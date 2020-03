Les fans de Kardashian se demandent pourquoi Kylie Jenner n’a pas appris de la grosse erreur de Khloé

Kylie Jenner et sa demi-sœur aînée Khloe Kardashian ont beaucoup en commun. Khloe a peut-être plus de 10 ans de plus que Kylie, mais ils ont tous deux eu des bébés à la même époque.

La fille de Kylie, Stormi Webster, vient d’avoir 2 ans et la petite fille de Khloe, True Thompson, fêtera son 2e anniversaire en avril. Les deux cousins ​​sont destinés à être proches.

Khloe et Kylie ont eu leurs enfants à la même époque et avec des hommes qui se ressemblent étrangement. Bien sûr, Travis Scott et Tristan Thompson n’ont pas grand-chose en commun, mais la façon dont Scott agit en ce moment fait penser aux fans que l’histoire se répète.

Les fans pensent que la relation de Travis Scott et Kylie Jenner est similaire à Khloe Kardashian et Tristan Thompson

Kylie Jenner | Frazer Harrison / .

Non seulement les fans établissent des parallèles entre les relations respectives de Kylie et de Khloe, mais les fans pensent que Kylie n’a pas appris des erreurs de sa grande sœur.

Thompson a trompé Khloe plusieurs fois avant que Khloe ne l’appelle finalement à quitter. Tristan a finalement été surpris à tricher avec le meilleur ami de Kylie, Jordyn Woods. Ils l’ont finalement interrompu, mais c’était après que Khloe ait été alésé sur les réseaux sociaux pour avoir repris Tristan après la première fois qu’il était sorti.

Maintenant, les fans pensent que Kylie est sur le même chemin.

Les fans ont surpris Tristan Thompson en train de tricher

Ce sont les fans de Khloe qui ont d’abord sonné l’alarme sur la tricherie de Thompson. Il a été pris au piège avec d’autres femmes, et les gens sur les réseaux sociaux ont essayé d’avertir Khloe. Elle n’en croyait pas les preuves. Cela a rendu sa rupture finale d’autant plus humiliante.

Des inconnus avertissaient Khloe de l’infidélité de Tristan, alors quand elle ne le voyait pas, elle avait l’air idiote. C’est du moins ainsi que la majorité des médias sociaux ont vu la situation.

Maintenant, les fans avertissent Kylie de la même manière. Des détectives des médias sociaux ont trouvé des photos de Scott avec une autre femme. Son compte est privé, mais elle a été appelée en tant que petite fille de Scott.

La femme est connue des fans sous le nom de Ro, qui est l’abréviation de Rojean. À quelques reprises, elle semble avoir confirmé que sa relation avec Scott se passait alors que lui et Kylie étaient ensemble. La situation est similaire au drame de Khloe avec Tristan.

Maintenant qu’il semble que Kylie puisse reprendre Scott, les fans pensent qu’elle suit les traces de sa grande sœur.

Est-ce que Kylie Jenner et Travis Scott vont se remettre ensemble?

Kylie et son bébé papa ont passé beaucoup de temps ensemble pendant les vacances. Ils voulaient que Stormi ait ses deux parents pour l’occasion spéciale, mais ils ont également passé du temps en tête-à-tête ensemble.

En plus du fait que Kylie a publié des photos de Scott sur ses histoires Instagram, les fans pensent qu’ils essaient de faire fonctionner les choses. Les initiés disent qu’ils veulent se remettre ensemble, et il y a des rumeurs selon lesquelles Scott a rempli la maison de Kylie avec sa fleur préférée pour la Saint-Valentin.

S’ils se réunissent, les fans peuvent s’attendre à une explosion des médias sociaux. Kylie sera probablement traitée de la même manière que Khloe. Si cela se produit, elle ne devrait pas être surprise.

Comme l’a dit un fan de Reddit: “Kylie a regardé Khloe se faire traîner pendant combien de temps pour avoir repris Tristan la première fois qu’il s’est fait attraper, alors pourquoi laisser continuer avec Travis.”

Pour Kylie, sa relation avec Scott peut valoir la peine d’être honteuse temporairement sur les réseaux sociaux. Si tel est le cas, alors cela ne la dérangera probablement pas si cela signifie récupérer son homme. Si tout va bien, s’ils se remettent ensemble, ils restent ensemble.