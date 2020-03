Les fans croient que les producteurs annoncent tôt la prochaine ‘Bachelorette’ en raison de la finale insensée de Peter Weber

Chris Harrison annoncera le prochain Bachelorette bien plus tôt que prévu. La saison de Peter Weber de The Bachelor est à peine terminée, mais l’annonce massive arrive. Les fans ont une bonne raison pour laquelle les producteurs révèlent la grande nouvelle si tôt.

Chris Harrison et Peter Weber | Kelsey McNeal via .

Quand la prochaine «Bachelorette» 2020 sera-t-elle annoncée?

L’attente touche à sa fin. La prochaine Bachelorette sera annoncée sur Good Morning America (GMA) le lundi 2 mars. Ce qui est choquant à propos de cette révélation, c’est qu’elle arrive plusieurs semaines plus tôt que la normale de la série.

La Bachelorette est généralement annoncée lors de la «Après la cérémonie des roses». La saison de Peter Weber se déroule toujours bien, donc les fans sont sûrs qu’il y a une raison très terrible pour laquelle les producteurs ont augmenté l’annonce.

La «After the Rose Ceremony» aura lieu le mardi 10 mars 2020 à 20 h. ET. Ainsi, la révélation se fera plus d’une semaine plus tôt que prévu.

Les fans pensent que la saison de Peter Weber “The Bachelor” se terminera pire que jamais

“Peut-être qu’une des raisons pour lesquelles ils annoncent la licence est que la saison de Peter devient en quelque sorte PIRE”, a écrit un fan sur Reddit. «Le discours de Bachelorette a déjà distrait tant de gens. Même moi, je me soucie un peu moins du reste de la saison depuis cette annonce. »

Certains fans pensent que la révélation de la prochaine Bachelorette arrivera tôt afin que les téléspectateurs ne soient pas aussi bouleversés lorsque la nouvelle de la fin de Weber arrivera. Il y a une raison pour que Reality Steve n’ait pas gâché la fin de la saison de Weber. Les deux pourraient aller de pair.

“MAIS peut-être que les producteurs essaient de détourner l’attention de Peter car il prend en quelque sorte une décision encore pire”, a ajouté le Redditor.

“Je suis d’accord avec vous”, a écrit un autre spectateur. “J’ai le sentiment qu’il va faire des choix discutables.”

Les fans ne sont pas impressionnés par la saison de Weber de The Bachelor. Beaucoup ne savent pas comment cela pourrait empirer. Cependant, si cela empire; les fans ont le sentiment que les producteurs veulent exciter tout le monde pour la nouvelle Bachelorette. Espérons que cela détourne l’attention des décisions discutables de Weber.

Comment les fans pensent-ils que la saison de Peter Weber “The Bachelor” se terminera?

“Je suis d’accord que la fin sera vraiment ennuyeuse ou un incendie de benne à ordures complet, et Peter pourrait être détesté”, a écrit un utilisateur de Reddit. “Le WTA pourrait également être un incendie de poubelle puisque personne en Amérique ne se soucie de ces femmes ou ne les aime.”

De nombreux fans conviennent que la fin pourrait être très terne, ou si horrible que les fans détestent Weber à la fin.

“Je suppose cependant que Peter finit par choisir Madi, et cette énorme fin qu’ils ont construite n’est pas si différente des autres saisons”, a ajouté un autre Redditor.

Si Weber choisit Madison Prewett, certains fans pensent que ce serait ennuyeux.

“Je pense qu’il se retrouve seul, et ça va être très anticlimatique, donc ils n’avaient pas d’autre choix que d’éclater la fin”, a écrit un autre fan.

Bien que Weber ait déclaré qu’il ne se retrouve pas seul, les fans pensent que cela pourrait encore arriver.

“Je prédis qu’il va y avoir une sorte de switcheroo entre ses 2 derniers (voir Arie et Jason) et l’Amérique va le détester”, a spéculé un autre Redditor.

De nombreuses possibilités volent autour de la fin de la saison ridicule de Weber de The Bachelor. La bonne nouvelle est que nous n’avons pas longtemps à attendre pour le découvrir. La finale de la saison de The Bachelor est le 9 mars 2020. La nouvelle Bachelorette sera annoncée le lundi. 2 mars 2020 sur GMA.

