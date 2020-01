Les fans de 1 chose n’aiment pas Drake et Future “Life Is Good”

Après des semaines d’indices, Drake et Future ont publié leur nouvelle collaboration, un morceau intitulé «Life Is Good» le 10 janvier – avec un clip vidéo. Les fans étaient ravis, les critiques de musique étaient pour la plupart positifs et les services de streaming bourdonnaient de la demande.

Mais bien que les fans aient attendu avec impatience que les deux rappeurs sortent un autre morceau, beaucoup d’entre eux ont une plainte majeure à propos de “Life is Good”. L’histoire de Drake et Future de travailler ensemble a été longue et bien reçue, mais cette fois, les gens ne sont pas Je ne suis pas sûr qu’un élément de la chanson fonctionne.

Les fans ne sont pas contents de cette seule chose

La vidéo de «Life Is Good» présente les deux rappeurs dans une série de tâches: ramasseurs de déchets, informaticiens, mécaniciens automobiles, employés de restauration rapide, chefs, etc. Le duo semble passer un bon moment dans leurs différents lieux de travail, danser, jouer et, fondamentalement, être le genre d’employés qui seraient licenciés avant la fin de la semaine de formation.

Mais bien que la vidéo soit très amusante, les fans se plaignent que le passage du premier couplet avec Drake à la seconde moitié avec Future ne parvienne pas à établir une connexion. La vidéo rapproche les deux moitiés, mais les gens ne sont pas sûrs que la piste fonctionne dans son ensemble.

Les gens en parlent

Comme l’a dit un commentateur sur Reddit, “ne vous méprenez pas, ça sonne bien mais ce n’est pas du tout une collab … ça ressemble à deux chansons complètement différentes, une de Drake et une de Future, juste coupées ensemble lol.”

Pour de nombreux fans, ce manque de transition n’est pas un problème. Comme l’a dit un autre Redditor, “la première moitié de la chanson est incroyable, la seconde moitié de la chanson est incroyable, je ne sais pas ce qu’ils font dans la même chanson mais je m’en fiche honnêtement car les deux parties sont tout aussi géniales.”

D’autres n’étaient pas si gentils. Certains ont insisté sur le fait que la moitié de Drake était la meilleure, d’autres que Future était évidemment meilleure, tandis que certains ont rejeté l’ensemble du projet, comme la personne qui a dit: «Écouter la partie de Drake: je suis déçu. À l’écoute de l’avenir: toujours déçu. gorgées de thé “

Les deux ont déjà collaboré avant et ils vont à nouveau

Bien que leur collaboration la plus connue ait été l’album qu’ils ont sorti en 2015, What A Time To Be Alive, Future et Drake ont travaillé ensemble sur un certain nombre de projets, remontant à 2011. Ils semblent apprécier le travail d’équipe, et les fans et les critiques sont enthousiastes à l’idée de ce qu’ils proposent.

Future a dit qu’ils travaillaient si bien ensemble parce qu’ils se concentraient sur la musique. “Dès la première conversation, je me suis dit: ‘Mec, tu n’as même pas à faire ça pour moi. Je sais que tu es grand en ce moment et je fais juste des mixtapes. Je suis bon là où je suis. “Mais il a tendu la main et à chaque fois, il s’agissait de la musique pour moi.”

What A Time To Be Alive était si populaire que les fans espéraient une suite depuis quatre ans maintenant. En plus des indices qui annonçaient que «Life Is Good» était en route, Drake et Future ont laissé entendre qu’ils pourraient revenir pour What A Time To Be Alive 2. Dans les interviews et les vidéos Instagram, ils ont laissé suffisamment glisser l’excitation monte encore plus.

Les fans ont hâte de mettre la main sur la suite de What A Time To Be Alive, même si la réaction à “Life Is Good” a été un peu mitigée. Avec deux artistes qui produisent autant que ces deux-là, tous les morceaux ne seront pas parfaits. Future et Drake ont une longue et fructueuse histoire pour prouver que, que les gens aiment ou non leur dernière chanson, il y a quelque chose d’excitant à venir.