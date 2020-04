Les fans claquent Diddy après avoir arrêté Lizzo Twerking

Beaucoup de fans ne sont pas satisfaits Peignes “Diddy” Sean après qu’il ait semblé s’arrêter Lizzo de twerking lors de sa collecte de fonds Instagram Live dance-a-thon le dimanche de Pâques.

L’événement par excellence des médias sociaux – que le producteur de musique a organisé pour collecter des fonds pour les travailleurs de la santé en première ligne de la lutte contre les coronavirus – a présenté Jennifer Lopez, Megan Thee Stallion, Canard, Lizzo et d’autres stars se joignent à Diddy pour danser pour une bonne cause.

Cependant, à un moment donné lors de la brève apparition de Lizzo, la star de “Truth Hurts” a commencé à twerk chez Moneybagg Yo, “1 2 3” et Diddy est intervenu en disant que les mouvements de Lizzo étaient inappropriés pour la fête religieuse.

“Whoa, whoa, whoa! Arrête la musique,” cria Diddy en sautant dans le cadre. “C’est le dimanche de Pâques – jouons quelque chose d’un peu familial.”

Un Lizzo troublé a immédiatement arrêté de danser et s’est excusé maladroitement en réponse. “Désolée, désolée, désolée! Faisons quelque chose d’amusant,” dit-elle avant de demander son hit “Juice”. “Eh bien, ne joue pas ce genre de … joue quelque chose sur lequel je peux jouer.”

Alors qu’il a arrêté les mouvements de danse de Lizzo, Diddy a plus tard félicité le mannequin Draya Michele alors qu’elle se tournait vers “Back That Ass Up” plusieurs heures plus tard. “Tu as tué ça!” Diddy a dit à Draya. “Je pense que c’était l’une des meilleures performances.”

En réponse, de nombreux fans ont appelé Diddy dans les commentaires, l’accusant d’avoir un double standard.

“Mais Lizzo était un” non “et embarrassé ????? hmmm je suis un peu confus maintenant”, a écrit une personne. “Nous devons garder la même énergie – je n’aime pas ça.”

“C’est ok pour Draya de twerk mais quand Lizzo commence à twerker, vous dites ‘laisse ça un peu familial’ sans oublier que vous l’avez fait ressembler à une folle idiote pour être elle-même. Ok monsieur,” a commenté un fan et un autre ajouté , “SI LIZZO CANT LE FAIT, DRAYA CANT LE FAIT.”

“Draya a commencé à twerk et ces imbéciles ont perdu la raison”, a déclaré un utilisateur. “Lizzo twerk & il dit ‘Pas de twerk le jour du Seigneur’ … si le double standard était une personne.”

Diddy a ensuite repris son histoire Instagram pour répondre à la réaction, affirmant qu’il avait un problème avec les paroles de la chanson que Lizzo twerk plutôt que de danser.

“Il y a une chose que je veux clarifier – ma reine, ma sœur Lizzo”, a-t-il expliqué. “Quand j’ai arrêté la musique c’était parce qu’il y avait beaucoup de mots maudits dedans, pas parce qu’elle twerkait. C’est l’une des meilleures twerkers du monde, ok, alors soyons clairs. Il ne s’agissait pas de twerk Vous êtes autorisé à twerk à Pâques. “

“C’était beaucoup de malédictions dans le dossier et je n’ai pas besoin que les services à l’enfance frappent à ma porte en ce moment, tu comprends?” plaisanta-t-il, ajoutant son admiration pour le chanteur. “Lizzo, nous t’aimons. Tout le monde, arrête de chercher le négatif. Regarde le positif, mec. Allons à l’amour.”

Cependant, de nombreux critiques n’ont pas acheté les excuses de Diddy et ont souligné que les chansons Draya et Megan Thee Stallion n’étaient pas appropriées non plus, mais il ne les a pas interrompues.

“La chanson de Draya était donc” familiale “?” a demandé une personne.

“Diddy a dit qu’il avait arrêté Lizzo à cause de toutes les malédictions alors que Lizzo n’effectuait pas le twerk”, a ajouté un autre. “Cependant, quand #megtheestallion se produisait, il y avait beaucoup de mots de malédiction. Il ment.”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Graduation 2019

Instagram

Diddy célèbre la remise des diplômes des jumeaux D’lila et Jessie avec tous les enfants