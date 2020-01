Les fans de “Counting On” pensent que la femme de Josiah Duggar, Lauren Swanson, semble trop jeune pour être maman sur sa photo récente

La famille Duggar aime avoir des enfants. Michelle et Jim Bob Duggar ont élevé leurs enfants à croire que l’une des choses les plus importantes qu’ils pouvaient faire était d’avoir leurs propres enfants. Et c’est une compréhension générale chez les Duggars que c’est le travail d’une femme d’avoir des enfants, donc les couples ont tendance à commencer à se reproduire très jeune. Lauren Duggar, mariée à Josiah Duggar, a récemment accueilli son premier enfant à 20 ans. Et les fans pensent qu’elle a l’air trop jeune pour être mère sur sa récente photo.

Josiah Duggar et Lauren Swanson | Josiah et Lauren Duggar via Instagram

Les Duggars auront probablement tous de grandes familles

Michelle et Jim Bob ont accueilli 19 enfants pendant leur mariage, et Michelle était enceinte du bébé no. 20, mais elle a eu une fausse couche malheureuse. Le couple a élevé ses enfants avec l’idée que l’utilisation du contrôle des naissances était une mauvaise chose (bien que les fans soupçonnent que certains des enfants Duggar l’utilisent maintenant) et que c’est le travail d’une femme d’avoir autant d’enfants que possible. Maintenant que certains Duggars ont grandi et se sont mariés, il semble clair que la plupart des couples Duggar auront une grande famille.

Plusieurs des Duggars ont eu des bébés à un très jeune âge

Les Duggars sont jeunes quand ils se marient, donc avoir des enfants à un jeune âge est la norme. Kendra Caldwell, qui a épousé Joseph Duggar en 2017, n’avait que 19 ans lorsqu’elle a accueilli leur premier enfant, Garrett. Joy Duggar n’avait que 20 ans lorsqu’elle a accueilli son premier fils avec son mari Austin Forsyth. Et Lauren Swanson, qui est mariée à Joseph Duggar, avait également 20 ans lorsqu’elle a eu son premier enfant. Les femmes Duggar ne fréquentent généralement pas l’université et s’ils le font, elles n’obtiennent pas de diplôme de quatre ans. Cela explique en partie pourquoi ils peuvent se marier et avoir des enfants si jeunes.

Les fans pensent que Lauren Swanson ressemble à une baby-sitter sur sa photo récente

Lauren Swanson a récemment publié une photo pour la marquer

le jalon de deux mois de sa fille; elle a donné naissance à Bella Milagro Duggar en

Novembre 2019. Bien que les photos soient belles, les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer

la jeune Duggar regarda à côté de son bébé.

“Cette photo de Lauren et [Bella] on dirait qu’elle est une baby-sitter ou une cousine plus âgée, pas une mère… », a écrit une personne sur Reddit. “Le message du bébé de John et Abbie m’a juste fait réaliser à quel point toutes les filles étaient jeunes … Abbie ressemble à une femme, Lauren et Kendra et Joy ressemblent toutes à des filles en comparaison”, a écrit quelqu’un d’autre.

Les fans pensent que Swanson a l’air extrêmement jeune sur ces photos.

Les jeunes couples Duggar auront probablement le plus d’enfants

Il semble que lorsque les enfants Duggar se marient, ils fondent des familles de plus en plus jeunes. Jessa Duggar avait 23 ans lorsqu’elle a eu son premier enfant et Jill Duggar avait tout juste 24 ans lorsqu’elle a eu son premier bébé. Mais les jeunes couples Duggar, tels que Kendra et Joe, Lauren et Josiah, et Joy et Austin, semblent avoir des femmes qui ont des enfants après avoir à peine réussi à sortir de leur adolescence. Et à première vue, ce seront les couples qui auront le plus d’enfants.