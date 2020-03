Les fans de Kardashian souhaitent que les fêtes excessives de la famille utilisent moins de ballons

Les Kardashian sont devenus célèbres dans les années 2000 en tant que famille recomposée folle en Californie du Sud. Au fil du temps, ils sont devenus plus populaires auprès du public. Aujourd’hui, ils sont connus pour être l’une des familles les plus riches d’Hollywood.

Les fans peuvent souvent regarder la vie luxueuse des Kardashian à la télévision et suivre leurs flux de médias sociaux qui sont pleins de photos de vacances et de voitures chères. Bien sûr, l’opulente démonstration de richesse des Kardashian n’a pas été critiquée. En fait, certains fans ont récemment découvert des problèmes avec quelque chose que les Kardashian font souvent – utiliser trop de ballons lors de leurs fêtes.

Les modes de vie extravagants de la famille Kardashian

Les Kardashian gagnent beaucoup d’argent grâce à leur émission de télévision, Keeping Up With the Kardashians, et ses nombreuses retombées. De plus, les membres eux-mêmes dirigent également leur propre entreprise et prennent en charge d’autres projets tels que l’hébergement, la modélisation et les influenceurs des médias sociaux.

En conséquence, chacun des Kardashian a une valeur nette impressionnante. Kylie Jenner est la plus riche avec une valeur nette de 1 milliard de dollars. Kim Kardashian arrive en deuxième place avec une valeur nette de 350 millions de dollars. Pendant ce temps, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian et Khloe Kardashian ont tous une valeur nette de l’ordre de 40 à 50 millions de dollars.

Avec tout cet argent, il n’est pas surprenant que les Kardashian vivent dans des maisons très chères. Ils ont également des nounous, des chefs et toute autre aide embauchée pour les aider dans leur vie de tous les jours. De plus, il va sans dire qu’ils portent généralement des vêtements et des bijoux coûteux qui valent des milliers de dollars.

La famille Kardashian a organisé de très grandes fêtes

Quelque chose qui montre vraiment combien d’argent les Kardashian ont pour leurs fêtes, en particulier les fêtes d’anniversaire pour leurs enfants. Les Kardashian ne célèbrent pas en organisant de simples pizzas ou de petits rassemblements. Au contraire, ils vont généralement tous avec des bashes énormes et extravagants.

L’année dernière, Khloe a offert à sa fille, True, une première fête d’anniversaire avec des fleurs, des poneys et de nombreux jeux amusants.

Peu de temps après, Kim et Kourtney ont organisé une célébration sur le thème de Candyland pour leurs deux filles qui organisaient une fête d’anniversaire commune. Il comprenait de nombreuses décorations colorées, une maisonnette sur le thème des bonbons et beaucoup de bonbons pour les enfants invités.

Récemment, Kylie a célébré sa fille, Stormi, avoir 2 ans avec une fête exagérée qui aurait coûté au moins 100 000 $.

Khloe Kardashian, Kris Jenner, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, North West, Caitlyn Jenner et Kylie Jenner | Kevin Mazur / .

Les fans souhaitent que les partis des Kardashians utilisent moins de ballons

Les ballons sont généralement une grande partie des fêtes des Kardashians, bien que les fans souhaitent que la famille soit plus respectueuse de l’environnement et n’en utilise pas trop. Les ballons sont faits de plastique et, en tant que tels, mettent beaucoup de temps à se dégrader tout en présentant des risques pour les animaux sauvages qui les consomment.

Dans une discussion Reddit sur la quantité excessive de fleurs lors de la récente fête de Stormi, un fan a écrit: “Mais vous savez ce qui est pire que ça ?? Tous les fichus ballons qu’ils utilisent lors des fêtes. Au moins, cela se dégradera rapidement…. ces ballons? Cela prendra des années et des années. “

Une autre personne a accepté, en écrivant: «Cela semble vraiment injuste que peu importe la quantité de maigrir sur du plastique et la façon dont je mange localement / végétalien, il y a toujours des gens qui font exploser des milliers de ballons pour une photo Instagram. Je souhaite que nous prenions tous plus de responsabilités pour notre planète et que nous arrêtions de glorifier les excès non durables. »

Kourtney a écrit dans son blog Poosh qu’elle et Kim ont utilisé des ballons en latex biodégradables pour la fête Candyland de leurs enfants, mais selon les experts, ceux-ci ne sont pas aussi respectueux de l’environnement.