Les fans de «Grey’s Anatomy» appellent les écrivains «cruels» à cause du Dr Richard Webber Twist

Les montagnes russes émotionnelles continuent pour cette saison de Grey’s Anatomy. Les fans se demandent s’ils devront dire au revoir à un autre personnage original peu de temps après qu’Alex Karev (Justin Chambers) ait fait une sortie choquante. Découvrez pourquoi ils appellent les écrivains «cruels» pour une nouvelle tournure impliquant le Dr Richard Weber (James Pickens Jr.) [Spoilerspourl’épisode«LoveofMyLife»[Spoilersfortheepisode“LoveofMyLife”

‘Grey’s Anatomy’ a récemment envoyé un personnage original

Chambers a récemment annoncé qu’il avait pris la décision de quitter la série. Il a fait une déclaration sur son départ pour Deadline.

“Il n’y a pas de bon moment pour dire au revoir à un spectacle et à un personnage qui ont tant défini ma vie au cours des 15 dernières années”, a-t-il déclaré. «Depuis quelque temps, cependant, j’espère diversifier mes rôles d’acteur et mes choix de carrière. Et, alors que j’ai 50 ans et que je suis bénie par ma remarquable épouse solidaire et mes cinq merveilleux enfants, c’est maintenant le moment. »

Les fans étaient bouleversés de découvrir comment son personnage, Alex Karev, avait quitté ses amis. Sa décision a été révélée dans des lettres qu’il a écrites à Jo (Camilla Luddington), Meredith Gray (Ellen Pompeo) et Miranda Bailey (Chandra Wilson.)

Le Dr Richard Weber pourrait mourir

Kelly McCreary et James Pickens Jr. dans ‘Grey’s Anatomy’ | Christopher Willard / ABC via .

L’épisode, “Love of My Life” a montré Richard aller à une convention dans un hôtel en Californie. Il voit ensuite Catherine (Debbie Allen) se rendre à son hôtel pour l’affronter. Il ne leur faut pas longtemps pour s’embrasser et se maquiller.

Elle reste ensuite pour l’aider dans son discours. Il commence à penser aux cellules saines et aux cellules cancéreuses et semble réaliser quelque chose. Quand il monte sur scène pour son discours, il fait la revendication sauvage de connaître le remède contre le cancer et devient incohérent.

Maggie (Kelly McCreary) et Cormac (Richard Flood) doivent le retirer de la scène. Quand Richard la voit, il demande qui elle est afin que nous sachions qu’il ne reconnaît pas les gens.

Il y a plus de preuves que quelque chose ne va pas dans son esprit. Nous savons qu’il imaginait Catherine tout le temps parce qu’elle est avec Jackson Avery (Jesse Williams) et les autres médecins de Seattle en train de regarder son discours à la télévision.

Certains personnages se sont demandé s’il était ivre. Maggie s’est demandé s’il allait avoir un accident vasculaire cérébral. L’épisode se termine avec lui étant à l’hôpital avec Maggie.

Les fans qualifient les écrivains de cruels

Les fans n’étaient pas satisfaits de cette tournure. Beaucoup ont écrit qu’ils voulaient que le médecin vieillisse avec élégance au lieu de lutter contre une sorte de maladie.

«De toutes les personnes à faire du sale comme ça, elles vont faire ça à Richard? RICHARD?! L’audace. Inacceptable. #GreysAnatomy », a tweeté un fan. La relation de Meredith avec Richard est quelque chose qui rend également les fans émotionnels.

“A dit Meredith. “Richard, je peux vous réparer parce que c’est vous qui m’avez tout appris”, excusez-moi pendant que je vais SOB #GreysAnatomy “, a tweeté un fan.

Cela laisse aux fans un certain espoir que quelque chose peut être fait contre la torsion inattendue de Richard. Mais pour l’instant, ils ne sont pas contents que nous puissions perdre un personnage important.