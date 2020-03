Les fans de «Blue Bloods» adorent les vedettes de la saison, de Lyle Lovett à Ed Asner

La plupart des discussions sur les interprètes de Blue Bloods ont tendance à se concentrer sur Tom Selleck, bien que l’ensemble qui comprend également Bridget Moynahan, Donnie Wahlberg, Will Estes, Len Cariou et Vanessa Ray retienne toujours beaucoup d’attention. Dernièrement, cependant, certains téléspectateurs de Blue Bloods se concentrent sur les artistes secondaires.

Ce seraient les vedettes invitées, dont Ed Asner et Lyle Lovett, qui feront des apparitions lors de la 10e saison de l’émission. Cependant, Blue Bloods a eu un certain nombre d’étoiles invitées notables dans le passé, et les étoiles invitées en général sont si importantes qu’elles ont leur propre catégorie Emmy.

Les fans de Blue Bloods applaudissent les invités

Lyle Lovett et Donnie Wahlberg | Patrick Harbron / CBS via .

Lorsque le compte Twitter officiel de Blue Bloods a souligné l’apparence d’Asner plus tôt ce mois-ci, les fans ont applaudi en se prélassant dans des souvenirs chaleureux de l’homme dont ils se souvenaient le mieux en tant que Lou Grant de l’émission Mary Tyler Moore. Un fan a déclaré: “Je ne peux pas attendre un tout nouvel épisode, regardé toute la journée hier sur ion channel et avec ma collection de DVD également.” Un autre a sonné avec «Ed Asner et Tom Selleck ensemble? Cool!”

Asner est apparu dans l’épisode 15 de la dixième saison de l’émission, et ce n’était pas seulement un caméo. Asner a joué M. Kay, un vieil ami de Frank. Quelqu’un est entré par effraction dans l’appartement de M. Kay, a volé ses affaires et l’a également agressé. Frank a rassuré le directeur de cinéma, avec cet échange de choix:

Kay: Tu seras là pour moi?

Frank: Bien sûr. Peut-être que nous allons voir un film.

Kay: Ils ne font plus de films pour toi et moi.

Frank: Nous allons donc chez moi et regarder Turner Movie Classics.

D’autres invités notables sont apparus sur Blue Bloods

Lyle Lovett avait été une star invitée plus tôt dans la saison 10, jouant avec un Texas Ranger. Ce n’était pas le premier rodéo de Lovett avec jouer quelqu’un dans les forces de l’ordre. Il a joué un détective dans le film classique de Robert Altman The Player, sur un mystère de meurtre à Hollywood.

TV Insider a une galerie d’autres noms notables à apparaître dans l’émission, y compris Stacy Keach en tant qu’archevêque qui a épousé Jamie et Eddie, Callie Thorne en tant que médium, Bebe Neuwirth, qui a été suggérée comme un partenaire romantique possible pour Frank et Bobby Cannavale, qui a repris son rôle dans la saison 1 en tant qu’ancien patron d’Erin.

Peut-être la plus notable des stars invitées était Treat Williams, qui incarne Lenny Ross, l’ancien partenaire de Frank. Williams est revenu pour le 200e épisode de Blue Bloods et a même pu participer à la scène du dîner en famille, quelque chose que très peu de gens en dehors de la famille Reagan gèrent. Williams a déclaré à TV Insider:

«J’adore ce premier épisode de Blue Bloods. C’est tellement amusant. Il y a beaucoup, beaucoup de surprises dans la vie de Lenny. Frank fait toujours la bonne chose et s’implique. »

Les acteurs invités ont leur propre catégorie Emmy

Les stars invitées font partie de la télévision depuis sa création, mais l’acteur invité Emmy était une création relativement récente. La catégorie a été introduite en 1975 lorsque le premier vainqueur était Patrick McGoohan pour une performance sur Columbo. Le plus récent vainqueur était Bradley Whitford pour son apparition dans The Handmaid’s Tale.

En ce qui concerne les femmes qui ont remporté le prix, il est plus difficile d’analyser, car, avant 1988, la catégorie des invités n’était pas sexospécifique. La plus récente gagnante de l’actrice invitée pour une série dramatique était Cherry Jones pour The Handmaid’s Tale, et la gagnante de la comédie était Jane Lynch pour The Marvellous Mrs Maisel.

Blue Bloods n’a été nominé que pour un seul Emmy dans toute sa course: Outstanding Stunt Coordination. Cependant, Asner a remporté un record de sept: trois pour Mary Tyler Moore, un pour Rich Man, Poor Man et Roots, et deux pour Lou Grant.