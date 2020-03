Les fans de «Compter sur» sont convaincus que les rumeurs de cour entre Jana Duggar et Lawson Bates sont officiellement vraies

Compter sur les fans

se sont concentrés sur

La vie amoureuse de Jana Duggar pendant des années. La star de téléréalité de 30 ans est la

fille aînée de Jim Bob et Michelle Duggar, et elle est

défié les chances de la dynamique typique de la famille Duggar.

Les fans continuent de soupçonner que Duggar finira par courtiser, et des rumeurs ont circulé au sujet d’une possible cour à la star de la réalité Lawson Bates. Maintenant, cependant, les fans sont encore plus certains d’une cour entre les deux en raison d’une vidéo Instagram très révélatrice.

Jana Duggar, à l’extrême droite, avec trois de ses sœurs | D Dipasupil / . pour Extra

La plupart des Duggars se sont mariés au début de la vingtaine

Michelle et Jim Bob Duggar n’avaient que 17 et 19 ans respectivement lorsqu’ils se sont mariés. Depuis lors, les deux ont accueilli 19 enfants, dont la plupart se sont également mariés très jeunes. Pour les Duggars, les relations ne sont pas pour le plaisir – elles sont pour le mariage. Les Duggars n’entrent en «cour» que s’ils prévoient de se marier, et presque toutes les parades nuptiales se terminent par le mariage.

La plupart des Duggars sont mariés au début de la vingtaine, bien que certains se soient même mariés à l’adolescence (Joy Duggar n’avait que 19 ans lorsqu’elle a épousé Austin Forsyth, et Lauren Swanson et Kendra Caldwell n’avaient que 18 ans lorsqu’elles ont épousé Josiah et Joseph Duggar).

Il y a eu diverses rumeurs expliquant pourquoi Jana Duggar ne courtise pas

Jana Duggar a surpris tout le monde: elle a 30 ans et n’est toujours pas mariée. Pour les Américains traditionnels, c’est tout à fait normal. Mais pour les Duggars, elle a depuis longtemps dépassé l’âge moyen de la cour. Il y a eu beaucoup de rumeurs pour expliquer pourquoi elle ne s’est pas mariée. Certains fans théorisent que ses parents lui ont dit qu’elle n’était pas autorisée à se marier, tandis que d’autres pensent qu’elle pourrait être lesbienne mais qu’elle ne peut pas sortir par crainte de l’acceptation de ses parents.

Jana Duggar, la fille aînée de Duggar, a 30 ans et est célibataire.

Il est également possible que Duggar ne veuille tout simplement pas se marier jeune. Les fans ont également discuté de l’idée qu’elle ne voudrait peut-être pas beaucoup d’enfants, et comme c’est généralement l’attente des Duggars, elle a délibérément retardé le mariage. Mais personne ne connaît la vraie raison pour laquelle elle ne s’est pas mariée.

Les fans sont maintenant certains qu’elle est en cour avec Lawson Bates

Parmi les rumeurs de ne pas courtiser, il y avait aussi les rumeurs de courtiser la star de la télé-réalité Lawson Bates, dont la famille a toujours été proche des Duggars. Pendant un certain temps, les fans étaient certains que Duggar était entrée en cour avec lui, car il laissait souvent des commentaires affectueux sur ses publications Instagram. Mais rien ne s’est jamais concrétisé. Cependant, une vidéo récente d’Instagram a convaincu les fans que les deux courtisaient définitivement.

Carlin Bates a publié une vidéo jouant aux cartes avec Jana Duggar, Lawson Bates et la sœur cadette de Duggar, Johannah. | Carlin Bates via Instagram

Carlin Bates, la sœur cadette de Lawson Bates, a récemment publié une vidéo sur son histoire Instagram de Lawson et Jana jouant aux cartes avec elle, son mari et la sœur cadette de Jana, Johannah Duggar. La vidéo a incité les utilisateurs de Reddit à théoriser que Duggar et Bates pourraient être en train de courtiser, car cela semblait être une étrange équipe de personnes à se réunir (les Duggars doivent toujours avoir un chaperon frère avec eux pendant les fréquentations).

“Je doute qu’ils traînent juste – ils chaperonnent probablement”, a écrit un utilisateur sur Reddit. «Johannah est là pour chaperonner, je parie. Semble courtois », a écrit quelqu’un d’autre. Johannah se joindre à l’amusement aurait pu être un indice majeur que Duggar et Bates ont officiellement conclu une cour. Cependant, rien ne sera confirmé avant l’annonce de Michelle et Jim Bob.