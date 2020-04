Les fans de ‘KUWTK’ sont convaincus Kourtney Kardashian est jaloux de Kim et Khloé

Garder le contact avec les Kardashian se prépare depuis longtemps à la sortie de la grande sœur Kourtney Kardashian. À la fin de la saison 17, les tensions étaient déjà fortes entre les trois sœurs Kardashian et Kourtney a même agi comme si elle ne se soucierait pas de la fin complète de l’émission.

Maintenant, après avoir d’abord dit qu’elle “faisait un pas en arrière” de la longue émission de téléréalité, Kourtney Kardashian semble en avoir fini avec elle et tweete une tempête à ce sujet. Elle cite sa raison de partir comme voulant être plus proche de ses enfants, mais certains fans pensent qu’il y a plus que cela.

Khloé et Kim s’associent-ils à Kourtney Kardashian?

Kourtney Kardashian | Rodin Eckenroth / WireImage

Le premier épisode de la saison 18 a amené les fans dans une altercation physique entre Kourtney et Kim Kardashian, avec Khloé en train de regarder. Immédiatement après le combat, Kim s’est retrouvée avec des égratignures à plusieurs endroits et Khloé frottait furieusement un mur pour le nettoyer.

Des images confessionnelles de l’épisode suivant ont montré Kourtney exprimant qu’elle se sentait comme si elle était sur une «roue de hamster» et devait prendre du recul par rapport au tournage et avoir plus de contrôle sur son propre horaire.

Des interviews de novembre (au moment où le combat a été filmé) montrent que les sœurs essaient sans succès de jouer bien pour les caméras. Dans une interview, Kim et Khloé ont plaisanté en faisant leur propre spin-off sans Kourtney alors qu’elle regardait juste droit devant.

Dans une autre interview, Kourtney a déclaré que ses sœurs se joignaient à elle «toute la journée». Kim a répondu: «Bienvenue dans ma vie. C’est ce que tu m’as fait toute ma vie jusqu’à il y a deux ans. ”

Le drame sœur Kardashian pourrait être causé par un changement d’alliances

La réponse de Kim semble pointer vers des problèmes parmi les sœurs qui ont mis des années à se faire. Là où Kourtney a pris une position de pouvoir dans le groupe «in» parmi les frères et sœurs, elle est maintenant l’outsider, souvent accusée de ne pas travailler aussi dur que le reste de la famille. C’est l’argument qui a déclenché le combat physique.

Certains fans sur Reddit ont remarqué ce changement dans les alliances entre frères et sœurs, avec un commentateur écrivant récemment: «Je pense que Kourtney nous a en fait donné la vraie raison de son attitude de merde ces derniers temps. Elle est jalouse de la relation que Kim et Khloe ont maintenant. Elle a en fait dit «dans le passé, c’était moi et Khloe contre Kim…» »

Le commentateur poursuit en soulignant que raccrocher à vos sœurs n’est pas quelque chose dont vous pouvez être fier, tandis qu’un autre commentateur a ajouté: “Elle est exclue pour la première fois de sa vie.”

Kourtney Kardashian a posté partout sur Twitter à propos du drame

Si elle n’avait pas pris sa position pour reculer assez clairement dans la série, elle met les derniers clous dans le cercueil avec ses derniers messages sur les réseaux sociaux (que ce soit ou en lice pour plus d’attention). Son fil Twitter se lit parfois plus comme un spectateur en colère qu’une star de la série.

En réponse à un tweet d’un fan appelant son combat avec Kim digne de mention, elle a répondu: “C’est la poubelle #KUWTK.”

Dans un autre tweet, Kourtney semblait faire la lumière de son combat: “Kourtney” la pince à ongles “Kardashian pesant 108 livres … Kim” le botteur “Kardashian West pèse 128 livres …” retweetant un post depuis supprimé d’elle la page du frère Rob Kardashian.

De nombreux autres tweets étaient des réponses impertinentes aux critiques ou des réponses apparemment authentiques aux fans qui louent son choix de prendre plus de temps pour elle et sa famille.

Dans une partie d’un long tweet à trois niveaux publié le 2 avril, elle a de nouveau adressé les critiques de ses sœurs: «Je me rends compte que beaucoup de la conversation entoure en ce moment mon éthique de travail, et je sens que je dois juste faire une chose est claire: élever des enfants est aussi un travail. »

Elle termine en disant qu’elle a décidé de se concentrer davantage sur ses enfants et son site Web, Poosh, mais ne juge personne qui “choisit un itinéraire différent” et espère que tout le monde pourra également apprécier ses choix.