Les fans de “ Bachelor ” réagissent au feu de la benne à ordures de Victoria Fuller et Chris Soules – Est-ce un “ match fait en prison ”?

Aujourd’hui, la nouvelle a éclaté: Victoria Fuller de la saison de Peter Weber de The Bachelor est en quarantaine avec l’ancien baccalauréat Chris Soules de la saison 19. Les réactions des fans à ce duo choquant sont plus intrigantes que la nouvelle elle-même.

Chris Soules | Fred Lee / Walt Disney Television via .

Est-ce que Victoria Fuller et ‘The Bachelor’ Chris Soules sortent ensemble?

Le 15 avril 2020, Reality Steve a tweeté la nouvelle que ce couple étrange était en quarantaine ensemble dans l’Iowa à la ferme Soules.

“L’un des couples de célibataires les plus aléatoires que je ne peux pas dire que j’aurais jamais deviné”, a tweeté Reality Steve. “Je ne sais pas depuis combien de temps cela dure ni à quel point c’est grave, mais je peux confirmer que Victoria Fuller est actuellement ensemble dans l’Iowa pour la semaine avec Chris Soules.”

(EXCLUSIF): L’un des «couples» de bacheliers les plus aléatoires que je ne peux pas dire que j’aurais jamais deviné. Je ne sais pas depuis combien de temps cela dure ou combien c’est grave, mais je peux confirmer que Victoria Fuller est actuellement ensemble dans l’Iowa pour la semaine avec Chris Soules. Discuter.

– RealitySteve (@RealitySteve) 15 avril 2020

Les réactions des fans qui ont suivi le post de Steve ont été nombreuses tout au long de la journée. D’autres organismes de presse ont commencé à faire un reportage sur les nouvelles – certains avec des preuves supplémentaires.

“Chris s’est glissé dans les DM de Victoria”, a rapporté Us Magazine plus tard dans la journée à partir d’une source anonyme. “Il a apparemment DMs beaucoup de gens.”

Les fans ont également noté que le 2 avril 2020, Fuller et Soules ont commencé à se suivre sur Instagram. Aucune photo ou vidéo n’a encore fui, mais ce n’est qu’une question de temps.

Soules et Fuller sont parfaits l’un pour l’autre en raison de leur casier judiciaire

Soules et Fuller ont été arrêtés au cours des cinq dernières années, et les fans ne tardent pas à le signaler.

“Match fait en … prison?” a tweeté un fan.

Cette première réponse au tweet de Reality Steve s’est soldée par près de 2000 likes sur Twitter. Avec un peu de creusement, les fans ont rapidement constaté que le ventilateur était partiellement correct. Fuller a été arrêtée en 2017 pour un DIU dans sa ville natale de Virginia Beach, en Virginie. Elle a été condamnée à un an de prison mais a fini par faire deux ans de probation à la place, selon Cosmopolitan.

Le casier judiciaire de Soules est plus complexe. En avril 2017, Soules a fait rouler sa camionnette dans un tracteur John Deere. Le conducteur a été jeté du tracteur dans un fossé et est décédé plus tard. Soules est resté sur les lieux jusqu’à l’arrivée des ambulanciers, mais est parti avant l’arrivée des officiers.

Soules a également été condamné à deux ans de probation. Donc, il semble que ce soit un match en probation.

Bachelor Nation pèse sur «l’épave du train qui attend» entre Soules et Fuller

La base de fans est bouleversée à tant de niveaux. Les premiers commentaires après les blagues sur la prison incluent des fans qui veulent savoir pourquoi Victoria F. voyage alors que le pays est en lock-out en raison du coronavirus (COVID-19). Cependant, d’autres fans sont plus intrigués par la façon dont les deux pourraient durer.

“Et je suis sûr qu’ils s’engagent tous les deux avec les meilleures intentions pour une relation durable”, a tweeté un fan. “Je ne peux pas voir Victoria durer même une semaine dans une petite ville de l’Iowa, peu importe l’argent dont dispose Soules.”

Si vous vous en souvenez, Victoria était un type spécial de candidate pendant la saison de Weber. Elle s’enfuyait souvent en pleurant, tandis que Weber la poursuivait.

“Cela ressemble à une épave de train absolue qui attend de se produire”, a ajouté un autre fan. “Ce qui signifie que je suivrai certainement leur relation.”

De nombreux fans ne pensent pas que les deux dureront ensemble mais veulent quand même en entendre parler. Il ajoute simplement au drame du baccalauréat.

“Tant de questions et la principale serait de savoir comment pourrait-elle survivre dans une ferme?” a tweeté un autre fan.