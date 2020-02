Les fans de ’90 Day Fiancé’ claquent Stacey Silva pour leur dernier choix de maquillage

En ce qui concerne le 90 Day Fiancé, on a l’impression que les jumeaux Silva sont quelque chose d’un pilier. Bien sûr, Darcey Silva peut avoir plus de renommée à revendiquer en ce qui concerne la franchise, y étant déjà apparue deux fois. En fait, elle devrait apparaître sur la nouvelle saison de 90 Day Fiancé: avant les 90 jours également. Cependant, sa sœur Stacey Silva a fait quelques apparitions, les fans connaissent donc bien les deux jumeaux Silva. De plus, au fil des années, Stacey Silva et Darcey Silva ont modifié leurs apparences et leurs styles personnels. Et il suffit de dire que les fans n’ont pas toujours été impressionnés par leurs décisions.

Des fans stupéfaits par la poudre bronzante de Stacey Silva

Stacey Silva et Darcey Silva de Fiancé 90 jours | Jesse Grant / WireImage

Darcey Silva et Stacey Silva, les jumelles qui ont fait carrière dans la télé-réalité sur 90 Day Fiancé de TLC, essaient toujours de garder une longueur d’avance en ce qui concerne les apparences. Cependant, cette fois, les récents choix de maquillage de Stacey Silva ont poussé les fans à hausser les sourcils.

Stacey Silva apparaît brièvement dans la dernière saison de 90 Day Fiancé: Before the 90 Days aux côtés de son jumeau. Cependant, une scène impliquant Stacey Silva et une tenue de mariage amène les fans à se demander à quoi elle pense en ce qui concerne son maquillage.

L’utilisation de bronzer par Stacey dans la saison en cours est un peu agressive, et les fans l’ont déchirée pour cela. Dans une scène, Stacey semble avoir très peu mélangé son bas du visage. Un utilisateur de Reddit a écrit: “On dirait qu’elle a une barbe bronzante.”

Un autre utilisateur a écrit: «Ce contour a besoin d’un mélange sérieux. Son jumeau jaloux sanglotant [Darcey] l’a probablement rassurée, elle ressemble à un millier de diamants. »

«Elle me ressemble vers 2009 à 14 heures un dimanche où je me réveillais avec une gueule de bois massive dans le maquillage Snooki de la nuit dernière, jettais de la poudre bronzante dessus, enfilais mon Uggs et portais ma couette au pub du coin pour commander des Ceasars jusqu’à ce que la pièce cesse de tourner », a plaisanté un autre utilisateur.

Il semble que les fans ne soient pas impressionnés par ses derniers changements de maquillage et ses objectifs. Malheureusement, Stacey Silva n’est pas seule quand il s’agit de faire face au ridicule des fans – Darcey Silva s’est très récemment retrouvée dans le même bateau.

Darcey Silva a récemment reçu un traitement similaire

Stacey Silva et Darcey Silva de Fiancé 90 jours | Brad Barket / . pour Discovery, Inc.

À la fin de 2019, Darcey Silva a fait des changements de cheveux et de lèvres qui n’ont pas impressionné les fans de 90 Day Fiancé. Comme Stacey Silva, elle a reçu un traitement sévère de la part des fans de la série.

Silva s’est arrêtée à Jessica’s Color Room dans le Connecticut, où elle a fini par colorer ses cheveux en une blonde platine. Elle a également ajouté au moins 30 pouces d’extensions de cheveux à l’époque, comme le rapporte Soap Dirt.

Darcey Silva a également obtenu des injections de lèvres fraîches au Lip Doctor. Il suffit de dire que les fans étaient impitoyables. Un Redditor a écrit: «Cela ressemble à un travail de teinture terrible. Aucun coiffeur ne devrait vous laisser franchir la porte avec ces cheveux jaunes et ces racines. Il semble que ce soit juste blanchi et non tonique. »

«Celui qui fait son photoshop doit être viré! Ouais, je vois les lèvres tordues, les yeux capricieux et sa mâchoire n’a rien à voir avec tout le vrai ballonnement d’alcool. Et ne porte-t-elle qu’une seule boucle d’oreille? » a ajouté un autre.

Darcey Silva fait son retour “Fiancé des 90 jours”

Alors, que peuvent attendre les fans de Darcey Silva sur la dernière saison de 90 Day Fiancé: Before the 90 Days?

Il semble que Darcey Silva et Tom Brooks documenteront ce qui est, essentiellement, le plomb jusqu’à la fin de leur relation. Il est clair que les deux ne sont plus ensemble, mais la dernière saison montrera probablement comment les deux se sont séparés.

Les fans de l’émission devront continuer à se brancher pour voir ce qui se passe exactement entre Tom Brooks et Darcey Silva.