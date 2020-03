Les fans de ‘KUWTK’ pensent que la télé-réalité a changé Kylie Jenner – et pas dans le bon sens

Dans l’univers Kar / Jenner, Kylie Jenner est un succès complet. Il y a son entreprise de cosmétiques qui a fait d’elle une milliardaire très jeune. Elle a un talent pour maintenir la controverse à venir, donc l’intérêt pour Keeping Up With The Kardashians ne faiblit pas. Et avouons-le, sa fille de 2 ans, Stormi, est incroyablement mignonne (et peut-être un peu surexcitée).

Mais bien que Jenner ajoute beaucoup au monde des Kar / Jenners, les fans commencent à se demander si KUWTK est vraiment bon pour elle. Certains disent que cela l’a changée et ils craignent que ce soit à cause de la vie qu’elle vit.

Elle est à l’écran depuis longtemps

Jenner n’avait que 10 ans lorsque KUWTK a été diffusé pour la première fois sur les ondes. Elle et Kendall n’étaient que des enfants et ils étaient légers, stupides et concentrés sur le plaisir. Elles n’étaient pas autant à l’écran que leurs trois sœurs Kardashian plus âgées, dont la vie était une source de théâtre plus appropriée pour la télévision.

En grandissant, Jenner a fourni beaucoup de moments amusants dans la série, comme quand elle s’est teinte les cheveux en bleu ou quand elle a glissé un garçon dans sa chambre. Compte tenu du méga-magnat qu’elle est devenue dans l’industrie des cosmétiques, il est amusant de se souvenir du moment où son père Caitlyn n’était pas content que Khloe lui montre comment se maquiller.

La vie adulte aux yeux du public est plus difficile

Jenner a traversé sa part de chagrin tandis que le monde le regardait, y compris la rupture avec Travis Scott, le père de Stormi. Il semble que les deux se réunissent, mais elle aurait encore peur de la façon dont cela se passerait. L’examen constant avec lequel ils vivent ne facilitera certainement pas les choses.

Comme si perdre des copains n’était pas assez difficile, le drame relationnel de Khloe a également coûté à Jenner sa meilleure amie.

En plus de tout cela, Jenner a vécu avec la critique constante qui vient d’être célèbre. Ses fans sont souvent en colère contre elle, pour des choses comme la façon dont elle dépense son argent ou pour être déconnectés de la façon dont les gens «ordinaires» vivent. Ça doit être difficile de vivre sous un microscope comme ça, et certains disent que ça commence à se montrer.

Les fans ont peur que la célébrité la change

Une récente discussion sur Reddit a expliqué comment la personnalité de Jenner a changé au fil des ans. Ils ont remarqué qu’elle semblait être moins extravertie et bavarde, et les gens ont partagé leurs théories sur les raisons. Alors que certains d’entre eux pensaient qu’il ne s’agissait que de sa croissance, beaucoup d’entre eux craignaient qu’elle essaye de se protéger.

“J’ai l’impression que sa personnalité n’a pas vraiment changé, vous pouvez parfois voir son côté maladroit dans les médias sociaux de son amie, mais elle a commencé à le cacher au public à mesure qu’elle devenait plus célèbre, ce qui est compréhensible depuis qu’elle a été jugée par le public depuis l’enfance », a déclaré un intervenant.

Un autre a souligné que cela ne semblait pas aider, disant qu’elle était “jugée de toute façon mais malheureusement, peu importait qu’elle soit pétillante ou timide”.

Quelques personnes ont estimé que c’était l’attention implacable de Jenner qui la fatiguait. Contrairement à d’autres personnes aux yeux du public, elle n’a jamais de pause. “Les acteurs et les musiciens se mettent en pause et reviennent, mais en tant que stars de télé-réalité et personnalités IG, ils sont tout le temps. J’imagine qu’ils sont tous un peu blasés. “

Un fan a fait remarquer que Jenner semblait beaucoup plus heureuse après la naissance de Stormi, ce qui pourrait être dû au fait qu’elle est restée hors de vue du public pendant des mois, cachant sa grossesse. “Je pense que les critiques des médias /” fans “la touchent vraiment plus que d’autres facteurs et que le fait d’être hors des projecteurs a vraiment amélioré son estime de soi.”

Que l’attitude modérée de Jenner soit le résultat de la maturité ou de l’épuisement, ses fans manquent la jeune fille heureuse qu’elle était autrefois, et ils espèrent qu’elle retrouvera bientôt son sourire.