

L’année dernière, Bailey a ouvert une cave à vin. Elle vend une variété de vins du monde entier tout en organisant des événements et des dégustations. Pendant son séjour en Grèce, Bailey a profité de l’occasion pour fouiller dans l’histoire et les offres du vin du pays.

Source: Instagram

Les dames ont également participé à l’une des meilleures attractions de la Grèce – un dîner dans le ciel! Ils ont dîné et siroté certains des meilleurs vins tout en étant assis à 100 pieds au-dessus du sol. Les vues étaient extraordinaires et elles se prélassaient pour le moment mais les choses ont changé quand Moore a commencé à interroger Bailey sur le vin.

Après que le chef a autorisé le casting à déguster du rosé – qui, selon Bailey, était son type de vin préféré – Moore a demandé à Bailey avec quel type de plat elle accompagnerait le rosé. Lorsque Bailey a répondu qu’elle le jumellerait avec des fruits de mer ou du poulet, Moore a noté que le vin dominerait les fruits de mer.

Source: Instagram

“Alors, quand choisissez-vous votre vin, ignorez-vous complètement le repas que vous prenez avec le vin”, a demandé Moore.

Les autres membres du casting ont remarqué que Moore martelait Bailey avec des questions et à un moment donné, Porsha Williams a même chuchoté quelques conseils à l’oreille de Bailey. Moore a continué, demandant même à Bailey combien de variations de vin rouge existe. Ce n’est que lorsque Kandi Burruss est intervenu et a demandé à Moore: “Combien en vendez-vous à votre place?”

Source: Instagram

Williams et Tanya Sam ont ensuite confronté Bailey à leurs inquiétudes quant au fait que Moore essayait intentionnellement de l’embarrasser lors du dîner. Bailey a reconnu qu’elle ne se sentait pas à l’aise et n’appréciait pas les blagues de Moore – en particulier parce que Moore est sensible lorsque les autres sont douteux à son entreprise, Kenya Moore Hair Care.

Les fans critiquent Kenya Moore pour avoir ombragé le secteur du vin de Cynthia Bailey

Les fans n’étaient pas satisfaits de l’attitude de Moore envers Bailey pour deux raisons. Pour commencer, Moore affirme publiquement que Bailey est son meilleur ami et les téléspectateurs ne pensaient pas que son comportement était d’une manière qu’un ami agirait.

Source: Instagram

Deuxièmement, il y a quelques épisodes, Moore était en colère contre Sam en raison de sa conviction que Sam avait terni sa ligne de soins capillaires en partageant que Moore portait des perruques. Les fans ont fait entendre leurs opinions haut et fort tout en tweetant en direct pendant l’épisode.

“Kenya, vous portiez une perruque et pourtant vous vous êtes tous énervés parce que Tanya a dit que vous portiez une perruque et pourtant vous essayez de jeter Cynthia sous le bus prouvant sa connaissance du vin … vous êtes si méchante et haineuse et jalouse”, écrit l’un d’eux.

Kenya, tu portais une perruque et pourtant tu t’es énervé parce que Tanya a dit que tu portais une perruque et pourtant tu essayes de jeter Cynthia sous le bus prouvant sa connaissance du vin… tu es si méchante et haineuse et jalouse! #RHOA pic.twitter.com/1mQAEajeRe

– GSH❤️ (@imagemakersalon) 16 mars 2020

Source: Twitter

«Le Kenya est plein de merde! Ce n’est jamais la même chose quand elle fait quelque chose. Vous étiez louche et oui, cela peut être nocif pour les entreprises de Cynthia, si vous donnez l’impression qu’elle ne sait rien du vin, point final », a écrit un autre.

Le Kenya est plein de merde! Ce n’est jamais la même chose quand elle fait quelque chose. Vous étiez louche et oui, cela peut être nocif pour les affaires de Cynthia, si vous donnez l’impression qu’elle ne sait rien du vin, point final! #RHOA

– ariesluv (@AriesLuv) 16 mars 2020

Source: Twitter

«Le Kenya, ce n’était pas cool de faire griller Cynthia à propos des vins. Choisir votre ami vous fait paraître jaloux et rien d’autre. SOYEZ AGRÉABLE », intervint un autre.

Kenya qui n’était pas cool de faire griller Cynthia sur les vins. Choisir votre ami vous fait paraître jaloux et rien d’autre BE NICE #RHOA

– marty (@cubanaeyez) 16 mars 2020

Source: Twitter

Cynthia Bailey répond aux critiques de Kenya Moore à l’égard de son entreprise vinicole

Bailey a abordé les blagues et l’ombre de Moore lors d’une soirée de groupe. Elle a dit à Moore qu’au début, elle pensait que Moore plaisantait mais a rapidement senti qu’elle était méchante dans son accouchement.

Moore a présenté ses excuses à Bailey, insistant sur le fait qu’elle ne voulait pas de malice et qu’elle était fière de Bailey en tant que femme d’affaires. Bailey a accepté ses excuses.

Source: Instagram

Bailey a parlé de la dégustation de vins lors du RHOA après le spectacle sur BravoTV.com.

“Je ne vais pas chercher l’ombre de mes amis – mon radar n’est pas en place pour mes amis, mon radar est en place pour mes ennemis”, a-t-elle déclaré à Eva Marcille. “C’est à ce moment-là que je m’attends à la tempête de merde.”

Bailey a également admis qu’elle donnait souvent des laissez-passer à Moore pour son ombre, surtout parce que Moore allait divorcer. Mais, Bailey a déclaré qu’elle n’autoriserait pas le manque de respect de la part de Moore ou de tout autre ami en ce qui concerne ses affaires – en particulier lorsqu’elle n’offre le soutien qu’à ses amis.

Source: Instagram

“Je ne pense pas qu’elle était coiffeuse avant d’avoir décidé de commencer Kenya Moore Hair Care”, a rétorqué Bailey. «Quelle est son expertise? Elle a de beaux cheveux longs. “

Moore promet de soutenir toutes les entreprises de Bailey, révélant qu’elle fait souvent ses achats dans la cave à vin de Bailey.