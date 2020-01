Les fans de “ Bachelorette ” supplient Jed Wyatt de proposer à la petite amie qu’il fréquentait après Hannah Brown

Hannah Brown semble prospérer après sa saison de The Bachelorette et sa victoire de Dancing With the Stars. Et d’après ce que nous pouvons en dire, il semblerait qu’elle soit également impliquée dans la saison de Peter Weber de The Bachelor. De tout ce que Brown a accompli, ses fans se souviendront certainement de la triste fin de son expérience de Bachelorette comme la plus tragique – et tout cela en raison de sa relation avec Jed Wyatt.

Wyatt et Brown ont débuté dès le début, et ils ont clôturé la saison avec un engagement. Malheureusement, Wyatt n’était pas honnête avec Brown à propos de son passé. Et maintenant, ils ne sont plus ensemble – mais il ne lui a pas fallu longtemps pour trouver quelqu’un d’autre. Wyatt sort maintenant avec une femme du nom d’Ellen Decker, et les fans sur Instagram le supplient de se mettre à genoux pour elle.

Jed Wyatt n’était pas véridique avec Hannah Brown sur «The Bachelorette»

Jed Wyatt propose à Hannah Brown sur «The Bachelorette» | Mark Bourdillon via .

Brown a l’une des terminaisons les plus choquantes de The Bachelorette dans l’histoire. Alors qu’elle et Wyatt semblaient être le match parfait, l’ex-petite amie de Wyatt, Haley Stevens, a déclaré aux médias que Wyatt ne se produisait que pour une exposition de célébrités. Parallèlement à ses efforts pour lancer une carrière musicale, Stevens a également noté que Wyatt lui avait dit qu’il reviendrait du spectacle avec elle en tant que sa petite amie.

«Je connais la prémisse de l’émission. Même si ce n’est pas une situation idéale pour notre relation actuelle, quand vous n’y êtes pas, cela ressemble à un film », a déclaré Stevens à Us Weekly. “Il semble que ce soit juste une émission de télévision. Vous ne pensez pas nécessairement au fait que les cœurs vont s’impliquer, il y aura des sentiments impliqués. “

Stevens a poursuivi: «Je regarde en arrière maintenant et je me dis:« Pourquoi as-tu fait ça, Haley? Pourquoi ne me suis-je pas contenté de partir? “Mais quand vous êtes dans le vif du sujet, il semble que vous fassiez ce qu’il faut pour la personne que vous aimez.”

Après que Brown ait entendu l’histoire de Stevens, ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle ne frappe Wyatt au bord du trottoir. Et il n’avait pas grand-chose à dire pour sauver leur relation.

Wyatt semble maintenant complètement amoureuse de sa petite amie Ellen Decker

Alors que Brown pourrait encore travailler à traverser ses fiançailles brisées, Wyatt semble aller très bien. Non seulement il publie des mises à jour régulières de sa vie sur son Instagram, mais il montre également sa relation avec l’entraîneur personnel et mannequin Ellen Decker.

Fin novembre 2019, Wyatt a commencé à donner à ses followers des indices sur son nouvel amour pour Decker. “Merci @mastro_m de m’avoir présenté à la seule personne qui m’a fait sourire plus que de faire du jetski”, Wyatt a légendé son message sur lui et Decker.

Depuis lors, il a publié de nombreuses autres photos de lui et de sa petite amie accompagnées de légendes adorables. «Il s’avère que le voyage dans le temps est possible, 5 jours se passent en environ 30 minutes avec celui-ci. Merriest Christmas ever », Wyatt a légendé une photo de Noël de lui et Decker.

Ses followers sur Instagram lui disent de proposer

D’après l’apparence des médias sociaux, il semble que Wyatt et Decker soient un match fait au paradis. Et les fans de Wyatt sont tous pour un autre engagement. Wyatt a posté une photo de lui-même avec Decker le 1er janvier 2020, avec la légende: “Introduit dans la nouvelle année en jouant à la PS2 et en câlinant wbu”. Et les fans les supplient maintenant de se marier.

“Vous allez proposer en 2020 ou 2021?”, A commenté un fan.

“S’il vous plaît, mariez-vous à Ellen bientôt … elle est parfaite pour vous”, a encore ajouté un autre.

Dans une vidéo que Wyatt a publiée sur lui et Decker sur le patin à glace, un fan a écrit: “Il sera votre Mr. Right, fille!”

Seul le temps nous dira si Wyatt est vraiment aussi sérieux à propos de Decker qu’il semble l’être. Espérons que cette relation soit authentique!

