Les fans de Kim Kardashian sont déconcertés par sa dernière photo Instagram; «Je ne sais pas quelle sœur c’est»

Kim Kardashian West et ses sœurs ont certainement beaucoup d’influence. Collectivement, ils ont des centaines de millions de fans fidèles sur Instagram uniquement. En outre, leur émission de télé-réalité à succès, Keeping Up with the Kardashians se prépare pour sa 18e saison. Bien que les sœurs semblent se battre beaucoup lors de leur émission de téléréalité, elles ont clairement indiqué qu’elles se soutenaient toujours. «La famille d’abord» est une devise que les KarJenners respectent fièrement.

Kim Kardashian West, Khloé Kardashian et Kylie Jenner | Kevin Mazur / . pour Sean Combs

Parce que Kardashian West et ses sœurs sont si proches, elles ont souvent du mal à être séparées l’une de l’autre. En fait, la plupart d’entre eux vivent à quelques pâtés de maisons les uns des autres à Calabasas, en Californie, et fréquentent régulièrement. Cependant, en raison du coronavirus (COVI-19), les frères et sœurs célèbres ont choisi de pratiquer l’éloignement social les uns des autres. Le 18 mars 2020, Kardashian West est allée sur sa page Instagram pour partager qu’elle a manqué à ses sœurs tout en exhortant ses fans à s’auto-isoler également.

Kim Kardashian West s’auto-met en quarantaine sans ses sœurs

«J’organisais mes photos dans mon téléphone et j’ai trouvé cela et mes soeurs me manquent, mais nous sommes tous éloignés de la société et nous nous éloignons les uns des autres, chacun séparément en quarantaine. C’est difficile, mais nous devons le faire pour notre sécurité et pour celle des autres. VEUILLEZ ne pas ignorer la gravité des avertissements de rester à l’intérieur pour arrêter la propagation de ce virus. Nous allons tous passer à travers ça! #TogetherApart », la Beauté KKW a légendé la photo qu’elle a postée d’elle-même et de l’une de ses quatre sœurs.

Les fans sont déconcertés par la dernière photo Instagram du magnat du parfum

Bien que la publication Instagram ait un doux sentiment, elle a attiré l’attention des fans pour une raison entièrement différente. Les fans sur Twitter et Instagram étaient confus quant à savoir quelle sœur KarJenner était sur la photo avec Kardashian West. En fait, il y avait une telle confusion, que les fans ont commencé à en discuter. «Je ne sais pas de quelle sœur il s’agit», a écrit une personne. “Kim .. est-ce Kylie ou Khloé à qui tu parles ici … je suis tryna voir sumn [sic] très vite », a demandé une autre personne.

La sœur en question est-elle Khloé Kardashian, Kendall Jenner ou Kylie Jenner?

Alors que Kardashian West et sa sœur aînée, Kourtney Kardashian, ont toujours favorisé, aucun fan n’a supposé que la sœur sur la photo était l’aînée KarJenner. Au lieu de cela, ils se sont demandé si la sœur était Khloé Kardashian, Kendall Jenner ou Kylie Jenner. “C’est Khloe! Je suppose pour le tournage du parfum des diamants quand elle est retournée à la brune », a écrit un utilisateur d’Instagram. «Comment pouvez-vous voir Khloe ?? C’est définitivement Kylie! ” a déclaré une autre personne. “Wtf, je pense que c’est Kendall”, a expliqué une autre personne. “Je pensais à Kendall, je pense à Kylie maintenant,” intervint une autre personne.

Pour rendre les choses plus intéressantes, certaines personnes n’ont pas vu une autre sœur KarJenner mais plutôt deux de Kardashian West. «Je pensais que Kim regardait Kim», a expliqué une personne. “Même mon cerveau est en état de choc complet et total”, a co-signé un autre utilisateur d’Instagram. “Ils ont l’air identiques là-bas”, a partagé une autre personne en découvrant que la photo n’était pas Kardashian West regardant dans un miroir.

Les fans de “KUWTK” déchiffrent l’affaire

En fin de compte, les fans hardcore de KarJenner ont pu déduire que la sœur en question était en fait Khloé Kardashian. Ils ont souligné que l’assistant du Good American était à l’arrière-plan. De plus, certaines caractéristiques clés ont clairement montré que c’était elle. »Khloe! Vous pouvez le voir par les clous ”», a écrit un fan. “C’est Khloe, vous pouvez voir le tatouage sur son poignet, mais je pensais que c’était Kendall au début lol”, a lancé une autre personne. De plus, Khloé Kardashian a été la seule KarJenner à commenter la publication Instagram. “Tu me manques!!!!!!!!!!!!” elle a écrit à sa sœur avec des émojis au cœur brisé.

Avec un peu de chance, en s’auto-mettant en quarantaine et en pratiquant la distanciation sociale, nous pourrons aplanir la courbe du Coronavirus. Kardashian West pourra revoir ses sœurs et ses fans n’auront pas à jouer “Guess that KarJenner” par ennui.