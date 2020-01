Les fans de ‘Grey’s Anatomy’ commencent vraiment à détester un personnage bien-aimé – voici pourquoi

La popularité des personnages de télévision augmentera généralement plus la durée d’une émission, mais ce n’est peut-être pas le cas dans Grey’s Anatomy.

Les fans commencent à remettre en question leurs sentiments à l’égard de l’un des personnages les plus aimés de la série à succès en raison de la façon dont la dernière saison s’est déroulée.

Cette saison a entraîné des défis et des changements dans le travail et la vie personnelle de Meredith Grey. Les décisions et les actions de Meredith Grey dans la saison 16 poussent les fans à tout remettre en question.

ELLEN POMPEO, RICHARD FLOOD | Kelsey McNeal via .

Meredith Gray face à la fraude à l’assurance

Les fans ont vu la saison 15 de Grey’s Anatomy se terminer avec Meredith Gray, Alex Karev et Richard Webber tous licenciés pour fraude à l’assurance.

Bien que les trois médecins aient joué un rôle, il est évident que Meredith Gray était le leader du ring depuis le début. Après tout, elle a utilisé le nom de sa fille dans le processus. Néanmoins, la saison 16 commence et les médecins sont obligés de faire face à leurs conséquences, du moins semble-t-il.

La capacité de Meredith Grey à éviter les conséquences et les sanctions est une bête noire de nombreux fans. Bien que Gray termine sa peine par le biais du service communautaire, elle continue de remuer le pot. Les téléspectateurs voient le protocole de pliage gris de la manière typique de Meredith.

Du traitement médical de ses pairs pendant les périodes où elle devrait travailler au vol de fournitures dans un hôpital où elle ne travaille plus, les fans se demandent où la ligne est tracée pour le personnage d’Ellen Pompeo

Meredith Gray finit en prison

Peut-être que les scénaristes de Grey’s Anatomy commençaient à ressentir la frustration des fans face à la capacité constante de Meredith d’échapper au destin et d’éviter la responsabilité, mais le public se demandait avec anxiété si un changement allait arriver. Pendant “Breathe Again”, les téléspectateurs ont pu voir l’audience de Meredith Grey devant le tribunal parce qu’elle avait abandonné ses heures de service communautaire. Les fans ont été choqués de voir que Meredith Gray serait en prison.

Cependant, le public a probablement été un peu moins choqué lorsqu’ils ont réalisé que cela ressemblerait davantage à une soirée pyjama en prison. Dans «Whistlin’ Past the Graveyard », Meredith Gray trouve de la compagnie et de la perspective pour connaître son compagnon de cellule pendant son bref séjour en prison.

L’épisode se termine avec Meredith rentrant à la maison juste à temps pour célébrer Halloween avec ses enfants. Plus tard, il est révélé que Meredith Gray sera en mesure de conserver son permis et de retourner travailler à l’hôpital Grey Sloan Memorial.

La vie amoureuse douteuse de Meredith Grey

Lorsque la saison 16 de Grey’s Anatomy commence Meredith Gray et Andrew DeLuca sont romantiquement dans un très bon endroit. Cependant, quelques épisodes plus tard dans “Il pleut des hommes”, cela ne semble pas être le cas.

La difficulté de DeLuca à comprendre l’incapacité de Meredith à consentir et à faire ce qui lui est demandé a créé une certaine tension entre le couple. Meredith a commencé à se demander dans quelle mesure DeLuca la connaissait vraiment, et dans «My Shot», elle a finalement reçu une réponse.

DeLuca a fait valoir à Meredith Gray qu’il craignait qu’elle ne le respecte jamais. Il s’est également comparé à Derek Shepherd, le mari décédé de Meredith et l’amour de sa vie. Les fans se demandent si cela pourrait être attribué à l’insécurité de DeLuca, ou Meredith Gray a-t-elle indirectement repoussé un véritable intérêt amoureux?

Cependant, sur la base d’un ajout récent de personnage, l’espoir de voir la relation de Meredith Gray et DeLuca s’amenuiser rapidement. Quoi qu’il en soit, cela ajoute à la lumière discutable Meredith Grey a été représentée tout au long de la saison en cours.

Grey’s Anatomy est connu pour sa fidèle base de fans, mais ces derniers temps, les téléspectateurs ne savaient pas comment se sentir à propos de Meredith Gray. Certains se demandent si c’est un signe qu’il est temps que le spectacle primé se termine.

Il sera intéressant de voir comment le personnage et le scénario de Meredith Grey continuent de se développer tout au long de la saison 16. Grey’s Anatomy sera de retour dans les airs pour de nouveaux épisodes le jeudi 23 janvier 2020.