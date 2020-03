Les fans de ’90 Day Fiancé’ critiquent le post de Coronavirus de Geoffrey Paschel

De nombreux fans de 90 Day Fiancé prennent déjà ombrage avec Geoffrey Paschel et son apparition sur la franchise de TLC, compte tenu de ses antécédents criminels. Maintenant, il semble qu’ils aient plus de raisons que jamais de ressentir négativement la star de la réalité. Paschel a récemment visité Instagram pour partager une photo des divers produits en papier qu’il avait amassés en préparation de l’épidémie de coronavirus, et les fans ne sont pas amusés par ses ébats.

Geoffrey Paschel pose avec du papier toilette, les fans réagissent

Voir ce post sur Instagram

Je ne peux pas m’empêcher de me moquer un peu du chaos que cette maladie potentielle a causé. Espérons que la maladie passera aussi vite qu’elle a commencé. Je sais qu’en tant qu’enfant, je crierais de joie depuis les sommets des montagnes à cause de toutes les fermetures d’écoles. Mais, encore une fois, tous les «trucs amusants» sont fermés aussi… et ainsi apparaît l’épée à double tranchant que j’évoque souvent. Cependant, c’est l’occasion de faire sortir les jeunes en plein air afin qu’ils puissent commencer à apprécier ce qui a toujours été devant eux, mais souvent parfois, si loin. . Vous n’allez pas attraper ce bug en admirant la nature ou en touchant un arbre au hasard. J’aime mes bois et j’aime ma nature. Il évolue et change sans cesse, mais il est complètement sans âge. La monotonie de la vie s’estompe et une compréhension unique est acquise que les problèmes quotidiens sont dénués de sens… complètement dénués de sens. . Donc, j’espère que vous avez fait le plein de papier hygiénique, de votre Lysol et ainsi de suite et que vous êtes en mesure de donner une tournure positive à cet engouement. Sortez et profitez de la vie! Il n’y a pas de meilleur moment que maintenant. Pourquoi différer demain ce que nous pouvons faire aujourd’hui? Profitez de votre couronne et éloignez-vous du virus. Comment allez-vous passer ce temps libre? . . . . . # 90dayfiance # beforethe90days # 90dayfiancebeforethe90days #mountains #home #beard #knoxvilletennessee #knoxville #knoxvilletn #coronavirus #corona #nature #outside #countryboy #fun #parody #dosequis

Un post partagé par Geoffrey Paschel (@ 90daygeoffrey) le 15 mars 2020 à 10h44 PDT

Lorsque le coronavirus a commencé à se propager de manière plus agressive aux États-Unis, de nombreuses personnes ont commencé à s’approvisionner en une variété de produits. Pour une raison quelconque, de nombreuses personnes ont acheté d’énormes quantités de papier toilette, ce qui a entraîné des pénuries dans les magasins.

Certains thésauriseurs ont fait passer ce niveau au niveau supérieur et ont commencé à vendre leurs excédents de fournitures en ligne à des prix exagérément gonflés pour ceux qui ont manqué. Il semble que Geoffrey Paschel ait été l’une des personnes qui a pu s’approvisionner, si son Instagram est un passe-temps.

Paschel a récemment publié une photo de lui assis sur un trône fait de papier toilette, de serviettes en papier et de bière Corona en fumant un cigare. Alors que certains commentateurs l’ont trouvé amusant, d’autres n’étaient pas trop satisfaits.

Un utilisateur d’Instagram a écrit: «Je dois encore travailler. Mère célibataire. Pas de support. Pas de papier toilette et vous vous asseyez dessus pour faire des blagues. Irréel.”

Un utilisateur de Reddit a commenté: “Tout ce papier toilette et toujours pas assez pour essuyer la tache de merde qui est l’existence de cet homme.”

“Nous donner plus de raisons de ne pas l’aimer”, a souligné un autre fan de 90 Day Fiancé.

La star du Fiancé des 90 jours a un passé mouvementé

Il peut sembler étrange au premier abord que Geoffrey Paschel reçoive autant de haine de la part de certains fans de 90 Day Fiancé. Cependant, cela s’explique en partie par les accusations qui ont été portées contre Paschel dans le passé.

En juin 2019, Geoffrey Paschel a été arrêté lorsque son ex-petite amie a affirmé qu’il l’avait attaquée. Elle a expliqué à la police: «Il m’a frappé / claqué la tête à plusieurs reprises dans les planchers de bois franc de ma maison. Il m’a traîné à travers la maison par mes cheveux et a continué à jeter mon corps contre les murs et les meubles. Je le sais à cause du sang sur mes murs, mes meubles, etc. »

Les dossiers de la police étayaient les affirmations de son ex-petite amie. Les officiers «ont observé une [her] front et des écorchures sur les coudes et les genoux. » Il a également été constaté qu’elle souffrait d’une commotion cérébrale.

L’ex-petite amie de la star de 90 jours Fiancé a également affirmé que Paschel avait désactivé son téléphone pour l’empêcher d’appeler à l’aide. Elle a dû s’évader chez un voisin pour composer le 911 afin de signaler l’attaque de Paschel.

Paschel a également passé 30 mois en prison pour trafic de drogue et, en 2018, un ex a déposé une ordonnance de protection contre lui, affirmant qu’il utilisait ses enfants comme mulets de drogue.

Certains fans veulent que Geoffrey Paschel soit retiré de la série

Depuis que le passé de Geoffrey Paschel a été rendu plus public, certains fans ont travaillé pour essayer de le faire retirer de 90 Day Fiancé.

Certains fans ont signé une pétition Change.org qui vise à supprimer Paschel. La pétition se lit, en partie, «Geoffrey Paschel est sur l’émission actuellement diffusée sur TLC 90 Day Fiancé: Before the 90 Days. Cette pétition vise à le retirer de la série et à le faire ne plus comparaître en raison des allégations actuelles et des accusations criminelles portées contre lui. Nous souhaitons également informer les annonceurs de ce qu’ils soutiennent et espérons que vos entreprises ne défendront pas la promotion d’atrocités comme celles-ci. »