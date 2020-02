Les fans de Kesha furieux de la dernière bataille juridique avec le Dr Luke Gottwald et demandent à Katy Perry de “monter en puissance”

Cela fait presque une semaine que le nouvel album de Kesha, High Road, est sorti. Le chanteur de “Prier” fait déjà la une des journaux. En 2014, Kesha Rose Sebert a poursuivi le producteur Lukasz «Dr. Luke ”Gottwald pour agression sexuelle. En retour, Gottwalkd a poursuivi Kesha pour diffamation. Voici comment le juge a statué, ce que les fans disent de l’affaire et pourquoi ils demandent à la chanteuse pop Katy Perry de s’exprimer.

Le procès de 2014 est intervenu avant le mouvement #MeToo

Kesha se produit sur scène à la soirée de sortie d’album iHeartRadio avec Kesha au théâtre iHeartRadio | Tommaso Boddi / . pour iHeartMedia

La bataille juridique de Kesha en 2014 a fait des vagues. Avant que le mouvement #MeToo n’encourage les autres à dénoncer des expériences similaires, Kesha s’est exprimée. Ses accusations remontent à une soirée dans une boîte de nuit d’octobre 2005. Kesha a allégué que le producteur lui avait donné une «drogue du viol», la faisant tomber gravement malade.

Après qu’elle ait été expulsée, Gottwald a emmené Kesha dans sa chambre d’hôtel où, comme Kesha l’a allégué, il l’a violée. Elle ne pouvait pas se souvenir des détails; seulement les séquelles.

Kesha a également allégué que Gottwald avait été verbalement abusive et qu’il avait réduit son poids et son apparence. Elle a dit que cela a conduit à un trouble de l’alimentation et à un programme de traitement.

Gottwald a nié toutes les réclamations. Son procès en diffamation remet Kesha sous les projecteurs alors que Gottwald poursuit la chanteuse pour de fausses accusations de viol et un procès «simulé» pour se soustraire à ses contrats d’enregistrement.

Quelle est la place de Katy Perry dans tout cela?

Dans le procès de Gottwald, la diffamation provient d’un texte envoyé de Kesha à Lady Gaga. Le message accusait Gottwald d’avoir violé la chanteuse pop, Katy Perry.

La juge de la Cour suprême de New York, Jennifer G. Schechter, a déclaré à propos de l’affaire que Gottwald «a présenté des [he] n’a pas violé Katy Perry. »

Elle a poursuivi, selon le Washington Post: «De nombreux faits liés aux événements des 5 et 6 octobre 2005 sont contestés. Le tribunal ne sait pas ce qui s’est passé entre les parties et n’est pas chargé d’enquêter. C’est uniquement le travail du jury. »

Pour compliquer les choses, Schecter a déclaré que Perry “a témoigné sans équivoque que Gottwald ne l’a pas fait”, faisant allusion au fait que les allégations de Kesha sont fausses.

«En réponse, Kesha n’a pas soulevé de problème triable. Il n’y a aucune preuve que Gottwald ait violé Katy Perry ou que Katy Perry, dont le témoignage sous serment n’est pas réfuté, ne doit pas être crue. Kesha ne peut pas vaincre le jugement sommaire par de simples spéculations », a-t-elle déclaré.

Avec les réclamations ajoutées, la décision de 32 pages du juge comprenait également des notes sur la rupture de contrat de Kesha, rejetant la prétention de Kesha selon laquelle elle avait été “induite frauduleusement en vertu de la promesse du Dr Luke de renégocier”.

Voici comment le juge a statué et ce que disent les fans

Le 6 février, Gottwald a remporté son procès en diffamation contre Kesha. Le juge a statué que le chanteur de «Tik-Tok» avait en fait diffamé Gottwalk avec ce message texte à Lady Gaga.

“Bien que Gottwald ait cherché de la publicité pour son label, sa musique et ses artistes – dont aucun ne fait l’objet de la diffamation ici – il ne s’est jamais injecté dans le débat public sur les agressions sexuelles ou les abus des artistes dans l’industrie du divertissement”, le dit le juge.

“La seule raison pour laquelle Gottwald a un lien public avec les problèmes soulevés dans cette action en justice est qu’ils ont été soulevés dans cette action en justice.”

Ces déclarations signifient que les avocats de Gottwald ne sont pas tenus de réclamer la «malveillance» au nom de Kesha, ce qui facilitera probablement la victoire.

Schecter a également ordonné à Kesha de payer 374 000 $ en intérêts sur les paiements de redevances de cette violation de l’allégation de contrat.

Selon le Hollywood Reporter, l’équipe juridique de Kesha prévoit de faire appel en déclarant: «Nous ne sommes pas d’accord avec les décisions de la Cour. Nous prévoyons de faire appel immédiatement. “

Les fans de Kesha la soutiennent

Les fans de Kesha se rallient au nom du chanteur.

“Katy Perry a besoin de passer au niveau supérieur”, a tweeté un fan, précisant plus tard que Perry devrait intensifier les choses – ne mentez pas si cela ne s’est pas produit. «Où est Katy Perry. Elle a également été nommée dans les textes », a déclaré un autre. “Le système judiciaire lui fait défaut”, a déclaré cette fan en soutien.

D’autres sont solidaires. «Malheureusement, le Dr Luke a remporté son procès en diffamation contre Kesha. Nous lui envoyons tous notre amour pendant qu’elle traverse cette période difficile. Aucun survivant d’agression sexuelle ne devrait jamais avoir à payer quoi que ce soit à la personne qui les a maltraités », a tweeté ce fan.

Le hashtag #FreeKesha est bel et bien vivant, avec beaucoup dans le coin du chanteur. Cette affaire est loin d’être terminée et, comme beaucoup l’ont dit, la justice finira par prévaloir.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, appelez la ligne d’assistance téléphonique nationale RAINN sur les agressions sexuelles au 1-800-656-4673 pour entrer en contact avec un membre du personnel formé d’un fournisseur de services d’agression sexuelle dans votre région.