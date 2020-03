Les fans de ’90 Day Fiancé’ frappent Jesse Meester pour avoir masqué des masques pendant COVID-19, Virtue Signaling

La star de 90 Day Fiancé Jesse Meester est confrontée à une réaction des fans suite à un post qu’il a récemment publié sur son Instagram sur les masques faciaux pour le coronavirus (COVID-19). La star de téléréalité est l’un des membres de la distribution de la franchise à succès TLC qui ont publié des articles sur le virus et les fournitures rares et ont fait face à des réactions négatives. Geoffrey Paschel, qui est également accusé de violence domestique, et Blake Abelard, marié à Jasmin Lahtinen, figurent également sur la liste depuis le début du virus. Voici ce que Meester a publié et ce que les fans pensent des commentaires de la star de télé-réalité.

Jesse Meester publie des articles sur les fournitures COVID-19

Dans une publication Instagram qui a suscité la colère d’une foule de fans de 90 Day Fiancé, Jesse Meester a révélé qu’il avait prévu de tirer profit des masques N-95 pendant l’épidémie de COVID-19. Apparemment, Meester avait fait le plein de masques au début de l’épidémie afin de les vendre à profit en ligne.

Il a apparemment changé d’avis à ce sujet, mais certains fans le voient comme un signe de vertu après qu’il avait déjà l’intention de faire quelque chose d’égoïste. Dans son article maintenant édité, Meester écrivait à l’origine: «Avant la pandémie, j’ai commandé des masques N-95 pour les vendre en ligne. J’ai réalisé qu’avec la propagation de la pandémie actuelle, il aurait été égoïste de procéder autrement que de les donner là où cela était nécessaire. Aujourd’hui, moi et mon incroyable équipe @meesterpt & @meesterstore avons fait don des derniers masques N95 aux hôpitaux et aidons nos incroyables professionnels de la santé à lutter contre COVID-19. »

Meester a poursuivi: «Nous en garderons quelques-uns à offrir aux amis et à la famille. Y compris certains d’entre vous. Si vous en avez besoin, veuillez commenter ci-dessous et nous pouvons vous en envoyer un. J’encourage tous ceux qui ont des masques N95 à faire de même. Ils en ont le plus besoin! ⁣⁣⁣ ”

La star de 90 jours Fiancé a édité la ligne sur la vente de ses masques en ligne à “Avant la pandémie, j’avais des masques N-95.” Il semble que Meester se soit rendu compte qu’il ferait face à un contrecoup. Cependant, il n’a pas été en mesure de le modifier à temps avant que les fans ne s’en rendent compte.

Les fans de “90 Day Fiancé” réagissent au message de Jesse Meester

Les fans de 90 Day Fiancé ont commencé à s’en prendre à Jesse Meester après sa publication sur Instagram. Beaucoup ne semblent pas impressionnés par l’attitude de Meester, certains suggérant que son don se présente comme un geste vide en quête de validation étant donné qu’il avait initialement prévu de réaliser un profit.

Un utilisateur de Reddit a commenté: “Quel morceau de sh * t pour avoir fait ce qu’il a fait, et un morceau encore plus gros de sh * t pour avoir fait ce post pour validation.”

Un autre a ajouté: «Sérieusement… penser même à capitaliser sur l’achat de masques avant une pandémie? Ce n’est pas justifiable, peu importe comment vous le découpez. Mais il est ici comme “oh wow les gars maintenant, c’est vraiment mauvais, bien pire que je ne le pensais, alors s’il vous plaît, observez-moi comme un martyr, donnant des masques que j’avais l’intention de fixer le prix de la gouge”.

«Jesse, tu es un trou **. Je suis infirmière. Les gens donnent des masques faits maison à notre hôpital parce que nous sommes à court. Je risque ma vie et je suis exposé à des patients positifs. Comment avez-vous obtenu les N-95? Quelque chose pour attirer l’attention et la pertinence, n’est-ce pas? a écrit un autre commentateur.

Blake Abelard et Geoffrey Paschel font également face à un contrecoup

Jesse Meester de Fiancé 90 jours | David M. Benett / Dave Benett / .

Blake Abelard et Geoffrey Paschel ont également subi des réactions négatives de la part des fans de 90 Day Fiancé à la suite de publications sur les fournitures.

Geoffrey Paschel a posté une photo de lui assis sur un trône de papier toilette, de serviettes en papier et de bière Corona en fumant un cigare. Blake Abelard a montré un paquet de masques sur son histoire Instagram, affirmant qu’ils provenaient d’un ami des soins de santé et étaient destinés à sa famille.

Alors que certains fans étaient favorables aux deux, de nombreux autres ont souligné ce qu’ils ressentaient comme de l’égoïsme. «Je lui ai envoyé un message l’encourageant à en faire don aux agents de santé de première ligne. Je doute qu’il le verra … mais je devais faire quelque chose », a écrit un poste de Redditor of Abelard.

À propos du message de Paschel, un fan a commenté: «Je dois encore travailler. Mère célibataire. Pas de support. Pas de papier toilette et vous vous asseyez dessus pour faire des blagues. Irréel.”