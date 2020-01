Les fans de Kim Kardashian appellent North West la «Kim K» de son groupe d’amis

Les millions de fans de Kim Kardashian West sont peut-être obsédés par elle, mais ils sont encore plus obsédés par ses enfants. La magnat de 39 ans a quatre enfants avec son mari, Kanye West, tous âgés de moins de sept ans. Kardashian West aime souvent partager des photos et des vidéos de ses enfants avec ses disciples. Au fil des ans, les fans de la star de Keeping Up with the Kardashians ont commencé à remarquer les personnalités distinctes de chacun de ses enfants. Maintenant, les fans disent que la fille de Kardashian West, North West, se révèle être une mini-version d’elle.

À six ans, North West est l’aîné des enfants de Kardashian West. Le propriétaire de KKW Fragrance a été très franc sur le fait que sa fille aînée aime la mode et le maquillage. Cela ne devrait pas surprendre les fans de KarJenner. Au cours de sa première année de vie, North West a honoré la couverture du magazine Vogue. De plus, elle a participé à des défilés de mode. Kardashian West a également partagé que son fils de six ans aime le maquillage, même si cela a provoqué des disputes dans leur ménage entre elle et son mari, West.

Puisque North West a un tel amour pour la mode, les fans n’étaient pas surpris lorsque Kardashian West a posté une nouvelle vidéo d’elle portant une tenue miniature de la collection confortable Skims. Aux côtés de sa cousine, Penelope Disick, et de ses deux amis les plus proches, North West a posé gaiement et a présenté le nom de leur groupe, The Cardi Crew. Que les enfants aient choisi ce nom parce qu’ils portaient des cardigans assortis de différentes couleurs ou à cause de leur amour pour Cardi B reste incertain, mais les fans ont trouvé les photos et la vidéo mignonnes malgré tout.

«Le Cardi Crew dans la collection confortable @skims! Faut-il vraiment en faire pour les enfants? Laissez un commentaire ci-dessous si nous devons faire une collection maman et moi !!! »Kardashian West a sous-titré la publication sur Instagram. Presque instantanément, la publication a réussi à accumuler des millions de likes. Cela a même attiré l’attention de Cardi B. «Cela m’a fait me sentir tellement spécial. Je me sens tellement heureux », a écrit le rappeur« Bodak Yellow ». D’autres fans ont jailli de la façon dont les filles étaient mignonnes et ont supplié le propriétaire de KKW Beauty de publier la collection cosy skims dans des tailles pour enfants.

Les fans félicitent l’aîné des enfants de Kardashian West sur Instagram

Cependant, beaucoup de gens ont pris note du comportement de North West parmi ses meilleurs amis. Ils ont souligné sa grande personnalité et ses compétences de leadership évidentes. “North est un vrai leader qu’elle vient de prendre en charge”, a écrit un fan. “Le Nord est tellement de personnalité lol”, a lancé un autre fan. “Le Nord est tellement extra hahah j’adore ça”, a déclaré un utilisateur d’Instagram. D’autres fans ont félicité l’enfant pour sa capacité à modéliser et à connaître ses angles pour la caméra. «North est littéralement né pour la caméra. Tellement mignon », a écrit une personne.

Les fans croient que North West est le Kim K de son groupe d’amis

De plus en plus de gens pensaient que le personnage de North West leur rappelait sa mère, Kardashian West. “North est Kimmy partout”, a déclaré un fan. «Parlez d’un mini Kimberly! «Little Cuties», une autre personne a cosigné. «North est déjà la plus grande diva. Elle est absolument la Kim K de son groupe d’amis et elle n’a que six ans 😂 », a écrit un utilisateur d’Instagram. “North est littéralement comme sa maman”, a ajouté une autre. De toute évidence, avec les enfants de Kardashian West, les pommes ne tombent pas loin de l’arbre. Seul le temps nous dira combien de la personnalité de sa maman North West a hérité.