Les fans critiquent Kylie Jenner et BFF Stassie Karanikolaou pour avoir enfreint les règles de distanciation sociale pendant la quarantaine: “ C’est un mauvais coup d’oeil ”

Kylie Jenner avait encouragé ses fans à appliquer des directives de distanciation sociale pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19), mais il semble qu’elle ait enfreint les règles de quarantaine pour passer du temps avec sa meilleure amie Stassie Karanikolaou. Tous ses fans ne sont pas impressionnés, beaucoup la traitant d’hypocrite.

Kylie Jenner | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Jenner fait face à un contrecoup pour ne pas avoir respecté les règles

Bien que Jenner ait précédemment encouragé les fans à être conscients du besoin de distanciation sociale, elle et Stassie ont passé une journée à passer du temps ensemble – et ils ont tous deux publié des faits saillants sur Instagram. Les deux ont profité du soleil au bord de la piscine et réalisé des vidéos TikTok. Ils ont également reconstitué certains moments célèbres de Keeping Up With the Kardashians.

Un utilisateur de Reddit a soulevé le problème, signalant cette préoccupation: «D’accord, il semble que Kylie et Stassi traînent ensemble. La plupart d’entre nous ne visitent même pas nos parents pour le moment à cause de Covid-19. Ils ne peuvent pas rester séparés ??? Ou du moins, ne le postez pas sur les réseaux sociaux. C’est une mauvaise image et une mauvaise influence sur les jeunes qui pourraient penser que c’est bien d’aller rendre visite à leurs amis en ce moment. Les personnes qui pensent que la distanciation sociale ne s’applique pas à elles sont extrêmement autorisées. Et j’aime Kylie, donc je ne dis pas simplement cela parce que je suis un haineux. “

Les fans se sont demandés si c’était sûr

Les fans étaient divisés sur la question de savoir si le manque de distanciation sociale de Jenner et Karanikolaou était sûr.

Un utilisateur de Reddit a déclaré: «Je suis sûr que Kylie et Stas ont pris des précautions, mais honnêtement, ce n’est pas un bon look pour eux d’être sur tik tok ou Instagram pour leur montrer qu’ils sont ensemble. Il y a quelques semaines, Kylie a fait ce PSA en conseillant à tout le monde de rester à la maison et à distance sociale… »

Un autre Redditor a partagé que ce n’était probablement pas un gros problème, écrivant: «Ils ont probablement tous les deux été testés, Ils sont ensemble depuis un certain temps, Cela dure depuis plus d’un mois, ils auraient pu facilement être isolés pendant 14 jours avant pour se réunir, ils ont chacun un personnel qui élimine leur besoin de quitter leur maison et d’être exposé à des gens qu’ils ne connaissent pas. »

Il y a cependant quelques zones grises, comme l’a souligné un utilisateur de Reddit: s’il y a du personnel qui va et vient, «ils ne sont pas exactement mis en quarantaine de la manière la plus stricte». Ils ont ajouté: «Sont-ils probablement suffisamment en sécurité pour se voir? Ouais. Mais j’ai juste l’impression qu’ils n’ont pas besoin de se voir et il vaut mieux se méfier de la prudence. “

Leurs actions envoient-elles le mauvais message?

Tout le monde n’était pas convaincu que, même s’ils sont en bonne santé et en sécurité, c’est le bon message.

“Nous voulons tous voir nos amis, donc ça me frotte la mauvaise façon d’être si public qu’ils se rencontrent, à moins qu’ils ne prévoient de mettre en quarantaine ensemble à partir de maintenant, ce qui est bien”, a noté en partie un Redditor.

Un autre a partagé: «Même si cela est vrai, ce que je veux dire probablement, cela envoie un message terrible à tous ses partisans. Beaucoup de gens vont le regarder et penser «eh bien si elle voit ses amis, moi aussi.»

D’autres ne pensaient pas que c’était juste à quelque niveau que ce soit. «Il n’y a aucune exception à la règle. Tout cela peut être vrai, mais cela ne signifie pas qu’ils peuvent le faire. À moins que le gouvernement ne dise le contraire, ils ne sont pas plus obligés de suivre les directives que quiconque », a déclaré un Redditor.