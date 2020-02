Les fans de ‘Counting On’ pensent que Ben Seewald n’est pas satisfait de sa vie avec Jessa Duggar

La famille Duggar vit très différemment de la plupart des familles américaines modernes. Michelle et Jim Bob Duggar ont élevé leurs enfants très religieusement, et ils n’autorisent leurs enfants qu’à épouser des personnes qui partagent les mêmes valeurs religieuses. Jessa Duggar a épousé Ben Seewald en 2014, et bien que Seewald soit très religieux, certains fans ne pensent pas qu’il soit vraiment heureux de sa vie en tant que membre de la famille Duggar.

Ben Seewald et Jessa Duggar, à gauche, se sont mariés en 2014 | Ida Mae Astute / Walt Disney Television via .

Duggar et Seewald semblent avoir des rôles de genre modernes

Il est traditionnel pour les femmes Duggar d’élever les enfants et de garder

leur mari heureux. Toutes les autres décisions concernant le travail, les finances, etc.

tombe sur le mari. Mais dans le mariage de Duggar et Seewald, cela n’apparaît pas

être le cas. Les deux semblent en fait discuter des finances entre eux, et

les deux semblent avoir leur mot à dire dans les décisions qu’ils prennent en famille.

On croit largement que Duggar “porte le pantalon” dans la relation, car elle a toujours eu une grande personnalité. Duggar a des qualités de leadership depuis qu’elle est petite et ne semble pas être le genre de personne à simplement prendre un siège arrière aux décisions de quelqu’un d’autre – et Seewald respecte cela.

Les croyances religieuses de Seewald diffèrent de celles de Duggar

Étonnamment, Duggar et Seewald ne voient pas la religion de la même façon. Bien qu’ils aient tous deux une relation très forte avec Dieu, Seewald est calviniste et Duggar est baptiste. La plus grande différence de croyances concerne le péché. Les calvinistes croient que Dieu a déjà prédéterminé sa vie – cela signifie que si quelqu’un pèche, c’était dans le plan de Dieu pour eux tout au long.

Les baptistes fondamentaux croient que les péchés ne se produisent que lorsque quelqu’un perd de vue Dieu et que les péchés sont la responsabilité du pécheur, pas du plan de Dieu. Il a été rapporté que Seewald et Jim Bob Duggar se sont cogné la tête en raison de leurs différentes croyances, bien que Seewald semble généralement avoir une relation étroite avec les parents de sa femme.

Les fans pensent que Seewald «aime Jessa» mais n’aime pas «sa vie» avec elle

Ceux qui suivent Counting

Prenez souvent Reddit

pour discuter de leur point de vue sur l’émission et les relations du couple. Et un fan

demandé si Seewald et Duggar sont mariés heureux. Le général

consensus était oui, mais que Seewald n’était pas nécessairement satisfait de sa vie de

membre de la famille Duggar.

«Je pense que Ben aime Jessa. Je ne pense pas que Ben aime sa vie avec Jessa », a écrit un utilisateur. “Je suis d’accord. Je ne pense pas qu’il serait plus heureux avec un autre [fundamentalist]. C’est le style de vie qu’il semble détester, pas sa femme », a commenté une autre personne. Seewald savait peut-être qu’il s’inscrivait pour devenir une star de la réalité en épousant Duggar, mais cinq ans plus tard, il pourrait en avoir plus – et les opinions religieuses de la famille.

Un autre fan a suggéré que Duggar et Seewald semblent «coincés» dans leur vie

Bien que Seewald et Duggar semblent avoir une bonne relation,

les fans pensent qu’il pourrait se sentir “coincé” dans le mariage, mais surtout à cause de Duggar

famille. «Je pense qu’ils sont coincés et Ben le sait. Comment soutiendraient-ils

eux-mêmes sans argent Jim Bob / TLC? ” a demandé une personne. “C’est particulièrement mauvais

parce que Jessa est probablement la gosse Duggar principale qui maintient le train Counting On en marche, donc elle reste

mettre à côté [Jim Bob] depuis longtemps », a ajouté quelqu’un.

On ne sait pas si Duggar et Seewald se sépareront jamais

eux-mêmes de la famille, mais depuis le comptage

On a probablement fourni

avec un revenu solide, il est difficile de les imaginer prendre leurs distances

bientôt.