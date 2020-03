Les fans de «Bachelor» supplient Peter Weber de quitter le domicile de ses parents; ‘Couper le cordon’

Le Bachelor 2020 est terminé et Peter Weber est aussi célibataire qu’il l’était lorsqu’il a commencé son voyage. Après un bref engagement avec Hannah Ann Sluss, Weber a rompu avec la native de Knoxville parce qu’il ne pouvait pas lui donner tout son cœur. Peu de temps après, Madison Prewett (qui s’est auto-éliminée) s’est envolée pour Los Angeles, à la suggestion de Chris Harrison, pour avouer son amour pour Weber.

Bien que Weber et Prewett aient convenu de donner à leur relation un nouvel essai pendant After The Final Rose, il est devenu clair que ce serait une bataille difficile. Quelques jours seulement après la finale de The Bachelor, le couple a annoncé sa décision de se séparer mutuellement. Il y avait probablement de nombreux facteurs qui ont conduit à cette décision (y compris une théorie du complot qui déclare qu’ils sortent tous les deux avec d’autres personnes), mais la plupart de Bachelor Nation est convaincue que la rupture est due, en grande partie, à la mère de Weber.

Récapitulatif de la finale «The Bachelor» 2020

Tout au long de la finale du baccalauréat, la mère de Weber, Barbara Weber, a clairement indiqué qu’elle préférait Sluss à Prewett. Lorsqu’on lui a demandé si elle soutiendrait la relation de son fils avec Prewett, elle a déclaré qu’il allait “échouer à réussir”. Bien que Bachelor Nation soit divisée selon qu’il s’agit de l’équipe Barbara ou de l’équipe Madison, ils semblent être d’accord pour dire que Weber doit quitter la maison de ses parents s’il a le moindre espoir de trouver un amour durable.

Je veux commencer par reconnaître l’incroyable groupe de femmes que j’ai eu le privilège de connaître cette saison. Merci d’être venu dans ce voyage avec moi. J’ai appris tant de leçons de vous tous que j’emporterai avec moi. Madi, merci pour ta patience et ton amour inconditionnel. Vous êtes la quintessence d’une femme qui se porte avec grâce, défend ce en quoi elle croit et aime de tout son cœur. Cet amour est quelque chose que je me sens tellement reconnaissant d’avoir ressenti et j’en emporterai toujours un morceau. Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation. Croyez-moi, cela n’a pas été facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’était ce qui avait le plus de sens pour nous deux. L’amour et le respect que j’ai pour Madi continueront de perdurer. Hannah Ann, vous avez donné l’exemple aux femmes du monde entier il y a quelques nuits. Vous êtes une femme si forte et confiante et vous méritez tout l’amour du monde. J’accepte l’entière responsabilité de mes erreurs dans notre relation et je vous souhaite le meilleur. Cela a été une expérience émotionnelle et je suis tellement reconnaissante pour le soutien que j’ai reçu de mes amis, de ma famille et de la nation bachelor ces derniers jours. Merci à vous tous! Ceci est juste un autre chapitre de mon histoire. Celui que je n’oublierai jamais et celui que je chérirai toujours ❤️

Avant sa saison de The Bachelor, l’homme de 28 ans a révélé qu’il vivait toujours à la maison avec ses parents. Weber ne semblait pas hésiter sur la situation, mais a admis que s’il devait retrouver sa femme, il n’avait pas l’intention de l’emménager avec sa famille. En outre, lui et Barbara Weber ont partagé que dans la culture cubaine, vivre avec sa famille n’était pas rare. La mère de Weber a même ajouté que c’était un choix financièrement judicieux, car le travail de Weber signifie qu’il voyage souvent.

Les fans implorent Peter Weber de quitter la maison de ses parents

Alors que certaines personnes semblaient donner au Weber le bénéfice du doute au début, maintenant les fans de The Bachelor le pressent de déménager. En voyant son dernier Instagram, où il réfléchit à son parcours de célibataire, ils ont estimé que déménager était la seule façon pour lui d’avoir une chance de trouver un amour durable. “Elle [Prewett] n’a pas eu de chance avec ta famille. Sortez… il est temps de couper le cordon et d’être un homme », a écrit un fan à Weber.

«Si jamais vous voulez avoir l’amour de votre vie, il est temps de QUITTER LE NID, d’obtenir votre propre place avant de devenir un homme plein de ressentiment et d’amertume. Obtenez THERAPY pour pouvoir couper le cordon ombilical », a lancé un autre fan de The Bachelor. Certains fans sont même allés jusqu’à dire que Weber avait ruiné toute la saison pour eux.

Les utilisateurs d’Instagram affirment que Weber a ruiné “The Bachelor”

«Sérieusement, vous devez acheter une maison et commencer votre vie d’adulte. Cette saison de baccalauréat a été douloureuse et inquiétante. Si vous voulez errer selon votre choix, vous n’êtes pas prêt à vous installer. Pourquoi oh pourquoi êtes-vous allé sur Bachelorette et Bachelor quand vous vouliez seulement jouer. Vous avez ruiné la saison », a écrit une personne. Alors que nous pensons que les producteurs The Bachelor ont peut-être ruiné la saison plus que Weber, déménager n’est pas la pire idée. Avec l’argent qu’il a gagné (et continuera de gagner) avec The Bachelor, il peut facilement se permettre de déménager seul.