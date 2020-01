Les fans de 1 chose détestent Kendall Jenner

La renommée et la fortune de Kendall Jenner ne sont pas un secret. Le voyage de la célébrité de 24 ans a commencé avec l’émission Keeping Up with the Kardashians. L’émission de télé-réalité suit Jenner et sa famille au cours de leur vie quotidienne, mais il est rapidement devenu évident que Jenner avait un programme au-delà du tournage pour le E! spectacle.

Jenner a commencé à poursuivre sa carrière de mannequin en modelant Forever 21 à l’âge de 14 ans. De là, elle a pu participer à des tournages pour Teen Vogue, GQ et de nombreuses autres publications établies. En collaboration avec sa sœur Kylie Jenner, Jenner a aidé à concevoir et à créer Topshop, une ligne de vêtements populaire. Jenner a réussi à se faire un nom.

Avec toute sa reconnaissance et ses réalisations, il est surprenant que les adeptes et les fans commencent à remettre en question ses intentions et ses actions.

Ses comptes sur les réseaux sociaux semblent être à l’origine du récent contrecoup. Certaines personnes vont même jusqu’à l’appeler narcissique. Jetez un œil aux articles ci-dessous pour voir de quoi tout le monde parle.

Les publications Instagram de Kendall Jenner n’ont pas toujours de sens

Kendall Jenner | Estrop / .

Le compte Instagram de Jenner a atteint un record de followers. Depuis qu’elle a créé son compte pour la première fois, elle a partagé 3 085 messages et gagné plus de 120 millions de followers, mais ces derniers temps, le soutien de Jenner a légèrement changé. Son dernier message de vacances provoque certainement beaucoup de spéculations.

La publication est une vidéo de Jenner montrant différents angles de son visage tout en zoomant légèrement. Le contenu associé à la légende “preuve vidéo” a amené les gens à réfléchir sur le message exact que Jenner destinait à ses followers.

Répétitions de Kendall Jenner

Une autre photo que Jenner a partagée il y a seulement quelques semaines avec la légende “vous vous souvenez de cela?” La montrait posant nonchalamment en portant un ensemble intime.

La photo relativement récente ne semblait pas assez vieille pour entrer dans le territoire oublieux, ce qui a une fois de plus amené les gens à remettre en question ses intentions. Un autre article décrivant Jenner comme une «fée des forêts» a déclenché des commentaires de la part de ses adeptes et de personnes qui en ont assez d’essayer de faire de la «haute couture» et de dominer les projecteurs d’une manière dont elle n’est pas équipée.

Ces discussions récentes ont impliqué Jenner d’avoir des tendances narcissiques, et un coup d’œil sur son Instagram montrera pourquoi.

Kendall Jenner n’utilise Twitter que pour 1 but précis

Cela n’a de sens que pour Jenner de vouloir soutenir ses produits, mais il y a une grande différence entre le soutien et l’obsession énergique. Son compte Twitter est inondé de publications encourageant les adeptes à acheter le produit pour les lèvres de Jenner, Moon. Son statut d’influenceuse ne passe pas inaperçu.

Des produits qu’elle promeut aux bandes-annonces et commentaires sur Keeping Up with the Kardashians, il ne semble pas que Jenner soit fan de tweets ou de retweets des choses qui n’ont rien à voir avec elle ou sa famille.

Des récapitulations des tenues aux séances photo, si le nom de Jenner était dans le titre, l’histoire montre qu’elle sera également sûre de le partager. Ce qui, d’une certaine manière, a du sens, mais, sur une autre note, il met en évidence les vibrations narcissiques auxquelles les gens se sont interrogés.

Malgré les opinions personnelles et les points de vue de Jenner sur les médias sociaux, cela ne l’a pas empêchée ni ralentie de l’utiliser.

Beaucoup de gens ont été rebutés par les postes de Jenner ces derniers temps. Certains pensent que son ton et son contenu présentent indirectement un ego moins que flatteur et grand. Un commentaire dans un fil de discussion a même accusé Jenner d’agir comme si elle était un cadeau au monde.

La récente conjecture controversée amène les fans et les médias à remettre en question Jenner et sa personnalité. Indépendamment de la façon dont Jenner a l’intention de se présenter, ses publications et tweets Instagram ne montrent pas toujours un côté humble.