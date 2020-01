Les fans de ‘Howard the Duck’ ne le verront pas sur Hulu

Il ressemble à Hulu

devra continuer sans l’aide de quelques personnages de Marvel. Retour

en février 2019, le fournisseur de services de streaming a annoncé qu’il allait développer

une série centrée sur le personnage de Marvel, Howard the Duck. Un deuxième spectacle a été

annoncé en même temps. La deuxième série, centrée sur Tigra

et Dazzler, devait tomber sur la plate-forme en même temps que Howard

le canard. Il a également été annulé par le géant du streaming.

Qu’est-ce que Howard the Duck était censé faire?

Howard the Duck, du nom de son personnage principal, devait suivre Howard alors qu’il tentait désespérément de rentrer chez lui. Howard devait affronter son ennemi juré, le Dr Bong, alors qu’il tentait de retrouver son chemin vers le monde auquel il appartient. Il devait être aidé par Beverly, sa copine.

Howard le canard | Universal / .

Kevin Smith, célèbre pour son travail sur Clerks and Jay

& Silent Bob Strike Back, devait produire la série. Il a longtemps

était un fan de bandes dessinées et espérait donner son génie à une bande dessinée

série, selon Inverse.

Le développement de la série ne semblait pas aller beaucoup plus loin. Aucune libération

la date n’a jamais été annoncée, et les rumeurs de coulée n’ont jamais atteint le courant dominant

médias.

Pourquoi Hulu sape le concept?

Hulu n’a pas partagé la raison de sa décision de s’éloigner du concept. En fait, le géant du streaming a également annulé les plans du Tigra and Dazzler Show. Selon Cord Cutter News, Hulu a choisi de ne pas publier de déclaration. Cependant, les fans ont quelques théories sur la décision.

La semaine dernière, @hulu a annoncé un accord pour réaliser quatre nouveaux spectacles animés @marvel: #Modok, #HitMonkey, #TigraAndDazzler et #HowardTheDuck! C’est une excellente nouvelle pour moi en tant que fan, mais en tant que professionnel, cela me fait tressaillir parce qu’ils m’ont engagé pour l’écrire! Heureusement, ils ont engagé le grand #DaveWillis pour l’écrire aussi, alors nous pourrions avoir un spectacle réussi! Dave et moi allons Full-Gerber sur Howard: Beverly, Bong et toute la distribution de personnages qui ont fait voler cette légende de la volaille! J’ai vu des tests pour Hit Monkey et M.O.D.O.K. déjà et saint canard, sont-ils étonnants! Genre, merde de niveau supérieur légitime! Dave et moi avons donc du pain sur la planche. Mais depuis que Dave est le génie du dessin animé derrière #meatwad et #aquateenhungerforce, Howard a de beaux doigts à plumes! Merci à #jephloeb et aux gens de #marveltelevision qui m’ont encouragé, #hulu pour la maison, et #stevegerber et #valmayerik pour non seulement un personnage incroyable, mais aussi le travail éventuel pour moi que votre travail a fourni! Je ne peux pas gâcher où nous allons, mais je peux vous dire ceci: j’ai déjà demandé à l’héroïne du film-Howard @lea_thompson de nous prêter son Quack Fu vocal dans un rôle à révéler plus tard! Et elle n’a PAS dit non! Les versions canard de @jayandsilentbob sont une gracieuseté de @jeremysimser! #KevinSmith #davewillis #howardtheduckmovie #marvel

De nombreux fans pensent que l’avènement de Disney + et du

décision de déplacer Marvel Television vers Marvel Studios, sous la tutelle de

Kevin

Feige, a probablement joué un rôle dans la décision. Il semble que Feige ait

la vision d’attirer des entités de télévision Marvel dans le MCU, ce qui signifie autonome

les spectacles disparaîtront probablement. Gamespot

semble confirmer la théorie.

L’émission Ghost Rider TV, également annoncée par Hulu,

semble être également hors de la table, bien que le service de streaming semble être

toujours en cours avec leur décision de produire Helstorm. Helstorm,

qui mettra en vedette Tom Austen et Sydney

Lemmon comme Grantchester and Succession, est actuellement en production, selon

à la variété.

Aucune date de sortie n’a encore été fixée.

Est-ce que Howard the Duck apparaîtra sur Disney + à un moment donné?



La décision de retirer Howard the Duck de Hulu a laissé les fans des super-héros de niche de Marvel un peu tristes, mais beaucoup espèrent voir Howard the Duck sur Disney + à un moment donné. Après tout, la société détient les droits sur le personnage. Disney, cependant, n’a pas annoncé de plans pour introduire le concept sur sa propre plate-forme.

En fin de compte, la précédente tentative de Howard the Duck de passer du monde de la bande dessinée au monde du cinéma a été entachée de problèmes. Howard a frappé le grand écran en 1986, et ce fut instantanément une bombe. Le film, qui avait un budget de production de 37 millions de dollars, n’a rapporté que 16 millions de dollars au pays. Il a depuis amassé un culte. Le personnage n’a pas vu la lumière du jour dans les films ou la télévision jusqu’à l’annonce de Hulu l’année dernière.

Disney et Marvel peuvent craindre que le super-héros de niche ne soit un

bombe sous forme de télévision, aussi. Il ne parvient pas non plus à s’intégrer dans la vision d’une

MCU.

Pour l’instant, il semble que Howard devra rester dans le passé,

le chagrin de ses fans.