Les fans de Kim Kardashian pensent que le combat entre elle et Kourtney est faux

Après douze ans, Kim Kardashian West et sa famille se préparent pour une nouvelle saison de Keeping Up with the Kardashians. Et, à la manière de KarJenner, la saison 18 promet d’être remplie à ras bord de drames familiaux. Pendant des semaines, la famille la plus célèbre de la télé-réalité a abandonné les promotions pour sa 18e saison. Entre des dîners surprise avec d’anciens petits amis, des cours d’improvisation maladroits et des querelles de frères et sœurs traditionnels, il y a beaucoup à déballer. Mais, ce qui intrigue le plus les fans, c’est le combat entre Kardashian West et sa sœur aînée, Kourtney Kardashian.

Kourtney Kardashian et Kim Kardashian West | Dimitrios Kambouris / . pour Dior Men

Kardashian West et Kourtney Kardashian s’affrontent depuis plusieurs saisons maintenant. Ils ont eu des disputes publiques sur tout, des bonbons acceptables à servir lors des fêtes d’anniversaire de leurs enfants à Kourtney Kardashian qui ne voulait pas filmer pour l’émission. Mais, les promos récentes pour la nouvelle saison de Keeping Up with the Kardashians montrent que leur boeuf pourrait avoir atteint le niveau suivant alors que les sœurs semblent échanger des coups physiques.

Suivre la promo de la saison 18 de Kardashians

Dans l’aperçu, Kourtney Kardashian semble lancer quelque chose sur Kardashian West en se tenant au-dessus d’elle. «Ne me revenez plus jamais comme ça», déclare la propriétaire de KKW Beauty avant de se retourner apparemment vers sa sœur. Bien sûr, après avoir vu les avant-premières, de nombreux fans de KUWTK attendent avec impatience de voir le combat. “J’attendais le jour où ils entrent dans une autre véritable bagarre, manquant le sac à main”, a déclaré un fan de KarJenner de longue date, faisant référence à un autre combat KUWTK que les Jonas Brothers ont récemment reconstitué pour TikTok. “Sensationnel. Kim et Kourtney ont-ils essayé de se frapper?! 😆🙊 », s’est interrogé un autre fan excité.

Mais même si beaucoup de gens sont ravis de voir Kardashian West et sa sœur se battre, la plupart des gens ne sont pas convaincus que c’est réel. Certaines personnes pensent que le combat n’est rien de plus qu’un coup de publicité ou une surdramatisation utilisée pour attirer plus de téléspectateurs. “Je ne pense pas qu’ils vont se battre. C’est juste pour rendre les gens curieux. Juste pour être sûr qu’on va le regarder. Comme à chaque fois », a écrit une personne. “C’est toujours dramatique et quand les épisodes arrivent, ce n’est rien lol”, a écrit un autre utilisateur d’Instagram. «Bien sûr que oui. Tout comme lorsque Kris aurait été attaqué par la sécurité de Kim, l’ambulance était là et tout était faux », a déclaré un fan en réponse, faisant référence à une autre fois où les Karjenners ont manipulé le récit.

Les fans de KUWTK sur Instagram pensent que le combat entre les sœurs est faux

D’autres ont estimé que le combat était simplement le résultat d’un bon montage ou peut-être que les sœurs se rappelaient quelque chose qui s’était passé dans le passé. «J’AI DES SŒURS HELLA donc je l’obtiens. Mais je me demande si c’est une bonne retouche orrrrr ???? ” une personne a spéculé. “Ce combat est définitivement organisé lol”, a lancé une autre personne. «Probablement en lui racontant une histoire sur ce qui s’est passé quelque part. Nous connaissons leurs modifications pour les cotes jusqu’à ce que vous regardiez et c’est complètement différent 🙄 .. Aaand nous sommes toujours avec Tristan je vois », a encore déclaré une autre personne.

Kim Kardashian West et Kourtney Kardashian sont-ils vraiment en désaccord

D’autres ont émis l’hypothèse que puisque Kourtney Kardashian n’avait plus intérêt à être dans la série, ils exploitaient la faille pour de nouveaux contenus. “Donc, Kourtney, vous ne fournissez pas de contenu, qu’est-ce qu’on va faire? Je sais! Permet de se battre pour ne pas fournir de contenu et de créer ce «contenu». Brillant!” s’est exclamé une personne. Peu importe si ce combat entre Kardashian West et Kourtney Kardashian est réel ou non, nous sommes sûrs que les fans de KUWTK s’accorderont dans les deux sens.