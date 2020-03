Au fil des ans, Grey’s Anatomy a conquis le cœur de nombreux fans du monde entier. Les relations en cours, les amitiés et même les ruptures gardent tout le monde collé à la télévision pour voir ce qui se passera dans chaque épisode.

Il est assez sûr de dire qu’il y a eu tellement de rebondissements et de surprises inattendues, et certains nous sont parvenus plus que d’autres. L’une des meilleures amitiés de la série, du moins de l’avis de nombreux fans, était l’amitié d’Alex et Meredith, et tout le monde espérait que cela durerait pour toujours. Après tout, la relation a tellement évolué au fil des ans que Meredith est allée jusqu’à appeler Alex sa «personne».

Il est inhabituel de trouver une amitié aussi étroite, avec deux personnes qui peuvent vraiment se connecter, c’est pourquoi le scénario d’amitié d’Alex et Meredith était un favori des fans.

Cependant, le monde a été stupéfait lorsque Justin Chambers a annoncé de façon inattendue son départ de la série à succès, et instantanément, tout le monde a commencé à spéculer sur la façon dont il partirait. Voici pourquoi les fans de Grey’s Anatomy pleurent la fin de l’amitié d’Alex et Meredith plus que la fin de «Jolex».

L’histoire de l’amitié d’Alex et Meredith

JUSTIN CHAMBERS, ELLEN POMPEO | Eric McCandless / Walt Disney Television via .

Ils avaient une amitié unique, mais comment a-t-elle commencé? Selon le Tylt, ils n’ont en fait pas commencé du bon pied! Meredith ne se souciait pas beaucoup d’Alex quand elle l’a rencontré pour la première fois, et évidemment, ses sentiments ont changé au fur et à mesure que le spectacle et le scénario progressaient.

Les deux, bien qu’ils ne soient que des amis, se sont toujours collés l’un à l’autre, surtout lorsque les choses se sont durcies, ce qui s’est produit assez souvent. Il y a eu des luttes relationnelles, des morts et même des accidents tragiques, et l’amitié d’Alex et Meredith a toujours pu rester aussi forte que possible. Avec un lien aussi étroit, de nombreux fans se sont en fait demandé si cela se transformerait jamais en plus.

Les fans n’avaient aucune idée de ce qui allait se passer

Quand il a été révélé que Chambers quitterait Grey’s Anatomy après tant d’années, les fans se sont demandé comment son personnage serait radié de la série. TV Insider rapporte que tant de téléspectateurs n’étaient tout simplement pas prêts à dire au revoir à Alex pour l’instant, et ils n’ont pas hésité à montrer leur déception.

Il semble presque que le spectacle ne sera plus jamais le même maintenant que Chambers n’en fait plus partie, et le fait qu’il s’en va a brisé le cœur de millions de personnes. C’est vraiment un moment triste maintenant que nous voyons non seulement la fin de l’amitié entre Alex et Meredith, mais aussi entre Alex et sa femme, Jo.

Les fans de “Grey’s Anatomy” pleurent

Le départ d’Alex de la série a laissé beaucoup de gens non seulement bouleversés, mais aussi avec des sentiments mitigés. Comment?

Eh bien, il s’avère que les fans de Grey’s Anatomy pleurent encore plus la fin de l’amitié d’Alex et Meredith que la fin de «Jolex» selon Reddit. De nombreux fans estiment que l’amitié de Meredith et Alex était la seule de la série qui soit restée solide au cours de tant d’années.

Nous avons vu des amitiés et des relations aller et venir si vite parfois, mais Alex et Meredith avaient un lien qui semblait incassable. Peu importe ce qu’ils ont vécu ensemble, tout le monde était toujours enraciné pour eux, et c’était comme s’ils étaient vraiment le rocher de l’autre.

S’il est toujours triste de voir une relation amoureuse se terminer, il est parfois encore plus difficile d’absorber le choc de voir la fin d’une amitié, et c’est exactement ce à quoi les fans de la série sont confrontés.