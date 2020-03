Les fans de Joanna Gaines trouvent bizarre comment aucune des émissions confirmées de Magnolia Networks n’a présenté de rénovations comme «Fixer Upper»

Les fans de Fixer Upper ont été

années d’attente pour Chip et Joanna Gaines pour faire leur retour triomphal à

télévision. Depuis que le couple amoureux de shiplap préféré de tout le monde a annoncé que

ils lançaient leur propre réseau de télévision, qu’ils ont bien sûr nommé

Magnolia, nous attendions avec impatience de voir de quoi il s’agissait.

Mais plus Chip et Joanna publient de détails sur leur nouveau réseau Magnolia, plus les fans deviennent confus. Jusqu’à présent, trois émissions confirmées seront diffusées à l’automne 2020 lors du lancement du réseau. Mais aucun d’eux n’a rien à voir avec la rénovation domiciliaire. Ce qui donne?

Chip et Joanna Gaines ont fait carrière en rénovant des maisons

Avant que Fixer Upper ne change leur vie, la plupart des gens

en dehors de Waco n’avait aucune idée de qui étaient Chip et Joanna Gaines. Maintenant? La plupart de

L’Amérique est sur un prénom

base avec le couple, et tout cela grâce à leur rénovation supérieure et

compétences en décoration.

Fixer Upper a promis de prendre «la pire maison du meilleur quartier» et de la transformer en une maison de rêve magnifique. Le couple est devenu instantanément populaire après avoir tourné un pilote pour HGTV et a finalement traduit ce succès en un empire de vente au détail, plusieurs livres et gammes de produits avec des méga-détaillants comme Target.

Chip et Joanna ont annoncé qu’ils annulaient Fixer Upper

passer plus de temps avec leurs enfants. Le dernier épisode diffusé en 2018 et le couple

accueilli

leur fils Crew quelques mois plus tard.

Magnolia Network a trois spectacles confirmés – et rien avec des rénovations

Ce n’est pas comme si les fans s’attendaient à ce que Chip et Joanna redémarrent Fixer Upper sur leur nouveau réseau, mais les fans du style maison de ferme du couple envisageaient une sorte de spectacle de rénovation qui commencerait à remplir ce trou dans leur cœur. Jusqu’à présent, ils ont été déçus.

La première émission confirmée sur Magnolia Network est une série de discussions sur le groupe préféré de Chip and Jo, Johnnyswim. La série de téléréalité Home on the Road examinera comment Amanda Sudano et Abner Ramirez gèrent les tournées avec leur groupe tout en élevant simultanément deux jeunes enfants.

Ensuite, Joanna a révélé sur ses histoires Instagram qu’elle était occupée à travailler sur son émission de cuisine sans nom qui sera également présentée sur le nouveau réseau.

Enfin, en mars, le couple a confirmé une troisième émission intitulée Growing Floret qui explore Erin Benzakein de Floret Flower Farm alors qu’elle navigue sur les défis de l’agriculture biologique.

Will Chip et Joanna Gaines ajoutent un spectacle de rénovation au Magnolia

s’aligner?

Même s’il n’y a pas de spectacles de rénovation confirmés sur Magnolia Network – du moins, pas encore – les fans ne devraient pas paniquer. Il y aura probablement une sorte de spectacle visant à rendre les espaces datés nouveaux en plus des autres nouveaux contenus uniques.

Un candidat potentiel? Un salon de rénovation hôtelière. Puce et

Joanna a annoncé en 2019 qu’elle achetait l’ancien sanctuaire de Karem

construire au centre-ville de Waco et le transformer en un chic

boutique hôtel. Il est probable que le couple aura des caméras qui rouleront

ils se lancent dans l’énorme projet même s’ils ne l’ont pas encore explicitement déclaré.

Fixer Upper aura-t-il jamais une vraie suite? Probablement pas. Mais au moins, nous verrons Chip et Joanna briller avec tous ces autres nouveaux spectacles passionnants sur leur réseau Magnolia très attendu.