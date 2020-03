Les fans de “Blue Bloods” aimeraient revoir Lyle Lovett

L’une des personnes les plus excentriques de l’industrie de la musique au cours des 35 dernières années est Lyle Lovett, autrefois le mari de Julia Roberts et emblématique de lui-même. Avec une apparence distinctive et des chansons mémorables, il a réussi à intégrer les genres musicaux tout en jouant.

Il est toujours là, mais peut-être pas sur le radar autant qu’il l’était en tant que musicien. En tant qu’acteur, il continue toujours après près de 30 ans à faire de petites pièces dans les films et la télévision.

Il a fallu un peu de temps, cependant, avant de se lancer dans la comédie après avoir trouvé le succès avec ses premiers albums de la fin des années 80. Plus récemment, il a été vu sur Blue Bloods de CBS, un rôle que les fans de la série ont trouvé unique. Maintenant, les téléspectateurs veulent voir son Texas Ranger Waylon Gates revenir.

Le personnage de Blue Bloods de Lyle Lovett a offert quelque chose hors de l’ordinaire

L’idée d’ajouter un Texas Ranger à Blue Bloods pourrait ressembler à essayer de capter un public plus rural qui n’est généralement pas attiré par les drames criminels des grandes villes. Une chose est sûre, c’est que lorsque les portes Waylon de Lovett sont apparues, elles ont reçu une réaction mitigée initiale. Cela ne vient que de ceux qui pensaient que combiner le Texas avec NYC était comme mélanger de l’huile littérale avec de l’eau.

Pour d’autres, la vue de Lovett jouant un Texas Ranger décontracté a ajouté quelque chose de différent à la série après avoir collé uniquement avec des personnages basés à New York. Voir Lovett comme un poisson hors du garde d’eau arrivant pour trouver un meurtrier texan se cachant à New York a vraiment ajouté quelque chose d’inhabituel au mélange.

Ce qui l’a rendu le plus intéressant, c’est que Waylon Gates a dû travailler avec Danny Reagan (Donnie Wahlberg). Alors que les deux cornes étaient initialement verrouillées, elles sont finalement devenues un duo de flics efficace.

À la fin, ils parviennent à retrouver le tueur et à devenir amis. Gates a même donné à Danny un chapeau de cowboy en reconnaissance.

Lyle Lovett et Donnie Wahlberg | Patrick Harbron / CBS via .)

De nombreux fans souhaitent que le personnage de Lyle Lovett revienne

Si quelques personnes se sont senties confuses à propos de cette équipe, d’autres l’ont trouvée attrayante après avoir terminé l’épisode. Lovett séduit toujours les gens, y compris dans toutes les parties qu’il a jouées dans le passé.

De son premier rôle dans The Player en 1992 (incarnant un détective, incidemment) à des rôles à la télévision dans des sitcoms comme Life in Pieces, il n’a jamais été oubliable. Apparaître soudainement sur Blue Bloods dans un rôle hors du commun a pris tout le monde par surprise, quelque chose que beaucoup de gens veulent revoir.

Plus encore, il n’est pas difficile de se demander s’il s’agissait d’une configuration pour un pilote. Étant donné que Lovett semble être en rupture prolongée avec la musique au cours des cinq dernières années, faire une émission de télévision en tant que Texas Ranger serait vraiment intéressant.

Le seul problème est que son personnage pourrait entrer en conflit avec un autre personnage célèbre du Texas Ranger une fois avec une émission criminelle populaire.

Les Waylon Gates de Lyle Lovett se heurteraient-ils à Walker, Texas Ranger?

Tout le monde se souvient de Walker, Texas Ranger de Chuck Norris qui a également tourné sur CBS pendant huit saisons de 1993 à 2001 (sans compter un téléfilm en 2005). Norris est tellement identifié dans ce rôle, avoir quelqu’un d’autre jouant un Texas Ranger semble presque incompréhensible.

Cependant, avoir Lovett dans le rôle a apporté quelque chose de différent et un vrai Texan bleu. Lovett est né au Texas, donc il habitait ce personnage. Il l’a également fait lui-même, ce qui rend plus que possible une série.

Préférablement pas. Là encore, il semble possible que l’équipe de production de Blue Bloods teste des choses pour voir quel type de retombées elles pourraient créer alors que l’ancien spectacle commence à entrer dans son dernier tronçon probable. Après tout, Donnie Wahlberg l’a dit le mieux dans une récente publication sur Instagram: «Je vois un spin-off! Quelqu’un a des idées pour un titre? Jusqu’à présent, j’ai eu #BlueBloodsTexas! »