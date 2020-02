Les fans de Kim Kardashian West pensent qu’elle a besoin de “se laisser aller” Plus

Kim Kardashian West est certainement une femme occupée de nos jours. Entre élever ses quatre enfants, jouer dans son émission de télé-réalité à succès Keeping Up with the Kardashians, étudier pour l’examen du barreau et diriger plusieurs entreprises, la femme de 39 ans a certainement les mains pleines. Mais, même si la propriétaire de KKW Beauty est connue pour utiliser ses millions pour prendre des vacances luxueuses et voyager à travers le monde, de nombreux fans croient qu’elle ne sait pas vraiment comment se détendre et se défouler.

Kim Kardashian West | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Suivre la saison 18 de Kardashians en avant-première

Récemment, Kardashian West a été présenté dans une vidéo avec Scott Disick, qui est le père des trois enfants de Kourtney Kardashian. La vidéo du couple a servi d’aperçu pour la saison 18 de Keeping Up with the Kardashians et présentait le couple essayant d’improvisation pour la première fois. Alors que Disick semblait prendre la classe comme un canard à l’eau, Kardashian a beaucoup lutté. Le propriétaire de skims a eu plusieurs moments dignes de grincer des dents, y compris ne pas savoir qu’elle était censée inventer les choses au fur et à mesure.

Kim Kardashian West et Scott Disick tentent d’improviser

En fait, Kardashian West n’est arrivée qu’à mi-chemin de l’échauffement (où la classe gémissait comme de jeunes enfants) avant de choisir de s’asseoir et de recevoir le soutien du public. Pour la défense du magnat, elle a avoué avant le début du cours qu’elle était principalement là pour soutenir Disick. Elle a également mentionné qu’elle était très timide, ce que la plupart des gens pourraient être surpris d’entendre. Alors que la star de la télé-réalité est à l’honneur depuis plus d’une décennie et compte pas moins de 161 abonnés sur Instagram uniquement, elle ne se montre pas aussi timide.

Certaines personnes pensent que le propriétaire du maquillage doit se détendre

Bien sûr, les fans fidèles peuvent se souvenir d’autres moments où Kardashian West a montré son côté plus timide. «😂😂 cela me rappelle l’époque où Kim est allée à un cours de danse avec Kourt mais était trop timide pour danser», a écrit un fan sur Instagram. D’autres personnes étaient ennuyées par le fait que Kardashian ne semblait jamais se laisser sortir de sa zone de confort. “Oh s’il te plait, petite amie, détends-toi et amuse-toi”, intervint une autre personne. “Parfois, @kimkardashian tu dois juste te lâcher … tu es toujours trop sérieux … viens de sortir de toi-même pour une fois !! C’est une liberté totale !!! ” un autre a ajouté: «Kim ne s’implique jamais dans des choses qui peuvent la rendre ridicule ou drôle! Pourquoi dérange-t-elle? ” une personne interrogée.

Les fans défendent le fondateur de Skims sur Instagram

D’autres fans ont spéculé sur les raisons pour lesquelles Kardashian West pourrait être plus réservé que la plupart. «Certaines personnes souffrent d’anxiété sociale», a répondu une personne à un critique en lui demandant pourquoi la maman de quatre enfants s’en souciait. «Parce qu’elle est une image publique, tout ce qu’elle fait, même si c’est privé, apparaîtra dans un magazine ou un article et fera quelque chose de stupide et se retrouvera dans un article que les gens pourraient se moquer d’elle et ruiner son image publique, pas une bonne image publique = pas d’argent », a raisonné une autre personne.

Kardashian West se lâche avec ses enfants

Bien sûr, certaines personnes ont félicité Kardashian West pour son soutien à Disick et sa volonté d’essayer l’improvisation. «Aww j’adore comment Kim donne toujours tout à sa place! Impressionnant! 👍🏻 »s’est exclamé un fan. D’autres ont mentionné que la star de la télé-réalité était toujours prête à se laisser aller avec ses enfants, comme faire des vidéos de danse TikTok avec sa fille, North West. Peut-être que Kardashian West se déchaîne lorsque les caméras sont éteintes ou peut-être qu’elle est vraiment aussi timide qu’elle le prétend. Quoi qu’il en soit, cela semble fonctionner pour elle, car les gens sont toujours obsédés par elle toutes ces années plus tard.