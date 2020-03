Les fans de Kardashian pensent que le tatouage secret de Jordyn Woods concerne Kylie Jenner

Kylie Jenner et Jordyn Woods étaient les meilleures amies. Cependant, après que Woods a fait l’énorme erreur de se connecter avec l’ex-petit ami de Khloe Kardashian, les deux amis se sont comportés comme des étrangers amers.

Depuis leur chute très publique, les deux se sont parfois mentionnés de temps en temps. Mais, pour la plupart, Jenner et Woods ont fait de grands efforts pour garder leurs distances les uns des autres.

Bien qu’il semble que Jenner soit parfaitement bien de ne plus être l’amie de Wood, Wood’s donne de temps en temps aux fans des indices subtils sur le fait qu’elle manque réellement son ex-meilleure amie. Récemment, Wood’s a partagé un tatouage sur les médias sociaux, et les fans de Jenner ont rapidement supposé que le tatouage faisait référence au plus jeune frère de Kardashian-Jenner.

L’amitié de Kylie Jenner et Jordyn Wood

Jenner et Woods ont d’abord été présentés l’un à l’autre par leur ami commun, Jaden Smith. Lorsque le couple s’est rencontré pour la première fois, il semblait qu’ils étaient devenus instantanément les meilleurs amis.

Pendant les prochaines années, le duo a toujours été repéré ensemble. Il semblait que pendant un certain temps, vous ne pouviez pas voir l’un sans voir l’autre. Ils ont passé des vacances ensemble, ont vécu ensemble et se sont même «mariés» pendant leurs vacances au Pérou.

Les fans pensaient également que Woods aurait dû gagner un prix pour être l’amie la plus fidèle de tous les temps lorsqu’elle a réussi à garder secrète la grossesse de Jenner en 2017. À l’époque, de nombreuses personnes spéculaient que Jenner était, en fait, enceinte et paparazzi suivaient constamment la jeune star de Keeping Up with the Kardashians pour voir s’ils pouvaient repérer une bosse de bébé.

Mais à travers toutes les spéculations et les chuchotements, Woods n’a jamais laissé le secret de Jenner glisser à personne. Et quand Baby Stormi est finalement arrivé, Woods était juste à côté de son meilleur ami et semblait vraiment aimer bébé Stormi autant que Kylie.

Woods est également devenu proche de l’ensemble du clan Kardashian-Jenner. Woods était même l’une des rares personnes invitées au mariage privé de Kim Kardashian West et Kanye West en 2014. Pour la plupart, il semblait vraiment que tout le monde dans la famille aimait vraiment le meilleur ami de Jenner.

Jordyn Woods a trahi la famille Kardashian-Jenner

Jordyn Woods | Leon Bennett / . pour BET

Pendant des années, l’amitié de Woods et Jenner avait définitivement l’air trop belle pour être vraie. Et en février 2019, leur amitié a été mise à l’épreuve ultime lorsque des rumeurs ont tourné autour de Woods avec le petit-ami de Khloe Kardashian.

Après qu’il ait été confirmé que Woods avait au moins embrassé le petit ami de Khloe et le père de son enfant, Tristan Thompson, Jenner a rapidement mis fin à l’amitié.

Lors d’un épisode de KUWTK, Jenner a expliqué à sa sœur, Khloe, pourquoi elle avait décidé de mettre fin à son amitié avec Woods. “Je l’ai appelée et elle n’a rien dit”, a déclaré Jenner à sa sœur aînée. “Elle était juste comme, tu sais, pleurant tout le temps, et je lui disais simplement, ‘J’ai peur de toi maintenant, que tu es capable de te réveiller le lendemain matin avec un sourire aux lèvres.’ Puis Je lui ai dit à peu près exactement de quoi nous parlions – par exemple, “vous ne pensiez pas à Tru, pas à Khloe, pas à moi.” Vous pouvez faire n’importe quoi, mais quand cela affecte ma famille, moi, c’est quand c’est un problème.”

Est-ce que le tatouage secret de Jordyn Woods concerne Kylie Jenner?

En août de l’année dernière, de nombreux fans ont remarqué que Woods avait un nouveau tatouage sur le côté de son avant-bras. Les fans pouvaient dire que la nouvelle encre était une série de mots différents, mais les lettres étaient trop petites pour comprendre exactement ce que le tatouage avait dit.

Récemment, cependant, Woods a mis fin au mystère et a publié une photo de près de son nouveau tat qui disait: “Ce que cela signifie pour moi ne me manquera jamais.”

Selon US Weekly, la citation sur le bras de Woods a été tirée d’un écrivain arabe musulman nommé Al-Shafi’i: «Mon cœur est à l’aise en sachant que ce qui est fait pour moi ne me manquera jamais et que ce qui me manque n’a jamais été signifié pour moi. “

Parce que Woods s’est fait tatouer six mois seulement après son scandale de tricherie avec Thompson, de nombreux fans de Jenner pensent que le tatouage était un message pour Jenner. Sur Instagram, un fan avait écrit: “Pas étonnant que Kylie ne soit plus ton amie.”

Un autre commentateur a écrit: “Kylie tremble en ce moment.” Mais un autre fan a suggéré que Jenner ne se souciait probablement pas du tatouage.