Les fans critiquent Khloé Kardashian pour avoir sonné le jour J de sa fille avec Tristan Thompson; Se sont-ils réconciliés?

Cela fait plus d’un an que Khloé Kardashian et Tristan Thompson se sont séparés après le deuxième scandale de tromperie de Thompson. Kardashian a travaillé dur pour essayer de surmonter la douleur, mais admet qu’il n’a pas été facile de vivre publiquement.

Khloé Kardashian et Tristan Thompson avec leur fille True via Twitter

La star de téléréalité a fait face à un contrecoup lorsqu’elle a révélé qu’elle et Thompson étaient en quarantaine ensemble pendant l’épidémie de coronavirus, les fans croyant qu’elle se préparait à être blessée à nouveau. La critique n’a pas cessé après qu’elle ait partagé une vidéo avec elle et Thompson pour célébrer l’anniversaire de leur fille et que les fans prient pour que Kardashian ne donne pas à Thompson une autre chance.

Khloé Kardashian s’engage à réussir la coparentalité avec Tristan Thompson

Depuis leur rupture, Kardashian a parlé ouvertement de veiller à ce qu’elle ne permette pas au mal qu’elle a subi de Thompson d’interférer avec la façon dont ils élèvent leur fille ensemble.

«Je n’ai jamais, jamais entendu mes parents parler irrespectueusement de l’autre. Pour moi, True a un an et un mois, donc elle ne sait pas vraiment ce qui se passe », a-t-elle déclaré sur le podcast Divorce Sucks. «Mais pour moi, elle le sait et elle ressent de l’énergie et j’y crois beaucoup. Donc je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas mettre d’énergie lourde autour d’elle… il est [Thompson] une grande personne. “

Kardashian s’est assuré d’inclure Thompson dans toutes les vacances avec True et a partagé les moments sur Instagram.

Khloé Kardashian est mis en quarantaine avec Tristan Thompson – suscitant des rumeurs de réconciliation

Kardashian a révélé il y a quelques semaines qu’elle et True étaient en quarantaine avec Thompson dans un tweet après la première saison explosive de KUWTK.

“J’adore le fait que Tristan regarde cette première avec moi et il voit maintenant ce qu’ils disent quand il n’est pas là lol AWKWARD !!”, a écrit Kardashian.

J’adore le fait que Tristan regarde cette première avec moi et il voit maintenant ce qu’ils disent quand il n’est pas là lol AWKWARD !! #KUWTK

– Khloé (@khloekardashian) 27 mars 2020

Elle a esquivé les questions de savoir si elles étaient ou non de retour ensemble lorsque demandé par un fan sur les réseaux sociaux. Kardashian a posté une photo d’elle avec True sur Instagram avec la légende: “La seule chose dont j’ai besoin que vous vous souveniez est à quel point votre papa et moi vous aimons!”

Thompson a laissé des emojis cardiaques dans la section des commentaires, laissant les fans spéculer sur le statut de sa relation avec Kardashian. “Cela signifie que ses parents l’aiment au-delà de toute mesure”, a répondu Kardashian.

Les fans critiquent Khloé Kardashian après avoir publié une vidéo célébrant l’anniversaire de sa fille True avec Tristan Thompson, mais il n’est pas clair s’ils se sont réconciliés

Les fans ont précédemment exprimé leur désapprobation de la mise en quarantaine de Thompson avec Kardashian. Une source a révélé au Cosmopolitan Magazine que Kardashian avait apprécié le temps passé ensemble.

“Khloé n’a pas de sentiments négatifs ou négatifs envers Tristan à ce stade”, a révélé la source. «La mise en quarantaine lui a fait un faible pour lui, et elle sait qu’il fera toujours partie de sa vie d’une manière ou d’une autre parce qu’il est le père de True. Khloé a été ouvert et réceptif envers Tristan. »

Après que The Shade Room a republié une vidéo de Kardashian et Thompson célébrant le deuxième anniversaire de True chez Kardashian, la critique a afflué.

“Les clowns ne portent même plus leurs costumes”, a écrit l’un d’eux à propos de Thompson et Kardashian.

“Je vous déclare maintenant M. et Mme Clown,” intervint un autre.

“Peu importe à quel point elle est riche … elle jouera toujours le fou … noté”, a écrit un autre.

“Nous étions tous comme” elle va revenir … donne-lui quelques mois “maintenant regarde”, a écrit un autre.

Beaucoup étaient extrêmement critiques que Kardashian ait apparemment pardonné à Thompson mais n’ait pas étendu la même branche d’olivier à Jordyn Woods depuis leur scandale de tricherie – quelque chose que Kardashian a nié.

«Pourquoi les filles pardonnent-elles aux hommes qui leur manquent de respect à maintes reprises mais coupent-elles de bons amis? Je ne le comprendrai jamais », a écrit l’un d’eux.

“Pourquoi aucun d’entre eux ne peut-il pardonner à Jordyn?” demanda un autre.

“Les femmes pardonneront à leurs hommes et détesteront l’autre femme à vie”, a affirmé une autre.

Bien que le statut de leur relation semble trouble, il est agréable que les deux soient en mesure de coparentalité d’une manière saine pour True.