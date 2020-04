Les fans convaincues que Gigi Hadid et Zayn Malik, enceintes, ont organisé une fête furtive sur le genre et connaissent les résultats

Après TMZ mardi après-midi, la mannequin Gigi Hadid était enceinte et l’ancien membre de One Direction, Zayn Malik, était le père, les fans ont immédiatement illuminé les médias sociaux dans leur excitation, gardant la fête dans la nuit. C’est comme s’ils avaient désespérément besoin de bonnes nouvelles ou de quelque chose.

Ils ont également fouillé dans les publications récentes du couple sur les réseaux sociaux et sont convaincus que non seulement ils ont organisé une fête furtive sur le sexe, mais ils savent s’ils ont ou non un garçon ou une fille.

L’annonce surprise de la grossesse intervient alors que One Direction travaille à développer une sorte d’événement de réunion pour leur prochain anniversaire de dix ans cet été. Cela nous rappelle également le passage du temps et que ces adorables moppets d’Angleterre “The X Factor” ne sont peut-être plus des garçons (Niall Horan et Harry Styles sont les deux seuls sans enfants maintenant).

Il n’est pas clair pour le moment si Zayn sera sur place pour célébrer l’anniversaire, car il avait précédemment quitté le groupe avant qu’ils ne partent pour exprimer leur mécontentement. Le temps est-il passé pour une réconciliation et des retrouvailles?

Alors que Liam Payne a déjà suggéré la possibilité que Zayn ne soit pas impliqué, les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que les autres membres de One Direction suivent à nouveau Zayn (disant que cela n’a pas toujours été le cas). Cela signifie-t-il au moins que la possibilité est discutée? Peut-être une énorme surprise pour les fans?

Zayn n’a pas dit publiquement ses intentions concernant la réunion, mais il semble que ce ne soit pas tout ce dont il a été maman. Bien que ni Zayn ni Gigi n’aient rendu public leur nouvelle de grossesse, des sources proches du couple ont déclaré à TMZ que le couple était très excité par cette grossesse et que Gigi était dans environ 20 semaines. Il semblerait qu’ils ne connaissent pas encore le sexe du bébé.

Gigi et Zayn ont récemment été vus ensemble via Instagram dans la ferme de sa famille en Pennsylvanie où ils attendaient le verrouillage du coronavirus aux côtés de la sœur de Gigi, Bella.

Zayn et Gigi sont en relation récurrente / récurrente depuis 2015, ravivant plus récemment des choses autour de la nouvelle année et juste à temps pour COVID-19 pour les voir passer beaucoup de temps ensemble.

Pour le couple, l’excitation ne fait que commencer alors qu’ils s’intensifient pour donner une nouvelle vie au monde, et les nouvelles donnent une nouvelle vie aux fans de Zayn, aux fans de 1D, aux fans de Gigi et vraiment à tout le monde. Voici juste un aperçu des célébrations, ainsi que certaines théories du complot selon lesquelles l’anniversaire de Gigi a doublé en tant que célébration révélatrice du genre:

Donc j’ai vu ça sur TIKTOK ET CET ESPRIT DE FILLE: SUPÉRIEUR elle a dit que peut-être qu’ils avaient une fête de révélation de genre sur la fête bday de gigi bc si vous voyez le ballon IL Y A BLEU ET ROSE

ET PUIS DANS SA PHOTO AVEC ZAYN ELLE EST AVEC JUSTE UN BALLON ET IL EST BLEU alors est-ce un garçon ou je suis un 🤡 pic.twitter.com/KJSHVa2953 – 𝚋𝚎𝚕 ◟̽◞̽ au pinned📌 (@kiwixlwt) 29 avril 2020

littéralement, la réaction de tout le monde lorsque nous avons découvert les cordes bleues et roses était le sexe révélé pour le bébé de zayn et gigi pic.twitter.com/rZbsXLUbE2 – kaylah aime isha et zigi ♡ (@MZDICNE) 29 avril 2020

Si je peux, je voudrais aussi ajouter ce que j’ai trouvé .. Bella avait posté sur des histoires insta des cadeaux de Gigi et un sac est sur le thème du bébé requin et sur la photo suivante, elle a délibérément couvert l’écriture sur le sac .. Je me demandais cela avant mais les pièces commencent à se réunir 👉👈 pic.twitter.com/Vir1SWQoQf – steph ♡ (@ Steph15SOS) 29 avril 2020

ZAYN EST MAINTENANT UN PÈRE ET GIGI EST ENCEINTE. LEUR ENFANT À NAÎTRE M’APPELLE DÉJÀ Moche. pic.twitter.com/s4aRXIXWko – shane (@shanemarieeel) 29 avril 2020

Mon père est Zayn Malik.

Gigi Hadid est ma maman. Mon père était dans une direction ..

Mon oncle est Anwar Hadid, Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson. Bella Hadid est ma tante et Dua Lipa est ma tante en droit. Putain de merde le pouvoir. pic.twitter.com/pVTliNBBIL – Hanbin Nawa Juseyoooo💛 (@biay_a) 29 avril 2020

Gigi Hadid et le bébé de Zayn Malik dans l’utérus m’appellent déjà moche pic.twitter.com/x3DaijFEWy – Alphina (@maleedus) 29 avril 2020

“gigi hadid et zayn malik attendent leur premier enfant ensemble” moi qui prétend que zayn est mon mari: pic.twitter.com/xMygaF6nBq – lou (@imurintrntghorl) 29 avril 2020

Gigi et Zayn attendent leur premier bébé. Imaginez avoir CECI comme votre père … pic.twitter.com/yqznWNuh5F – Link Lauren (@itslinklauren) 29 avril 2020

je ne peux pas croire que Gigi était déjà enceinte quand elle a fait ça comme COMMENT ?? pic.twitter.com/ezqHBI71ky – z stan (@letzaynbreathe) 29 avril 2020

Le bébé va avoir Zayn Malik comme père, Gigi Hadid comme maman, Bella hadid comme tante, One direction comme oncles et il n’est même pas encore né.

pic.twitter.com/okCVGrevxp – zayn (@marlssi) 29 avril 2020

kylie jenner disant à stormi que zayn et gigi vont avoir un bébé et que le bébé le plus envié sera le leur pic.twitter.com/y4KGJgBxTS – z stan (@letzaynbreathe) 29 avril 2020

Chaque fangirl Zayn Malik quand ils ont découvert son bébé et celui de Gigi pic.twitter.com/KqpCb7PtUZ – Activebants (@ActiveBants) 29 avril 2020

Gigi Hadid et Zayn Malik kid sont déjà plus riches et 1 million de fois plus talentueux que moi et ce bébé a probablement la taille d’un avocat 😂💜 #GigiHadid pic.twitter.com/98Gy6Ubjn5 – Lily🏀🇨🇦 (@Lilyhasrice) 29 avril 2020

