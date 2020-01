Les fans de ‘Grey’s Anatomy’ pensent que ce personnage devrait remplacer Maggie

Grey’s Anatomy a été l’un des drames les plus convaincants à avoir jamais été diffusé aux heures de grande écoute. L’émission a été remplie de certains des moments les plus déchirants et suspensifs de la télévision, et elle suscite beaucoup d’émotions chez les téléspectateurs, c’est pourquoi année après année, les fans continuent à aimer cette émission.

Une autre chose que les fans aiment dans la série, ce sont les personnages. Le spectacle a une équipe complète d’acteurs incroyablement talentueux qui sont capables de donner vie à ces personnages multidimensionnels.

Alors que les fans aiment la plupart des autres personnages de la série, de nombreux fans conviennent qu’il y a un personnage dont ils ne se soucient pas. Pour une raison quelconque, les fans ne peuvent tout simplement pas sembler au personnage d’Iike Maggie Pierce. Et apparemment, non seulement ils ne se soucient pas de Maggie, mais ils souhaitent que la série la remplace par un personnage différent.

Quand Maggie Pierce a-t-elle rejoint ‘Grey’s Anatomy’?

Dans la saison 10, nous avons été initiés à Maggie Pierce (joué par Kelly McCreary) lorsque le Dr Christina Yang (joué par Sandra Oh) interviewait Maggie pour voir si elle serait un bon remplaçant pour elle. Finalement, Maggie a fini par décrocher le poste et est devenue la nouvelle chef du département de chirurgie cardiothoracique.

Peu de temps après que Maggie soit arrivée à l’hôpital, les fans ont appris une révélation très choquante à son sujet. L’une des choses qui a le plus surpris les fans, c’est quand ils ont appris qu’elle et le Dr Meredith Gray étaient en fait des demi-sœurs.

Ces deux médecins partagent la même mère et les fans ont appris plus tard que le Dr Richard Webber (joué par James Pickens Jr.) est le père biologique de Maggie.

Parce que la sœur de Meredith, Lexie Gray, était morte tragiquement dans un horrible accident d’avion, beaucoup de gens pensaient que Meredith pourrait enfin guérir de la perte de sa sœur et pourrait se lier avec une nouvelle sœur. Cependant, la relation entre Meredith et Maggie était tendue et maladroite au début.

Il a fallu un certain temps aux deux femmes pour accepter le fait qu’elles avaient maintenant une nouvelle sœur qu’elles n’avaient jamais connue auparavant.

Les fans aiment-ils Maggie Pierce?

Le personnage de Maggie Pierce est agréable, intelligent et facile à comprendre. Cependant, il y a beaucoup de fans qui ne l’aiment tout simplement pas. La raison principale pour laquelle certains fans ne semblent pas l’aimer est parce qu’ils ont l’impression que ce personnage a été introduit pour remplacer d’autres personnages passés qui étaient très appréciés des fans.

Les fans ont l’impression que Maggie essaie de remplacer Lexie et Christina et ils ont l’impression que le personnage ne capture pas tout à fait les mêmes qualités sympathiques que les autres personnages.

Lors d’une récente discussion sur Reddit, certains fans disaient que peu importe leurs efforts, ils ne pouvaient tout simplement pas se résoudre à aimer le personnage de Maggie. Un utilisateur de Reddit avait déclaré: «Il y a quelque chose de mal quelque part avec le personnage. Parfois, je pense que je ne l’aime pas sans raison. C’est juste que je ne ressens rien ni ne me soucie d’elle comme Lexie et April. [The writers] essayons si fort de la rendre sympathique mais naaah… »

Une autre affiche avait suggéré que les fans qui peuvent voir une version d’eux-mêmes dans le personnage de Maggie sont ceux qui l’aiment. Cependant, il y a plusieurs autres fans qui ont du mal à se lier au personnage.

Quel personnage les fans aimeraient-ils voir remplacer Maggie?

Un personnage sur lequel de nombreux fans veulent en savoir plus est la sœur d’Alex, Amber.

Amber n’a jamais été correctement introduite dans la série, cependant, nous avons appris qu’elle avait eu une enfance troublée. Sa mère et son frère aîné, Aaron, souffrent tous deux de schizophrénie et quand Amber n’avait que 16 ans, son frère, Aaron, avait tenté de la tuer.

Compte tenu de ce qu’ils savent du personnage d’Amber, de nombreux fans pensent qu’elle aurait été bien mieux adaptée à la série que Maggie.

Lors d’une autre discussion sur Reddit, un fan avait déclaré: «J’aurais adoré voir la sœur d’Alex faire une apparition. J’aurais aimé voir comment elle aurait interagi avec Jo. Ou ils auraient pu faire de Maggie un gars pour donner un frère à Meredith. »