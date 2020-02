Les fans de ‘Grey’s Anatomy’ implorent cette nouvelle fonctionnalité utile sur Netflix et Hulu

Avec chaque nouvel épisode de Grey’s Anatomy depuis janvier 2020, les fans deviennent de plus en plus agacés par les événements de croisement de Station 19. Le nouveau drame de la caserne de pompiers est un spin-off de la série phare qui a emporté quelques personnages de Grey avec.

Les deux émissions ont été diffusées consécutivement sur ABC jeudi soir; cependant, pour les téléspectateurs qui diffusent la série, cela ne fonctionne pas si bien. Jetons un coup d’œil à la nouvelle fonctionnalité que les fans de Grey’s Anatomy proposent aux géants du streaming.

Jason George et Chandra Wilson | Christopher Willard via .

Les fans doivent-ils regarder à la fois ‘Grey’s Anatomy’ et ‘Station 19’ pour comprendre les intrigues?

La productrice exécutive Krista Vernoff et l’équipe de rédaction de Grey’s Anatomy and Station 19 essaient de faire en sorte que chaque émission soit un épisode autonome complet. Cependant, les fans auront une vue d’ensemble s’ils regardent les deux.

“Chaque heure de chaque émission doit être une histoire entière [by] lui-même », a déclaré Vernoff à Variety. “Et quand il est fusionné avec l’autre émission, quand il y a des éléments croisés, il doit se sentir comme,” Oh, c’est un plus gros film. “Donc j’ai dû faire des films de deux heures, [but] si seulement tu regardais [either the first or last] heure, vous vous êtes senti totalement satisfait. “

Ainsi, les téléspectateurs peuvent regarder une émission ou l’autre et ne pas se perdre. Vernoff estime également que les fans de Grey’s Anatomy pourraient se lancer dans la nouvelle station 19 sans avoir regardé d’épisodes à ce stade.

Voici la fonctionnalité que les fans de “Grey’s Anatomy” aimeraient avoir sur Netflix et Hulu

Les fans qui regardent Grey’s Anatomy et Station 19 uniquement sur Netflix ou Hulu sont contrariés de devoir revenir à l’écran d’accueil, puis à l’autre émission après chaque épisode.

Bien que cela semble anodin, dans le monde du streaming d’aujourd’hui, il semble étrange qu’il n’y ait pas de fonctionnalité qui fasse apparaître la prochaine émission de l’événement crossover. Cette option pourrait venir juste à la fin de Grey’s Anatomy.

Au lieu de repérer le prochain épisode de la série phare, cela permettrait de regarder la station 19 ensuite. Revenez ensuite à Grey’s Anatomy pour que les fans puissent avoir l’image complète dont Vernoff parlait.

“Pour revoir cela, vous devez basculer d’avant en arrière”, a écrit un utilisateur de Reddit agacé. “Barf.”

Actuellement, si vous regardez l’un des géants du streaming, le prochain épisode de Grey’s Anatomy commence automatiquement.

Est-il facile d’ajouter des fonctionnalités à Netflix et Hulu?

Avec les fonctionnalités et les ajouts constants venant régulièrement de Hulu et Netflix, il semble qu’il serait relativement facile d’ajouter cette fonctionnalité à l’un des géants du streaming.

Chaque fois qu’un spectateur accède à l’un des services, ils construisent tous les deux leurs systèmes de recommandation pour l’utilisateur, selon Netflix. Ils utilisent des algorithmes pour déterminer quoi suggérer ensuite après la fin d’une émission que quelqu’un regarde.

Donc, il va de soi qu’un algorithme simple pourrait être créé pour entrer la Station 19 et Grey’s Anatomy ensemble dans leur système. Les fans espèrent que les deux services ajouteront bientôt cette option rapide. Sinon, ils oublient souvent de basculer entre les spectacles.

Grey’s Anatomy et Station 19 sont tous deux disponibles sur Netflix et Hulu. L’émission est diffusée chaque semaine sur ABC, en commençant par la station 19 à 20 h. HE, suivi de Grey’s Anatomy à 21 h. ET.

