Les fans de “Friends” prouvent qu’ils sont toujours obsédés par le streaming post-Netflix de DVD et de ventes numériques

Les fans des amis ne sont pas

le genre inconstant. Encore plus de 15 ans depuis que nous avons dit au revoir à Ross,

Rachel, Monica, Chandler, Joey et Phoebe, ces purs et durs ne peuvent pas en avoir assez de

la sitcom emblématique qui a dominé les années 90 et le début des années 2000. Maintenant, ils prouvent

pouvoir durable des amis en dépensant de l’argent pour le regarder – ce qui est

devenant une rareté de nos jours.

Les 10 saisons entières de Friends étaient disponibles pour

en streaming sur Netflix pendant cinq ans, mais malheureusement pour les fans, le

la série n’était plus disponible à partir du 1er janvier 2020. Mais est-ce que cela les a empêchés de

renouer avec tous

leurs épisodes préférés? Bien sûr que non.

Amis | Télévision Warner Bros. / .

“Friends” trouvera une nouvelle maison sur HBO Max ce printemps

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Friends était le plus

émission télévisée sur Netflix. Alors, pourquoi at-il été tiré exactement?

L’émission est réintroduite en streaming plus tard cette année sur HBO Max, un nouveau service de streaming qui sera lancé en mai 2020. La nouvelle plate-forme espère rivaliser avec les gros plans dans l’espace, notamment Netflix, Disney + et Apple TV. Ajouter des amis à leur programmation est un élément clé de leur stratégie pour attirer les téléspectateurs.

Les ventes d’Amis sur DVD et téléchargement numérique sont plus fortes que jamais en ce moment

Amis | David Hume Kennerly / .

Jusqu’au lancement de HBO Max dans quelques mois, Friends

les fans ne peuvent pas obtenir leur correctif sans acheter de DVD ou payer pour télécharger individuellement

épisodes ou

saisons complètes via des marchés en ligne tels que

comme Amazon Video, Apple TV, Google Play et Vudu. Face à la perspective

de payer pour le contenu, vous penseriez que les fans se contenteraient d’attendre qu’ils

peut à nouveau diffuser des amis.

Mais au lieu de cela, le vice-président senior du marketing télévisé pour Warner Brothers Entertainment Rosemary Markson a déclaré à Variety que les ventes de copies physiques et numériques de l’émission Friends avaient “environ triplé” depuis que Netflix avait annoncé qu’il ne diffuserait plus l’émission.

“Au début de l’année,

c’était la franchise de télévision par catalogue la plus vendue dans le divertissement à domicile », a-t-elle déclaré.

“Nous avons vu de fortes ventes à la fois physiques et numériques, et nous avons vu une

augmentation particulièrement forte du numérique. »

Les fans de «Friends» pourraient être encore plus incités à s’abonner à HBO Max

La diffusion d’épisodes de l’émission emblématique n’est pas la seule raison pour les fans de Friends de sauter dans le train de HBO Max. Il y a aussi des rumeurs d’une réunion d’amis spéciale dans les travaux qui débuteraient exclusivement sur la nouvelle plate-forme de streaming.

Les six anciens camarades

dont Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew

Perry et David Schwimmer ainsi que les co-créateurs du spectacle Marta Kauffman et David

Crane participerait au spectacle non scénarisé. Ce n’est pas

définitif, mais la plupart des acteurs ont exprimé leur intérêt à participer

tant qu’il s’agissait d’un spectacle de style réunion plutôt que d’un redémarrage.

Quoi qu’il en soit, les fans de Friends sont assurés de se présenter. Au fil des ans, ils ont fait leurs preuves parmi les fans les plus fidèles et les plus dévoués qui existent. S’ils sont prêts à débourser beaucoup d’argent pour regarder l’émission, alors ils ne penseront probablement pas à deux fois aux frais d’abonnement HBO Max de 14,99 $ / mois si cela signifie qu’ils peuvent à nouveau passer du temps avec leurs amis bien-aimés.