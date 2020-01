Les fans de «Compter sur» sont convaincus 1 Duggar essaie d’échapper à la famille – et ce n’est pas qui vous pensez

La famille Duggar est différente de la plupart des familles américaines. Les enfants de Michelle et Jim Bob Duggar ont été élevés avec des règles très strictes, ce qui les empêchait de vivre comme la plupart des enfants d’aujourd’hui. Pour la plupart, cependant, les enfants ne semblent pas se soucier du style de vie avec lequel ils ont été élevés; beaucoup d’entre eux ont adopté un style de vie similaire pour leurs propres enfants. Mais les fans pensent qu’un Duggar ne veut rien avoir à faire avec la famille – et ce n’est pas à qui vous pourriez penser.

Les Duggars ne vivent pas comme la plupart des Américains

Michelle et Jim Bob Duggar ont élevé leurs enfants très différemment de la façon dont la plupart des enfants sont élevés. La famille est baptiste et a un attachement profond à l’église. Ils vivent pour servir Dieu, ce qui signifie que les règles de la maison de Michelle et Jim Bob sont généralement basées sur la façon dont ils pensent que Dieu veut qu’ils vivent.

Les femmes doivent porter des jupes ou des robes jusqu’aux genoux pour éviter la tentation; les enfants ne peuvent s’engager dans aucune intimité avant le mariage, et pour la plupart, personne n’est autorisé à déménager avant d’avoir épousé. Les enfants ont également été scolarisés à la maison, et les femmes s’occupent de la maison et des enfants pendant que les hommes travaillent.

Certains Duggars ont adopté des modes de vie différents de ceux de leurs parents

Pour la plupart, les enfants Duggar élèvent leurs propres enfants de la même manière qu’ils ont été élevés. Les enfants des enfants suivent la même scolarité et les mêmes règles générales que leurs parents, mais il y a quelques exceptions. Jinger Duggar et Jeremy Vuolo semblent être un peu plus modernes que ses frères et sœurs, et il est probable que leur fille sera élevée un peu différemment. Et bien que les enfants de Jessa Duggar soient élevés de la même manière que son mode de vie, elle a enfreint les règles de la famille à sa manière à plusieurs reprises.

Jinger Duggar fait les choses différemment de ses frères et sœurs.

Les fans pensent que James Duggar veut quitter la famille

Jusqu’à présent, aucun des Duggars n’a jamais quitté la famille, bien que les fans aient l’impression que Jinger et Jill Duggar étaient en train de sortir. Mais étonnamment, certains sont convaincus qu’un autre membre de la famille essaie d’échapper à l’emprise de ses parents: James Duggar. «James était celui que je pensais quitter», a posté un utilisateur sur Reddit. “Il a l’air vraiment malheureux sur chaque photo.”

James Duggar tient son neveu sur ses épaules dans une photo de Noël de Duggar

D’autres étaient d’accord, suggérant que les rumeurs de cour pouvaient être le moyen pour James de se marier pour s’éloigner de ses parents. “Peut-être qu’il courtise (s’il l’est) pour sortir de cette maison insensée dès que possible”, a écrit un utilisateur. Un utilisateur n’était cependant pas d’accord, affirmant que les hommes Duggar «l’ont fait» dans le mode de vie Duggar.

Michelle et Jim Bob ne permettraient probablement jamais à quelqu’un de quitter la famille

Michelle et Jim Bob aiment leurs enfants, mais il y a eu

des rumeurs selon lesquelles ils auraient une mauvaise relation avec Jill et Derick Dillard. Et ça

pourrait être parce que Derick avait un problème avec Jim Bob qui dirigeait la maison. Derick

a récemment déclaré qu’il

et Jill a maintenant besoin de la permission d’aller au domicile de Duggar.

Si cela est vrai, cela montre que Michelle et Jim Bob ne tolèrent pas que leurs enfants vont à contre-courant. Jim Bob dirige clairement la maison, et il ne laisserait probablement jamais un de ses enfants s’éloigner trop du chemin de la famille sans les mettre sur liste noire.