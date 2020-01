Les fans de ‘KUWTK’ refusent d’abandonner cette théorie sauvage à propos de Kris Jenner

Kris Jenner est la matriarche du clan Kardashian-Jenner qui a été la force derrière leur immense succès. Elle est connue pour être une «momager» pour ses enfants et gérer tout ce qui touche à leur carrière.

Alors que Jenner a surtout vécu sa vie en plein air dans l’émission de téléréalité de la famille, Keeping Up With the Kardashians, il y a encore beaucoup de choses qu’elle garde cachées aux yeux du public. Cela a invité les fans à proposer des théories plutôt folles à son sujet, et il y en a une en particulier qui a fait son apparition récemment. Lisez la suite pour découvrir ce que les fans croient fou de Jenner et si cela pourrait être vrai ou non.

Les fans croient que la relation de Kris Jenner avec Corey Gamble est fausse

Kris Jenner et Corey Gamble | Images de Marc Piasecki / GC

Kris Jenner et Corey Gamble se sont rencontrés pour la première fois en 2014 et les deux ont rapidement commencé une relation. Depuis lors, Gamble est apparu à plusieurs reprises sur KUWTK en tant que petit ami de Jenner.

Cependant, beaucoup de fans croient que Jenner et Gamble ont un partenariat commercial plus qu’une relation amoureuse.

En 2016, Page Six a rapporté que Gamble était en fait sur la masse salariale de Jenner. Une source a déclaré au média: “Corey a reçu une allocation [by Kris] pour aider à s’occuper de ses enfants et s’assurer qu’ils vont bien lorsqu’ils sortent. Il est essentiellement un employé.

“Kris le garde parce qu’il adore le sol sur lequel elle marche”, a poursuivi l’initié. “Leur arrangement est devenu plus un coup publicitaire et un” échange “à ce stade. Ils ne sont pas vraiment amoureux et il n’y a pas beaucoup de longévité. Tout le monde attend juste que Kris le coupe. »

Une autre raison pour laquelle les fans pensent que la relation pourrait être fausse est le fait que Jenner ne veut pas épouser Gamble. Bien sûr, Jenner a déjà connu deux divorces, ce qui pourrait être une raison valable pour laquelle elle ne pense pas à redescendre l’allée. Cependant, cela soulève également la question de savoir si Jenner veut rester avec Gamble à long terme ou non.

Les fans ont toujours détesté Corey Gamble

Que Kris Jenner et Gamble soient vraiment dans une relation amoureuse ou non, les fans ont toujours exprimé leur aversion pour lui et ont souhaité que lui et Jenner se séparent.

Un certain nombre de spectateurs pensent que Gamble est juste après Jenner pour son argent. Gamble a une valeur nette d’environ 2,5 millions de dollars en travaillant dans la gestion d’artistes, ce qui n’est pas une petite somme pour la plupart des gens. Cependant, les membres du clan Kardashian-Jenner valent beaucoup plus que lui, ce qui pose la question de savoir s’il a un œil pour Jenner elle-même ou son compte bancaire.

Gamble a également souvent affronté la famille de Jenner. Par exemple, lui et la fille de Jenner, Khloé Kardashian, ne semblent jamais bien s’entendre. Khloé a dit une fois qu’elle avait essayé de le connaître, mais il «n’avait pas été réceptif à tout cela».

Pendant ce temps, Gamble a également eu une querelle avec le gendre de Jenner, Kanye West, qui a demandé à savoir pourquoi Gamble ne partageait pas grand-chose sur sa famille et son passé. Khloé et son amie, Malika Haqq, ont également fini par être entraînées dans cette bagarre.

Corey Gamble a déjà menacé de frapper l’enfant de Kourtney Kardashian

En septembre 2019, de nombreuses personnes se sont retournées contre Gamble après avoir menacé de frapper la fille de Kourtney Kardashian, Penelope, lors d’un épisode de KUWTK.

On pouvait entendre Gamble dire qu’il la «fouettait un **» et «lui donnerait une fessée à coup sûr». Il a fini par avoir un match de cris avec le père de Penelope, Scott Disick, qui a dit à Gamble de ne jamais «parler d’un enfant comme ça. “

Alors que certains téléspectateurs pensent qu’il est possible que la querelle de Gamble avec la famille Kardashian-Jenner puisse être fabriquée pour la télévision, cela n’a pas incité les gens à soutenir la relation de Gamble et Jenner.