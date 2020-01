Les fans critiquent Aerosmith pour une bataille juridique en cours qui empêche le batteur de jouer aux Grammy

La 62e cérémonie annuelle des Grammy Awards sera bientôt diffusée. Un groupe célébrera 50 ans de musique. Aerosmith s’apprête à monter sur scène. Ils retrouveront les légendes des années 80, Run DMC. Cependant, la performance n’inclura pas le batteur d’origine du groupe, Joey Kramer. Au milieu d’une bataille juridique en cours qui déchire le groupe, Kramer est empêché de les rejoindre. Voici ce que nous savons.

Aerosmith s’apprête à retrouver Run DMC lors des Grammy Awards 2020

Brad Whitford, Tom Hamilton, Joey Kramer, Joe Perry et Steven Tyler d’Aerosmith assistent aux «MTV Video Music Awards» 2018 au Radio City Music Hall | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Avant ses 50 ans, Aerosmith était en train de répéter pour les 62e Grammy Awards annuels. Ils se réuniront avec Run DMC pour jouer leur collaboration des années 80, «Walk This Way».

Le groupe, qui comprend Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Brad Whitford et Joey Kramer, n’a pas cessé depuis leur hit de 1973, “Dream On”.

Au cours de leur carrière de cinq décennies, Aerosmith a reçu 14 nominations au Grammy au total et quatre victoires. Ils ont fait leurs débuts sur scène aux Grammy Awards en 1991 où ils ont interprété «Come Together».

L’hommage de la personne de l’année MusiCares 2020 rendra hommage à Aerosmith avant sa performance. Malheureusement, le drame juridique en cours soumet la gloire.

Les autres membres du groupe ne permettront pas à Kramer de se produire aux «Grammy Awards» après une blessure

En avril 2019, le batteur, Joey Kramer, a subi une blessure à l’épaule qui l’a rendu incapable de jouer. Kramer a déclaré qu’il était complètement guéri à l’automne 2019 et «désireux et capable de retourner à Aerosmith» pour le reste de leurs spectacles de résidence à Las Vegas.

Les autres membres du groupe ont demandé à Kramer de “prouver qu’il était capable de jouer à un niveau approprié” avant de lui permettre de revenir.

Le batteur de longue date a obligé et auditionné en jouant sur une piste de clic. Il a décrit le processus comme «à la fois insultant et bouleversant». Aerosmith a décidé à l’unanimité que Kramer n’était pas apte à jouer. Ils l’ont toujours invité aux événements festifs du week-end des Grammys.

“Bien sûr, nous l’avons invité à être avec nous pour les Grammys et notre honneur MusiCares”, a déclaré le groupe via une déclaration. “Nous sommes liés par bien plus que notre temps sur scène.”

La tension gronde depuis des mois parmi le groupe

Une source a déclaré à People que le “test” est intervenu après que Kramer “n’ait pas assisté aux multiples répétitions prévues”.

“Ils l’avaient invité à revenir pendant les six derniers mois depuis qu’il était parti pour la situation médicale à laquelle il était confronté”, a déclaré la source. “Il a dit:” Oui, je viendrai répéter “et ne s’est pas présenté. À la veille des Grammys et de MusiCares, il voulait revenir. »

La source a déclaré en avoir parlé au téléphone après avoir entendu la démo de Kramer.

“Ils ont voté en tant que groupe, ce qu’ils font à chaque décision, et c’était quatre contre un”, a ajouté la source.

Kramer a déposé une plainte contre le groupe et les fans le soutiennent

En retour, Kramer a déposé une plainte. Dans ce document, il a affirmé que «se voir interdire de jouer avec un groupe que j’ai donné 50 ans de ma vie à soutenir, est au-delà de dévastateur».

Il a continué:

«Je suis privé de la possibilité d’être reconnu avec mes pairs pour nos contributions collectives à vie à l’industrie de la musique. Ni le prix de la personne de l’année de MusiCares ni les honneurs pour les réalisations de toute une vie des Grammy Awards ne peuvent jamais être répétés. »

via CNN

Le costume a déclaré que d’autres membres du groupe “ont subi des blessures et des maladies, y compris des blessures physiques et des traitements pour la toxicomanie et la toxicomanie” et n’ont pas été invités à passer une audition avant leur retour.

Kramer insiste sur le fait que le procès n’est pas une question d’argent et ne veut se produire qu’avec son groupe aux Grammys.

Qu’ont dit les autres membres d’Aerosmith?

Les autres membres ont publié une réponse via People.

«Joey Kramer est notre frère; son bien-être est d’une importance capitale pour nous. Cependant, il n’a pas été capable émotionnellement et physiquement de se produire avec le groupe, de son propre aveu, au cours des 6 derniers mois. Il nous a manqué et nous l’avons encouragé à nous rejoindre pour jouer plusieurs fois, mais apparemment il ne s’est pas senti prêt à le faire. »

via People

La déclaration a ajouté que laisser Kramer jouer maintenant serait «un mauvais service pour lui, pour nous-mêmes et pour nos fans de le faire jouer sans avoir suffisamment de temps pour se préparer et répéter.»

Et, parce que Kramer a déposé ce procès le week-end des Grammys, il a montré “un mépris total pour ce qui est notre fenêtre limitée pour se préparer à exécuter ces événements importants.”

Un juge a rejeté la demande de Kramer mercredi, notant le manque de temps avant la représentation comme facteur décisif.

«Étant donné que Kramer n’a pas joué avec le groupe depuis six mois et le manque de temps de répétition disponible avant les représentations à venir, Kramer n’a pas montré de plan d’action alternatif réaliste suffisant pour protéger les intérêts commerciaux du groupe, a déclaré la décision.

Kramer s’est dit “extrêmement déçu”, mais “respecte” la décision.

“Je peux garder la tête haute en sachant que j’ai fait la bonne chose – pour lutter pour mon droit de célébrer le succès du groupe que j’ai consacré la plus grande partie de ma vie à aider à construire”, a ajouté Kramer.

Les fans soutiennent Kramer tout le long

Partout dans le monde, les fans ont exprimé leur solidarité avec Kramer en disant que ce n’est pas Aerosmith sans lui.

«J’aurais regardé ça parce que c’est toujours l’un de mes favoris! Mais après avoir jilté et rejeté Joey Kramer de jouer avec eux pour cet événement, je vais devoir passer. La loyauté et le respect ne semblent pas avoir d’importance pour les autres partenaires. 50 ans ensemble et c’est comme ça qu’ils le traitent? Triste et malade! », A tweeté un fan.

«Je suis choqué et blessé de voir Joey Kramer interdit de jouer avec son groupe lors de cet événement et des Grammys. Ils devraient faire une exception pour lui car ils sont honorés. Cela en dit long sur leur fidélité! 50 ans – et «tout ce qu’il obtient, c’est une montre en or!» Honte à vous Aerosmith! », A ajouté un autre fan.

Et encore et encore les commentaires continuent. Les fans ne se retiennent pas.

«@Joeykramer l’a dit mieux @IamStevenT – vous êtes le tic dans son œil! Ramenez Joey – 50 ans en tant que groupe et les gars vous attendent patiemment chaque fois que vous combattez vos démons – et c’est le traitement qu’il reçoit?!? »Ce fan a fait écho.

Le fait est que les fans fidèles du groupe de rock emblématique ne sont pas ravis de la façon dont les choses se déroulent et veulent voir Kramer sur cette scène avec ses camarades de groupe.

Ça a été une période difficile pour Aerosmith et The Recording Academy

Le drame autour d’Aerosmith n’est pas le seul à faire la une des journaux. La semaine dernière, la Recording Academy a mis la directrice générale, Deborah Dugan, en congé administratif. Les événements ont fait suite à une «allégation formelle d’inconduite de la part d’une femme membre senior» de l’organisation.

Selon le Washington Post, Dugan a répondu par une contre-plainte auprès de la Equal Employment Opportunity Commission. Elle a allégué «discrimination sexuelle, harcèlement sexuel et inégalité de rémunération de la part de l’académie».

Lors d’une apparition sur Good Morning America, Dugan a évoqué le besoin de transparence concernant le système de vote des Grammy.

“Il y a des incidents de conflit d’intérêts qui entachent les résultats”, a-t-elle déclaré.

Entre cela et Aerosmith, c’est beaucoup à retenir. Pourtant, la «plus grande nuit» de la musique se passe avec ou sans le drame.